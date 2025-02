Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Δ/νση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Σάββατο 1 Μαρτίου έως την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2025 συνοπτικά:

Σάββατο 1 Μαρτίου 2025

Βραδιά Χορού- Καλλιτεχνικές συμφωνίες – Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου και Σάββατο 1 Μαρτίου

Μετά την περσινή πρώτη τους απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία, οι νέοι μουσικοί της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου και νέοι ταλαντούχοι χορευτές από όλη την Κρήτη και το εξωτερικό ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στη σκηνή της Αίθουσας «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού», σε μια σύμπραξη με τη χορογραφική επιμέλεια της καταξιωμένης χορεύτριας και χορογράφου Μαρίας Κουσουνή και υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιάννη Πρωτόπαπα.

Φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, οι νέοι μουσικοί και χορευτές της Κρήτης ενώνουν το ταλέντο και την άρτια εκπαίδευσή τους για να φέρουν τον πλούτο των διαφορετικών ηχοχρωμάτων της ΣΟΝΚΔΗ σε συνομιλία με την πλαστικότητα και τη χάρη των σωμάτων. Νέες χορογραφίες, βασισμένες σε καινούριο μουσικό ρεπερτόριο θα συνθέσουν ένα εντυπωσιακό θέαμα που σφύζει από νιάτα και ταλέντο και σίγουρα θα καθηλώσει και πάλι τους θεατές.

Συντελεστές – Πρόγραμμα:

Χορεύουν:

Δωδεκανησίακές Σουΐτες Νο. 1 και Νο. 2:

Σολίστ: Ελένη Δενδραλίδη, Μαριλού Μπεναρδή, Εβελίνα Τούμπε, Λασάντρα Τσύπι, Πηνελόπη Βασιλάκη

Chors de ballet: Μαργαρίτα Τσελίκη, Μαρία Ειρήνη Αργύρη, Λυδία Διαμαντή, Κωνσταντίνα Μαυρή, Μαρίνα Παπαμιχάλη, Ιουλία Σαμωνάκη Μαρίνα Τζουανάκη, Αριάννα Φερράρι

The Firm:

CEO Toumpe: Εβελίνα Τούμπε

CEO Papamatthaiakis: Κώστας Παπαματθαιάκης

CEO Vasileiadis: Γιάννης Βασιλειάδης

CEO Barkas: Ορέστης Μπάρκας

CEO Varouchakis: Μύρων Βαρουχάκης

Κληρονόμος: Ελένη Δενδραλίδη

Γραμματείς: Μαριλού Μπεναρδή, Λασάντρα Τσύπι, Μαργαρίτα Τσελίκη, Μαρία Ειρήνη Αργυρή, Λυδία Διαμαντή, Μαίρη Κόπακα, Κωνσταντίνα Μαυρή, Μαρίνα Παπαμιχάλη, Ιουλία Σαμωνάκη Μαρίνα Τζουανάκη, Αριάννα Φερράρι

Perspective:

CEO Papamatthaiakis: Κώστας Παπαματθαιάκης, CEO Toumpe: Εβελίνα Τούμπε, Κληρονόμος: Ελένη Δενδραλίδη, CEO Varouchakis: Μύρων Βαρουχάκης, CEO Vasileiadis: Γιάννης Βασιλειάδης, CEO Barkas: Ορέστης Μπάρκας

Let them eat cake:

Κληρονόμος: Ελένη Δενδραλίδη, CEO Toumpe: Εβελίνα Τούμπε, CEO Varouchakis: Μύρων Βαρουχάκης, CEO Vasileiadis: Γιάννης Βασιλειάδης, , CEO Barkas: Ορέστης Μπάρκας, CEO Papamatthaiakis: Κώστας Παπαματθαιάκης

Le Blanc:

Σόλο: Λασάντρα Τσύπι

Myron and the Bees:

Σόλο: Μύρων Βαρουχάκης

Acapulco:

Σόλο: Κώστας Παπαματθαιάκης

Now or Never:

Χορεύουν: Εβελίνα Τούμπε, Γιάννης Βασιλειάδης, Ορέστης Μπάρκας

Surrender:

Χορεύουν: Λασάντρα Τσύπι – Μύρωνας Βαρουχάκης

Summer Place:

Χορογράφος: Γωγώ Παντελοπούλου

Χορεύουν: Κέϊσι Βελϊάι, Νικόλ Καλλικάκη, Εύα Κανδηλογιαννάκη, Ρένια Λεονταράκη, Άννα Μπογδανίδη, Αγάπη Μπράντλεϊ, Ηλιαχτίδα Ρακιντζή, Γκλοριάνα Σουμανγκίντ, Μαρίνα Τζουανάκη, Αριάννα Φερράρι

Σόλο για δύο:

Χορογραφία: Ορέστης Μπάρκας, Εβελίνα Τούμπε

Χορεύουν: Ορέστης Μπάρκας, Εβελίνα Τούμπε

Parade:

Χορογραφία: Μύρων Βαρουχάκης

Χορεύουν: Ελένη Δενδραλίδη, Λασάντρα Τσύπι, Μαρία Ζερβού, Γωγώ Παντελοπούλου, Αθηνά Χρυσοφάκη, Κέισι Βεϊλάϊ, Λυδία Διαμαντή, Νικόλ Καλλικάκη, Εύα Κανδηλογιαννάκη, Ρένια Λεονταράκη, Άννα Μπογδανίδη, Αγάπη Μπράντλεϊ, Ηλιαχτίδα Ρακιντζή, Γλοριάννα Σουμανγκίντ, Μαρίνα Τζουανάκη, Αριάννα Φερράρι

Finale:

Σολίστ: Ελένη Δενδραλίδη, Εβελίνα Τούμπε, Λασάντρα Τσύπι, Πηνελόπη Βασιλάκη, Μύρων Βαρουχάκης, Γιάννης Βασιλειάδης, Ορέστης Μπάρκας, Κώστας Παπαματθαιάκης

Χορεύουν: Μαρία Ζερβού, Γωγώ Παντελοπούλου, Μαργαρίτα Τσελίκη, Αθηνά Χρυσοφάκη, Κέισι Βεϊλάϊ, Λυδία Διαμαντή, Νικόλ Καλλικάκη, Εύα Κανδηλογιαννάκη, Ρένια Λεονταράκη, Άννα Μπογδανίδη, Αγάπη Μπράντλεϊ, Ηλιαχτίδα Ρακιντζή, Γλοριάννα Σουμανγκίντ, Μαρίνα Τζουανάκη, Αριάννα Φερράρι

Τα μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου (ΣΟΝΚΔΗ)

Εξάρχων:

Ά Βιολιά: Ίων Ζαϊμάκης, Αικατερίνη Καλαϊτζάκη, Χρήστος Μπουφίδης, Λαυράνος Σπύρος, Μαρία-Φωτεινή Πιτροπάκη, Νεφέλη-Αικατερίνη Παπαδάκη, Κυριακή Χατζάκη

Β΄ Βιολιά: Παναγιώτης Δεμέτζος, Ιωάν Ντόμπρεβ, Γαβριέλα Κούτσικου, Κάλλια Λυδάκη, Αργυρή Γιασσάκη, Άγγελος Παπαδάκης, Μυρσίνη Παΐζη

Βιόλες: Ανδρέας Ντόμπρεβ, Κυριάκος Σηφάκης, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος , Αγκρόν Νταλίπι

Βιολοντσέλα: Μιχάλης Κογκάκης, Κασαπάκης Γιώργος Κασαπάκης, Ελίνα Γερακίτη, Μαρία Τσόλκα, Γιάννος Γιοβάνος

Κοντραμπάσα: Παναγιώτης Πεδιαδίτης, Λευτέρης Μπουτσόλης, Γιάννης Πολυχρονάκης

Φλάουτα: Άγγελος Σπανιάς, Εμμανουέλα Πλαγιωτάκη

Κλαρινέτα: Κωσταντίνος Μπουτσόλης, Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Φαγκότα: Δημήτρης Ντακοβάνος, Βασιλική Τράγκα

Όμποε: Χάρης Χρυσοχόου, Γεώργιος Πουλιανίτης, Πιτροπάκη Σταματίνα, Μαρία Ντόμπρεβ, Κωνσταντίνος Σακαρέλης

Κόρνα: Πέτρος Γαλάνης, Θανάσης Παπαδάκης, Ανδρέας Αυλωνίτης, Μαρία Ρουμελιώτη

Τρομπέτες: Ιωάννα Χριστοδουλάκη, Σταμούλης Θάνος Σταμούλης, Κανελάκης Περσέας

Τρομπόνια: Θανάσης Λεοντάκης, Τερεζα-Μαρία Κιουμαρούλο, Αλέξανδρος Ζάχαρης

Κρουστά: Κώστας Λυμπεράκης, Μαρίνα Ιδομενέως, Μανόλης Γρινιεζάκης

Πιάνο: Νίκος Κοκκίνης, Melisande Sinsoulier

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου- Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού» Ώρα 20:30. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Βιβλία πάνω στη Σκηνή: “Το νησί των θησαυρών”, του Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον

Μία διαδραστική παράσταση φιλαναγνωσίας, που συστήνει σπουδαία κείμενα στα παιδιά με επιτόπια δραματοποίηση και παιχνίδια ρόλων από μικρούς και μεγάλους!Πάνω στη σκηνή ή και από τις καρέκλας σας ακόμα!

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 12:00 – Γενική είσοδος 8€/ άτομο (ισχύουν ομαδικά εισιτήρια) Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2810301137

Κυριακή 2 Μαρτίου 2025

Θέατρο Σκιών: «Τα Κούλουμα του Καραγκιόζη»!

Ο Γιουβάν με το Θέατρο Σκιών Κρήτης παρουσιάζει την σαρακοστιανή κωμωδία «Τα Κούλουμα του Καραγκιόζη»! Ο Καραγκιόζης και η φίλοι του σε μια απολαυστική παράσταση γεμάτη γέλιο για μικρούς και μεγάλους!

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 12:00 – Γενική είσοδος 6€/ άτομο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2810301137

Δευτέρα 3 Μαρτίου 2025 – Καθαρά Δευτέρα

Ο Δήμος Ηρακλείου σας προσκαλεί στον Καράβολα για να γιορτάσουμε μαζί τα παραδοσιακά Κούλουμα!

Δωρεάν σαρακοστιανά εδέσματα και μουσική από τους Γιώργο Ζαχαριουδάκη (Λύρα τραγούδι), Μανώλη Χρηστάκη (Λαούτο) και Δημήτρη Αλμπαντάκη (Κιθάρα)

Καράβολας (θεατράκι) – στην παραλιακή λεωφόρο έναντι ΤΑΛΩΣ στις 11:00 το πρωί.

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture on YouTube

On line Πρεμιέρα: Banda Entopica “Μια Μεγάλη Γιορτή

Η συναυλία με τους Banda Entopica που είχε παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών, τον Σεπτέμβριο του 2024 στην Πλατεία Προμαχώνα Ιησού από σήμερα θα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου. Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/YxYtbOhbt64 και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Τρίτη 4 Μαρτίου 2025

Παρουσίαση Βιβλίου: «Ποιος το ξέρει; Ποιος το ξέρει;» του Μίμη Ανδρουλάκη

Το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του του Μίμη Ανδρουλάκη «Ποιος το ξέρει; Ποιος το ξέρει;» Παρουσιάζουν το βιβλίο και συνομιλούν με τον συγγραφέα οι: Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης . Γιάννης Ραμουτσάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος OSCapital. Συντονίζει η δημοσιογράφος Ελένη Βακεθιανάκη.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι:

Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης

Αλέξης Καλοκαιρινός, Δήμαρχος Ηρακλείου.

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (2 ος Όροφος Ανδρόγεω 2). Ώρα 19:30 Ώρα έναρξης: 19:30 – Είσοδος Ελεύθερη

Συνεχίζονται ….

 Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Λιοντάρια)

Έκθεση «Πολιτική και Κοινωνία στην Κρητική Πολιτεία 1898-1913»

Η έκθεση «Πολιτική και Κοινωνία στην Κρητική Πολιτεία 1898-1913» ανοίξε τις πύλες της για το κοινό στις 17 Φεβρουαρίου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.

Την έκθεση επιμελήθηκαν το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και έχει ήδη παρουσιαστεί στην Αθήνα και τα Χανιά. Στο Ηράκλειο συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Ηρακλείου και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Η έκθεση παρακολουθεί, σε συνδυασμό με τα μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, τη σταδιακή συγκρότηση της νεοσύστατης κρατικής οντότητας, μέσα από τους θεσμούς που δημιουργούνται. Παράλληλα, προβάλλει όψεις της αγροτικής και αστικής ζωή της περιόδου, τις εξελίξεις στην κοινωνία, τα επιτεύγματα στον πολιτισμό και την παιδεία. Ο επισκέπτης, μέσα από τα πρωτότυπα τεκμήρια και τις αναπαραγωγές σπάνιου φωτογραφικού υλικού, μπορεί να αποκτήσει μια ζωντανή αίσθηση του ιστορικού χρόνου και της κοινωνίας της Κρήτης, στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ό αιώνα.

Το υλικό της έκθεσης αποτελείται από πρωτότυπα τεκμήρια και αναπαραγωγές σπάνιου φωτογραφικού υλικού. Προέρχεται από τα αρχεία του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», από τη Συλλογή της Ισμήνης Κριάρη, τα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης/Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank, του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου – Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00 .Σάββατο 09:00 -14:00. Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Gallery Πολυχώρου Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου – Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο

Εικαστική Έκθεση: Με έργα από την συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Ηρακλείου, ξεκίνησε την λειτουργία του ο νέος Πολυχώρος της Δημοτικής Πινακοθήκης, στο νεοκλασικό της οδού Χρυσοστόμου στον αριθμό 8.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα έκθεση που περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, χαρακτικής και γλυπτικής σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών που έχουν τιμήσει την Πινακοθήκη με δωρεές έργων τους. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 με 14:00 και 18:00 – 21:00 Σαββατοκυριακά και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.heraklionculture.gr/events/