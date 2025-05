Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 30 Μαΐου έως την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2025 συνοπτικά:

Παρασκευή 30 Μαΐου 2025

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8

Ολοκληρώνεται η έκθεση κολλάζ «Χάρτινον Όλον» της Πελαγίας Ανδρουλάκη.

Μια νέα έκθεση κολλάζ, σε επιμέλεια της κ. Μαρίας Πετρακογιωργη, έρχεται στον πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, από την Δευτέρα 19 έως και την Παρασκευή 30 Μάϊου 2025.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/kollaz-entirely-made-of-paper/

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 19 – Παρασκευή 30 Μάϊου 2025. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00. Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Εκδήλωση «Γίνε η Αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο» από το Youth Crete της Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Εντεταλμένη Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Θεοδώρα Κουτεντάκη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Youth Crete, διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο: «Γίνε η Αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο».

Με την υποστήριξή του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4) . Ώρα Έναρξης: 18:30 Είσοδος ελεύθερη

Διάλεξη του θεματικού κύκλου ομιλιών: “Η Βιολογία στην πόλη”

Ομιλία του Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας και Διευθυντή του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Οικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Γιάννη Καρακάση

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (2 ος Όροφος Ανδρόγεω 2). Ώρα Έναρξης: 19:00 Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 31 Μαΐου 2025

Μίκης Θεοδωράκης- Ζορμπάς. Σε συνεργασία με το Μπαλέτο της Όπερας της Σόφιας

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη (1925-2021), το Μπαλέτο της Όπερας της Σόφιας παρουσιάζει το παγκοσμίου φήμης μουσικό του έργο, Ζορμπάς.

Βασισμένο στη μουσική επένδυση της κινηματογραφικής ταινίας Αλέξης Ζορμπάς σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη, ενορχηστρωμένη εκ νέου από τον συνθέτη για τη συνεργασία του με τον χορογράφο Λόρκα Μασίν, το μπαλέτο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα το 1988 υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη στην Arena di Verona, όπου αποθεώθηκε τόσο για τη μουσική όσο και για τη χορογραφία του. Οι λογοτεχνικοί ήρωες του Νίκου Καζαντζάκη ζωντανεύουν στα σώματα των χορευτών, σε ένα έργο-ορόσημο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.

Συντελεστές: Χορογραφία: Λόρκα Μασίν- Μπαλέτο της Όπερας της Σόφιας

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Ειδικές ξεναγήσεις, ανοικτές για το κοινό στην εικαστική έκθεση: «Πέρασμα στο Φως» – Χρήστος Μποκόρος από τον επιμελητή της έκθεσης Γιώργο Μυλωνά.

Το Σάββατο 31 Μαΐου, ο επιμελητής της έκθεσης Γιώργος Μυλωνάς θα πραγματοποιήσει τέσσερις ωριαίες ειδικές ξεναγήσεις ανοικτές για το κοινό στις 10:00, 11:00, 12:00 και 13:00, καλώντας τους επισκέπτες να εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο στην εικονοποιημένη μνήμη και τα νοήματα της έκθεσης.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/event/passege-to-the-light-tour/

Ώρες έναρξης ξεναγήσεων: 10:00, 11:00, 12:00 και 13:00

Κυριακή 1 Ιουνίου 2025

Μίκης Θεοδωράκης- Ζορμπάς. Σε συνεργασία με το Μπαλέτο της Όπερας της Σόφιας

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη (1925-2021), το Μπαλέτο της Όπερας της Σόφιας παρουσιάζει το παγκοσμίου φήμης μουσικό του έργο, Ζορμπάς.

Βασισμένο στη μουσική επένδυση της κινηματογραφικής ταινίας Αλέξης Ζορμπάς σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη, ενορχηστρωμένη εκ νέου από τον συνθέτη για τη συνεργασία του με τον χορογράφο Λόρκα Μασίν, το μπαλέτο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα το 1988 υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη στην Arena di Verona, όπου αποθεώθηκε τόσο για τη μουσική όσο και για τη χορογραφία του. Οι λογοτεχνικοί ήρωες του Νίκου Καζαντζάκη ζωντανεύουν στα σώματα των χορευτών, σε ένα έργο-ορόσημο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.

Συντελεστές: Χορογραφία: Λόρκα Μασίν- Μπαλέτο της Όπερας της Σόφιας

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Δευτέρα 2 Ιουνίου 2025

 Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture on YouTube

On line Πρεμιέρα: «Η γιορτή» με τον Μάνο Παπαδάκη, καλεσμένη του η Ευρυδίκη!

Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/pCwtU3h0bGA και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Τετάρτη 4 Ιουνίου 2025

Το Μεγάλο Ταξίδι – Χορωδιακή μουσική

Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με έργα χορωδιακής μουσικής.

Στο πιάνο και στη Διεύθυνση ο Ιωάννης Ιδομενέως. Επί σκηνής, σαράντα Φωνωδοί δίνουν πνοή στο όνειρο και δημιουργούν έναν κόσμο γεμάτο αγάπη και αποδοχή• όπου κάθε φωνή βρίσκει τη θέση της, όπου η προσπάθεια του καθενός γίνεται δύναμη για όλους. Κάθε νότα που τραγουδούν, κάθε χορδή που δονείται, είναι η καρδιά τους που μιλά. Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ιωάννης Ιδομενέως.Επιμέλεια Οπτικής Ταυτότητας: Μαριλένα Βενέρη

Τραγουδούν (με αλφαβητική σειρά):

Soprani 1: Αγγελική Μινέρου, Αλεξία Κουλούρα, Αμαλία Ορφανού Γιάνναρη, Αργυρώ Σταματάκη, Αριάδνη Φρουδαράκη, Μαρίνα Ιδομενέως, Μυρτώ Κονιδάκη, Μυρτώ Κουτουλάκη, Νίκη Παπαγγελή, Σύλλια Βερτούδου, Φωτεινή Ιδομενέως, Χάρις Αγγουράκη.

Soprani 2: Γωγώ Ξενάκη, Δομήνικος Αλσίνα Τριγωνάκης, Ελένη Ψαράκη, Ευαγγελία Κοζορώνη, Κάλλια Σαββάκη, Κωνσταντίνα Καθαράκη, Μαρία Καντζαρίδου, Μελίνα Δαματοπούλου Χαλκιαδάκη, Μιλένα Αλκυόνη Λινάρδου, Ξανθίππη Γιούση.

Alti: Αλκμήνη Γκογκολάκη, Δανάη Οικονομίδη, Δημήτρης Μπαρμπούνης, Ελίνα Σηφάκη, Ηρώ Δασκαλάκη, Κατερίνα Στεφανάκη, Σουζάνα Κοπιδάκη, Τατιανή Ζακολίκου, Τσαγκαράκη Καλλιόπη.

Tenori: Βαλέριος Γραμματικάκης, Κωνσταντίνος Τουρνάς, Μάνος Βαμβάκος, Σπύρος Περδικάκης, Σταύρος Κιαγιάς.

Bassi: Βασίλης Μουρτζάκης, Γιάννης Σωμαράς, Ιωάννης Επανωμεριτάκης, Φίλιππος Σφυράκης.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Συνεχίζονται:

 Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Εικαστική έκθεση: «Πέρασμα στο Φως» – Χρήστος Μποκόρος

Η σπουδαία έκθεση του Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Πέρασμα στο Φως», ένα σημαντικό εικαστικό γεγονός για το Ηράκλειο, περιλαμβάνει παλαιότερα αντιπροσωπευτικά έργα του δημιουργού αλλά και νεότερα που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ και παρουσιάζονται τώρα μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο μυσταγωγικό περιβάλλον, που αναδεικνύει τον θρησκευτικό χαρακτήρα του χώρου.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/passege-to-the-light/

Παράταση έκθεσης: μέχρι τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00. Σάββατο 09:00 -14:00 || Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος)

Έκθεση: «Η Οδύσσεια του Στέργιου Σπανάκη: τεκμήρια από τη Βιβλιοθήκη και το αρχείο του». Έκθεση αφιερωμένη στο έργο του σπουδαίου συγγραφέα και ερευνητή. Διοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 9 Μάϊου 2025 – Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 14:00. Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου στον παρακάτω σύνδεσμο: