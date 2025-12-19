Cyprus Airways: Πέταξε από Λάρνακα στο Ηράκλειο – «Πλώρη» για 200.000 επιβάτες

Προσγειώθηκε η πρώτη πτήση της Cyprus Airways από τη Λάρνακα, στο «Ν. Καζαντζάκης».
Μια σπουδαία αρχή για τον τουρισμό και τη συνδεσιμότητα της Κρήτης και Κύπρου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, καθώς έγινε η πρώτη πτήση της Cyprus Airways από τη Λάρνακα προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου.
Η νέα αεροπορική σύνδεση έρχεται να ενισχύσει τους δεσμούς Κύπρου και Κρήτης, προσφέροντας περισσότερες επιλογές μετακίνησης τόσο για τους ταξιδιώτες αναψυχής όσο και για όσους μετακινούνται για επαγγελματικούς λόγους.
Η άφιξη της πτήσης σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου δρομολογίου που αναμένεται να συμβάλει δυναμικά στην τουριστική κίνηση της περιοχής.
Η σύνδεση Λάρνακα – Ηράκλειο αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση της αεροπορικής προσβασιμότητας του νησιού και τη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα σε δύο περιοχές με κοινά πολιτιστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά.
Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την υποδοχή της παρθενικής πτήσης βρέθηκαν η Υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αερολιμενάρχης Ιάκωβος Ουρανός, ενώ από την Κύπρο ταξίδεψε ο Κώστας Κουμής, υφυπουργός Τουρισμού, ο Θάνος Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος των Κυπριακών αερογραμμών κι ο Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, Πρόεδρος του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου.
«Η πρώτη απευθείας σύνδεση από τη Λάρνακα στο Ηράκλειο δημιουργεί νέες προοπτικές και για την Κύπρο και για την Κρήτη, την Ελλάδα μας» ανέφερε η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, ενώ ευχήθηκε ασφαλείς πτήσεις.
Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε πως «θέλω να πιστεύω ότι με το πέρασμα του χρόνου η σημερινή ημέρα θα θεωρηθεί ιστορική για τον τουρισμό των δύο μεγαλόνησων του ελληνισμού. Δύο νησιά που συνδέουν ιστορικοί δεσμοί, δύο νησιά που ξεχωρίζουν και για την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Βεβαίως ξεχωρίζουν και στο αντικείμενο του Τουρισμού. Η Κρήτη έχει κατορθώσει να θεωρείται ένας πολύ ξεχωριστός προορισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως και η Κύπρος».
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ανέφερε πως θα υπάρχουν δύο απευθείας πτήσεις της εβδομάδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα αλλά αρκετές το καλοκαίρι, προκειμένου να ενδυναμωθεί η εμπορική και τουριστική κίνηση, ενώ σημείωσε πως «από την πλευρά μας θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπάρχει η κίνηση που χρειάζεται για να πετούν τα αεροπλάνα».
Ο CEO των Κυπριακών Αερογραμών δήλωσε πως οι πτήσεις θα σημειώνονται όλο των χρόνο και αναμένεται να αυξηθούν οι πτήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Τέλος, ο Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος δήλωσε βαθύτατα συγκινημένος να βρίσκεται στην πρώτη αυτή πτήση μαζί με τους υφυπουργούς, ενώ υπογράμμισε πως «είμαστε αδέρφια, έχουμε πολλά κοινά ιστορικά δεδομένα(…) Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα, η Κύπρος η αποστολοβάδιστος, να συναντήσει την αδερφή αποστολοβάδιστη Κρήτη. Είμαστε πάντοτε ευγνώμονες στους Κρήτες, ένεκα του ότι από όλους τους Έλληνες, οι πρώτοι και καλύτεροι στους αγώνες και στις θυσίες για προάσπιση της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας της εθνικής, οι κρητικοί είναι πάντα δίπλα μας και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ».
Cretalive