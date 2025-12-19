Σούπερ Καπ: Πόσα εισιτήρια πήραν ΟΦΗ και Ολυμπιακός για τον τελικό στο Παγκρήτιο

Στις 3 Ιανουαρίου θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ο ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο του 2026, με τις δύο ομάδες να μονομαχούν στο Παγκρήτιο στάδιο, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου για το Σούπερ Καπ.
Στη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα, αποσαφηνίστηκε πόσα εισιτήρια θα δοθούν στις δύο ομάδες. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ θα πάρουν περίπου από 8.300 εισιτήρια, με το γήπεδο να χωράει συνολικά περίπου 26.000 θέσεις.
Ο ΟΦΗ αναμένεται να θέσει σε κυκλοφορία τα δικά του εισιτήρια από την Δευτέρα (22/12) και έως την Τετάρτη (24/12) θα υπάρχει προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας. Οι τιμές για τους φιλάθλους του ΟΦΗ, θα είναι από τα 10 έως τα 30 ευρώ.
Τα εισιτήρια του ΟΦΗ αντιστοιχούν στις θύρες 12, 13, 14, 15, 16, 17 & τη 19 ως θύρα VIP του ΟΦΗ δίπλα στις θύρες της ΕΠΟ (γι’ αυτό η 18 θα είναι νεκρή ζώνη… κάτι ανάλογο θα γίνει και στην πλευρά των φιλάθλων του Ολυμπιακού).
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ