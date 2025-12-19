ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ανοίγει ξανά η πύλη του Αγίου Γεωργίου: Έκθεση φωτογραφίας για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ και τη σχέση του με τα Ενετικά Τείχη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η πύλη θα είναι ανοικτή επτά ημέρες την εβδομάδα, με φύλαξη, από τις 08:00 έως τις 22:00.

Έπειτα από αρκετά χρόνια η πύλη Αγίου Γεωργίου αποδίδεται ξανά στην πόλη και τους ανθρώπους της, στο πλαίσιο εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου, μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης.

Με αυτή την πρωτοβουλία συνεχίζει να υλοποιείται η δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, που όπως έχει επισημάνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός είναι να γίνουν τα Ενετικά Τείχη μέρος της καθημερινότητας και να λειτουργούν οι πύλες τους ως περάσματα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Ηρακλείου.

Η εκδήλωση για το άνοιγμα της πύλης του Αγίου Γεωργίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20/12, στις 11:00, θα είναι ανοικτή για το κοινό και θα περιλαμβάνει:

  • Χαιρετισμούς επισήμων.

  • Παρουσίαση εποπτικού υλικού για την ΠΣΠΑ και δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί στα Ενετικά Τείχη στο πλαίσιο της ΠΣΠΑ, από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.

  • Εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΟΦΗ, με φωτογραφίες που απεικονίζουν τη σχέση του Ομίλου με τα “χεντέκια”, την τάφρο και τα Ενετικά Τείχη, τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του, όταν οι προπονήσεις και οι αγώνες διαφόρων αθλημάτων γινόταν στα Τείχη. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 31/01/2026 και εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ.

Σήμερα Παρασκευή 19/12, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τους Αντιδημάρχους, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσο Τσατσάκη και Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και τα στελέχη της Διοίκηση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, τον Γενικό Γραμματέα ΟΦΗ Δημήτρη Αποστολάκη, το μέλος του Δ.Σ. Μένανδρο Παντελίδη και τον Γενικό Διευθυντή και υπεύθυνο Επικοινωνίας Γιώργο Κορτσιδάκη, είδε από κοντά τις τελικές προετοιμασίες ενόψει του ανοίγματος της πύλης, η οποία θα λειτουργεί ως πέρασμα που ενώνει την λ. Ικάρου με την πλ. Ελευθερίας με φύλαξη, επτά ημέρες την εβδομάδα, από τις 08:00 έως τις 22:00.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΠΑΓΝΗ: Μοίρασαν χαμόγελα και δώρα οι “ιπτάμενοι”...

0
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο ΠΑΓΝΗ. Για...

Cyprus Airways: Πέταξε από Λάρνακα στο Ηράκλειο...

0
Προσγειώθηκε η πρώτη πτήση της Cyprus Airways από τη...

ΠΑΓΝΗ: Μοίρασαν χαμόγελα και δώρα οι “ιπτάμενοι”...

0
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο ΠΑΓΝΗ. Για...

Cyprus Airways: Πέταξε από Λάρνακα στο Ηράκλειο...

0
Προσγειώθηκε η πρώτη πτήση της Cyprus Airways από τη...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Cyprus Airways: Πέταξε από Λάρνακα στο Ηράκλειο – «Πλώρη» για 200.000 επιβάτες
Επόμενο άρθρο
ΠΑΓΝΗ: Μοίρασαν χαμόγελα και δώρα οι “ιπτάμενοι” Άγιοι Βασίληδες στα παιδιά της Ογκολογικής Κλινικής
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μοναδική ανακάλυψη: Εικόνες καταστροφικών συγκρούσεων αστεροειδών – Στην έρευνα και Κρητικός επιστήμονες

ΠΚ team ΠΚ team -
Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA καταγράφει για πρώτη...

ΠΑΓΝΗ: Μοίρασαν χαμόγελα και δώρα οι “ιπτάμενοι” Άγιοι Βασίληδες στα παιδιά της Ογκολογικής Κλινικής

ΠΚ team ΠΚ team -
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο ΠΑΓΝΗ. Για...

Με 159 «Ναι» υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

ΠΚ team ΠΚ team -
Η τροπολογία με τις ρυθμίσεις για τις οφειλές δανείων...

Αλλάζει το επίδομα ανεργίας: Ο νέος υπολογισμός με βάση τα χρόνια ασφάλισης

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην φάση της γενικής εφαρμογής περνάει το νέο επίδομα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST