Ανοίγει ξανά η πύλη του Αγίου Γεωργίου: Έκθεση φωτογραφίας για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ και τη σχέση του με τα Ενετικά Τείχη

Η πύλη θα είναι ανοικτή επτά ημέρες την εβδομάδα, με φύλαξη, από τις 08:00 έως τις 22:00.
Έπειτα από αρκετά χρόνια η πύλη Αγίου Γεωργίου αποδίδεται ξανά στην πόλη και τους ανθρώπους της, στο πλαίσιο εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου, μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης.
Με αυτή την πρωτοβουλία συνεχίζει να υλοποιείται η δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, που όπως έχει επισημάνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός είναι να γίνουν τα Ενετικά Τείχη μέρος της καθημερινότητας και να λειτουργούν οι πύλες τους ως περάσματα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Ηρακλείου.
Η εκδήλωση για το άνοιγμα της πύλης του Αγίου Γεωργίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20/12, στις 11:00, θα είναι ανοικτή για το κοινό και θα περιλαμβάνει:
Χαιρετισμούς επισήμων.
Παρουσίαση εποπτικού υλικού για την ΠΣΠΑ και δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί στα Ενετικά Τείχη στο πλαίσιο της ΠΣΠΑ, από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.
Εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΟΦΗ, με φωτογραφίες που απεικονίζουν τη σχέση του Ομίλου με τα “χεντέκια”, την τάφρο και τα Ενετικά Τείχη, τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του, όταν οι προπονήσεις και οι αγώνες διαφόρων αθλημάτων γινόταν στα Τείχη. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 31/01/2026 και εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ.