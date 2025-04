Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Δ/νση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 25 Απριλίου έως την Πέμπτη 1 Μαΐου 2025 συνοπτικά:

Παρασκευή 25 Απριλίου 2025

Αντώνης Διαμαντής – Ζητούσα Ελευτερία

Το ΠΣΚΗ παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση του Όμμα Στούντιο Ζητούσα Ελευτερία, σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Αντώνη Διαμαντή, με θέμα τον βίο και την πολιτεία του Μίκη Θεοδωράκη (1925-2021).

Ο συνθέτης της Ρωμιοσύνης και του Άξιον εστί, των Λιποτακτών και του Μαουτχάουζεν, της Μαγικής πόλης, του Ρομανθέρο Χιτάνο και τόσων άλλων, ο μελοποιητής των σπουδαίων νεοελλήνων ποιητών μας και ο μπροστάρης των κοινωνικών αγώνων και της συμφιλίωσης των λαών γίνεται παρών δραματικός ήρωας με πάθος, διάνοια, ήθος και τραγικότητα, σε μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στην ιστορία και τη μυθοπλασία.

Τραγούδια από τη μουσική παρακαταθήκη του συνθέτη θα ακουστούν ζωντανά στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού», διατρέχοντας περίπου εβδομήντα χρόνια πολιτικής και καλλιτεχνικής νεοελληνικής ιστορίας, σε μια παράσταση-αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννησή του.

Συντελεστές:

Σύλληψη-Κείμενο-Σκηνοθεσία: Αντώνης Διαμαντής

Σκηνικά- Κοστούμια: Άννα Μαχαιριανάκη

Ενορχήστρωση: Τεό Λαζάρου

Χορογραφία: Μαρία Σωμαράκη (“Άσμα Ασμάτων”)

Χορογραφίες -Κίνηση: Μαρία Ζερβού (“Αυλή”, “Τι Θέλω”, “Ομπρός βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο”)

Video Art: Μαρία Παπαδάκη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μυρτώ Παπαδοπούλου

Παραγωγή: ΠΣΚΗ και ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ (ΑΜΚΕ)

Παίζουν:

Μίκης Θεοδωράκης: Γιάννης Τσορτέκης

Γιώργος Θεοδωράκης / Γερμανός Αξιωματικός: Ανδρέας Κωνσταντίνου

Ασπασία Θεοδωράκη: Ειρήνη Κουτσάκη

Το Πεπρωμένο: Μαρία Σαριτσάμη

Γιάννης Θεοδωράκης: Μάνος Παπαδάκης

Μυρτώ: Εμμανουέλα Νινιράκη

Μίκης νέος: Βαγγέλης Γιαμπαζολιάς

Ένα παιδί: Δημήτρης Παπαδάκης

Χορεύουν στις χορογραφίες “Αυλή”, “Τι Θέλω”, “Ομπρός βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο”: Κλεοπάτρα Μπιτσακάκη, Κατερίνα Πετράκη, Αγάπη Μπράντλευ

Χορεύουν στη χορογραφία “Άσμα Ασμάτων”: Λυδία Διαμαντή, Εύα Κανδηλογιαννάκη, Νίνα Οικονόμου, Ευαγγελία Ρωμανού (Σχολή Χορού «Χορός & Τέχνη»)

Τραγούδι: Βασίλης Λέκκας, Μάνος Παπαδάκης, Εμμανουέλα Νινιράκη

Μουσικοί: Γιώργης Κοντογιάννης «Κρής» (Μπουζούκι) Βαγγέλης Συλιγάρδος (Μπουζούκι) Δημήτρης Καρβέλης (Κλασσική Κιθάρα) Ελένη Πασπασπύρου ( Πιάνο) Τεό Λαζάρου (Μπάσο) Nίκος Παγωμένος (Τύμπανα)

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Σάββατο 26 Απριλίου 2025

Βίοι παράλληλοι και αντίθετοι – Μουσική Δωματίου

Μια συναυλία μουσικής δωματίου με έργα για βιολί και βιόλα είναι η πρόταση του ΠΣΚΗ για τον μήνα Απρίλιο, με τους διακεκριμένους σολίστες Κωνσταντίνο Λούστα (βιολί) και Αντώνιο Μανιά (βιόλα). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα δύο Ντουέτα του Μότσαρτ, Αρ. 1, σε Σολ μείζονα, Κ. 423, και Αρ. 2, σε Σι ύφεση μείζονα, Κ. 424 (1783), για να ακολουθήσει το Ντουέτο για βιολί και βιόλα σε Ντο μείζονα του Ζαν Σιμπέλιους (1891-1892).

Η συναυλία θα ολοκληρωθεί με τα Ντουέτα για βιολί και βιόλα πάνω σε κυπριακούς παραδοσιακούς σκοπούς του Άλκη Μπαλτά (1948 κ.ε.), με τις μελωδίες να αντλούν από τα παραδοσιακά τραγούδια Το γιασεμί –τη μελωδία του έχει τραγουδήσει και ο Πλάθιτο Ντομίνγκο–, τα ερωτικά Τρεις ελιές και Τα ριάλια, καθώς και από ένα Μοιρολόι που έχει καταγράψει στη συλλογή Κυπριακή Λαϊκή Μούσα ο μουσικολόγος Θεόδουλος Καλλίνικος.

Ερμηνεία:

Βιολί: Κωνσταντίνος Λούστας

Βιόλα: Αντώνιος Μανιάς

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – αίθουσα Συναυλιών. Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Βιβλία πάνω στη Σκηνή: “Η φάρμα των ζώων” του Τζορτζ Όργουελ

Διαδραστικό Θεατρικό Αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας με την Ευαγγελία Ορφανουδάκη. Μία διαδραστική παράσταση φιλαναγνωσίας, που συστήνει σπουδαία κείμενα στα παιδιά με επιτόπια δραματοποίηση και παιχνίδια ρόλων από μικρούς και μεγάλους. Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/heraklion-art-cafe-books-on-the-stage-2025-8-2/

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 18:00 – Γενική είσοδος: 8€ / άτομο * ισχύουν ομαδικά εισιτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2810301137

Κυριακή 27 Απριλίου 2025

Ρεσιτάλ πιάνου του Φίλιππου Κλαψινάκη

Ο ταλαντούχος και πολυβραβευμένος νεαρός πιανίστας, Φίλιππος Κλαψινάκης, έρχεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου και συστήνεται στο Ηρακλειώτικο κοινό, με ένα λαμπερό όσο και απαιτητικό πρόγραμμα, με έργα συνθετών της ρομαντικής περιόδου. Στο επίκεντρο, θα βρίσκονται έργα του ρηξικέλευθοu συνθέτη, υπερβατικού πιανίστα και πρώτου “ροκ σταρ” της ιστορίας, Franz Liszt. Απολαύστε ένα εξαιρετικό βράδυ, παρέα με έναν σολίστα νέας γενιάς, που φιλοδοξεί να μοιραστεί μαζί σας, το πάθος και την αγάπη του για την κλασική μουσική.

Ερμηνεία- Πιάνο: Φίλιππος Κλαψινάκης

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – αίθουσα Συναυλιών. Ώρα 20:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Δευτέρα 28 Απριλίου 2025

Θέατρο τις Δευτέρες

Αντώνης Μποσκοΐτης, Ντίνος Χριστιανόπουλος, Το Ταγκαλάκι

Ο Ειδικός Κύκλος του ΠΣΚΗ Θέατρο της Δευτέρας κλείνει τον… κύκλο του για την καλλιτεχνική περίοδο 2024-2025 με ένα έργο για τον αμφιλεγόμενο αλλά εξόχως ενδιαφέροντα ποιητή μας Ντίνο Χριστιανόπουλο (1931-2020).

Το επί σκηνής κείμενο του δημοσιογράφου, κινηματογραφιστή και συγγραφέα Αντώνη Μποσκοΐτη βασίζεται στη συνέντευξη που του είχε παραχωρήσει ο αιρετικός ποιητής το 2013 και είχε προκαλέσει έντονη αίσθηση κατά την πρώτη δημοσίευσή της την επομένη του θανάτου του ποιητή.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ένας ηθοποιός, ο Χάρης Φλέουρας, στον ρόλο του ποιητή, και ένας δημοσιογράφος, ο Αντώνης Μποσκοΐτης, στον ρόλο του εαυτού του, ενώ οι δυο τους συνυπογράφουν τη σκηνοθεσία. Μια ιδιότυπη συνέντευξη-θεατρική παράσταση περί Χατζιδάκι, νεοελλήνων ποιητών, υπερρεαλισμού, μελοποιήσεων, κατοικιδίων αλλά και επί παντός επιστητού…

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Αντώνης Μποσκοΐτης, Χάρης Φλέουρας

Ερμηνεία: Χάρης Φλέουρας, Αντώνης Μποσκοΐτης

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – Πειραματική Σκηνή. Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Παρουσίαση βιβλίου: «Αθόρυβα το ΄στρωνε» της Μαρινέλλας Βλαχάκη

Εκδήλωση από τον Μορφωτικό Σύλλογο Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το έργο της συγγραφέως θα παρουσιαστεί με αφορμή την έκδοση του συγκεντρωτικού τόμου «Αθόρυβα το ΄στρωνε» (Εκδόσεις «Πυξίδα της πόλης).

Για το έργο της Μαρινέλλας Βλαχάκη θα μιλήσουν η κ. Μαρία Φραγκιαδάκη, φιλόλογος και ο κ. Αντώνης Περαντωνάκης, εκπαιδευτικός.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/parousiasi-vivliou-vlachaki/

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (2 ος Όροφος Ανδρόγεω 2). Ώρα έναρξης: 19:30 – Είσοδος Ελεύθερη

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture on YouTube

On line Πρεμιέρα: «Η Τέχνη του Ρυθμού με τον Haig Yazdjian» τον Γιάννη Παπατζανή και με τους ωφελούμενος του προγράμματος: «Η Τέχνη του Ρυθμού στην Εκπαίδευση – H Μουσική στην Κοινότητα»

Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/qMKA8Qn1U0I και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Συνεχίζεται:

 Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Εικαστική έκθεση: «Πέρασμα στο Φως» – Χρήστος Μποκόρος

Η σπουδαία έκθεση του Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Πέρασμα στο Φως», ένα σημαντικό εικαστικό γεγονός για το Ηράκλειο, περιλαμβάνει παλαιότερα αντιπροσωπευτικά έργα του δημιουργού αλλά και νεότερα που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ και παρουσιάζονται τώρα μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο μυσταγωγικό περιβάλλον, που αναδεικνύει τον θρησκευτικό χαρακτήρα του χώρου.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/passege-to-the-light/ .Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 4 Απριλίου – Σάββατο 31 Μάϊου 2025. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00. Σάββατο 09:00 -14:00. Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου στον παρακάτω σύνδεσμο: