Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 17 Οκτωβρίου έως την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 συνοπτικά:

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Συνεχίζεται η έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας με θέμα: «Η Τρίτη Ηλικία στην Τέχνη» που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Διάρκεια Έκθεσης: 08/10/2025 -17/10/2025 Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00. Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/h-trith-hkikia-sthn-texni/

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου ανοίγει τις πύλες της για το κοινό του Ηρακλείου το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στις 19:00, στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ.

Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του.

Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2026 και θα είναι ανοικτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 08:00-15:00.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος). Ώρα εγκαινίων 19:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/exibition-dimitrios-vikelas/

Βιβλία πάνω στη Σκηνή: “Ο Βασιλιάς Ληρ” του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ με την Ευαγγελία Ορφανουδάκη

Πρόκειται για μία δράση που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή μικρά και μεγάλα παιδιά με αριστουργήματα της παγκόσμιας γραμματείας. Μυθιστορήματα, έπη, δραματική ποίηση, λιμπρέτα, ακόμα και κόμικς προσεγγίζονται φιλολογικά από την Ευαγγελία Ορφανουδάκη, αλλά αποδίδονται δραματοποιημένα επί σκηνής. Με αφήγηση προφορικού λόγου και επιτόπια παιχνίδια ρόλων από το κοινό.

Μία εμπειρία φιλαναγνωσίας διαδραστική και παιγνιώδης για όλη την οικογένεια!

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 18:00

Είσοδος: 8€ / άτομο – Ισχύουν ομαδικά εισιτήρια. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2810301137

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/books-on-stage-by-evangelia-orfanoudaki-18-10-2025/

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Έκθεση ζωγραφικής: Αριστόδημος Παπαδάκης

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης. Διάρκεια έκθεσης: 21 Οκτωβρίου – 26 Νοεμβρίου 2025. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00. Σάββατο 09:00 -14:00. Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Βασιλική Αγίου Μάρκου (Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου). Ώρα εγκαινίων 19:00

