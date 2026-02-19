Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 συνοπτικά:

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026

The Land of Dream – Μάνος Χατζιδάκις

Οι αξεπέραστες μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι συνομιλούν με την εκφραστικότητα της χορευτικής κίνησης σε μία ξεχωριστή βραδιά χορού, στην αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού» του ΠΣΚΗ. Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Δήμου Ηρακλείου ερμηνεύει τη Sweet Suite του Νίκου Κυπουργού, ένα έργο – φόρο τιμής στον Μάνο Χατζιδάκι, βασισμένο σε μουσικά θέματά του από εννέα κινηματογραφικές ταινίες.

Η μπαγκέτα του αρχιμουσικού Γιάννη Πρωτόπαπα δίνει πνοή σε διαχρονικά αγαπημένες μελωδίες, που παίρνουν σχήμα και μορφή επί σκηνής για να οδηγήσουν το κοινό σε ένα νοσταλγικό μουσικοχορευτικό ταξίδι, υπό την ευρηματική χορογραφική επιμέλεια της Μαρίας Κουσουνή.

Συντελεστές

Χορογραφική επιμέλεια / Χορογραφίες: Μαρία Κουσουνή

Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου (ΣΟΝΚΔΗ)

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 20:30. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/the-land-of-dream-%E2%80%93-manos-xatzidakis-563

Συναυλία με την Μαρία Λούκα

Η Μαρία Λούκα επιστρέφει στη σκηνή του Πολύκεντρου Ηρακλείου για μια σειρά ξεχωριστών μουσικών συναυλιών τον Φεβρουάριο του 2026,στις 6,13,20 και 27. Η Μαρία Λούκα, μια από τις πιο εκφραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικά ταξίδια με σύγχρονες ερμηνείες και προσωπικές επιλογές ρεπερτορίου από τους 3 δίσκους της καθώς και αγαπημένα τραγούδια από την έντεχνη και λαική σκηνή.

Μαζί της στη σκηνή θα βρίσκονται οι καταξιωμένοι μουσικοί, Γιώργος Ζαχαριουδάκης στα πνευστά-πιάνο και ο Μάνος Σαβιολάκης στην κιθάρα-λαούτο και θα μας προσφέρουν βραδιές που ενώνουν το συναίσθημα, τον ρυθμό και την αληθινή μουσική εμπειρία.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου. Ώρα έναρξης: 21:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/lives-events-maria-louka/

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026

Βιβλία πάνω στη Σκηνή: «Χάιντι», της Γιοχάνα Σπύρι

Διαδραστικό θεατρικό Αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας σε επιμέλεια και αφήγηση της Ευαγγελίας Ορφανουδάκη. Μία εμπειρία φιλαναγνωσίας διαδραστική και παιγνιώδης για όλη την οικογένεια! Διάρκεια: 90′ Ηλικίες: 3 – 103 ετών.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου. Ώρα έναρξης: 18:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/books-on-stage-by-evangelia-orfanoudaki-21-02-2026/

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

Αποκριάτικο γλέντι με παραδοσιακή κρητική μουσική από τους Μανώλη Πλαΐτη στη λύρα, τον Γιώργο Κολλάρο στο λαούτο, τον Γιώργο Αρμουτίδη στο μαντολίνο και τον Στέλιο Ανετάκη στο λαούτο. Ελάτε να διασκεδάσουμε μαζί!

Αίθριο Βασιλικής Αγίου Μάρκου. Ώρα έναρξης: 19:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/apokriatiko-glenti-22-02-2026/

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

Κούλουμα από τον Δήμο Ηρακλείου την Καθαρά Δευτέρα στον Καράβολα

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στις 12:00, στον Καράβολα, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για τα Κούλουμα και την έναρξη της Σαρακοστής με άφθονα νηστίσιμα εδέσματα που θα διατεθούν δωρεάν στους συμμετέχοντες. Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες και την εταιρεία «Σαλάτες Οικονομάκη Α.Ε.» για την συνδρομή στις εκδηλώσεις.

ΣΗΜ.: Λόγω της πολύ πρόσφατης αιφνίδιας απώλειας του Προέδρου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Μιχάλη Βάμβουκα, ο οποίος συμμετείχε ενεργά και επί σειρά ετών στη δράση της Καθαράς Δευτέρας στην 3η Δ.Κ. στον Καράβολα, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί χωρίς μουσική.

Καράβολας (θεατράκι) – στην παραλιακή λεωφόρο έναντι ΤΑΛΩΣ. Ώρα 12:00

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture στο YouTube – On line πρεμιέρα: «Μια μεγάλη γιορτή»

Η συναυλία «Μια μεγάλη γιορτή» με τον Χρήστο Τσιαμούλη και την Καίτη Κουλλιά που παρουσιάστηκε στο «Φεστιβάλ των Τειχών» 2025 θα είναι από σήμερα διαθέσιμη στο ψηφιακό κανάλι πολιτισμού στο YouTube.

Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο www.youtube.com/c/HeraklionArtsCulture και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026

7ο Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου – Από 25 έως και 27 Φεβρουαρίου

Το Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου, ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την καλλιτεχνική ζωή της πόλης, επιστρέφει δυναμικά για 7η συνεχή χρονιά, με ένα πλούσιο και ιδιαίτερα ποιοτικό πρόγραμμα. Φέτος, το φεστιβάλ έχει την τιμή να φιλοξενεί ένα κουαρτέτο εγχόρδων από καταξιωμένους μουσικούς, οι οποίοι θα συμπράξουν με τους πιανίστες σε δύο ξεχωριστές συναυλίες 25 και 27 Φεβρουαρίου.

• 25 Φεβρουαρίου: Η αυλαία ανοίγει με μια συναυλία μουσικής δωματίου με ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τη διαλλακτική σχέση του πιάνου με τα έγχορδα. Στην συναυλία θα παρουσιαστούν σημαντικά έργα του ρεπερτορίου από μουσικούς υψηλού επιπέδου.

• 26 Φεβρουαρίου: Για άλλη μια χρονιά, το φεστιβάλ δίνει βήμα στη νέα γενιά, προσκαλώντας τους νικητές του Διαγωνισμού Πιάνου «Αλίκη Βατικιώτη» 2025 , οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα σόλο ρεσιτάλ πιάνου, αποδεικνύοντας το ταλέντο και τη δυναμική τους παρουσία στον χώρο της κλασικής μουσικής.

• 27 Φεβρουαρίου: Το φεστιβάλ κορυφώνεται με μια σπάνια παρουσίαση των δύο κοντσέρτων για πιάνο του Φρεντερίκ Σοπέν, στη μορφή για κουαρτέτο εγχόρδων, με σολίστ τους καταξιωμένους πιανίστες Νίκο Σταύλα και Δημήτρη Καρύδη. Μια βραδιά υψηλής αισθητικής, που συνδυάζει δεξιοτεχνία, συναίσθημα και σπάνιο ρεπερτόριο.

Το 7ο Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου υπόσχεται τρεις ημέρες γεμάτες μουσική,

δημιουργικότητα και συγκινήσεις, ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στην τέχνη του πιάνου.

Πρόγραμμα

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 Μουσική Δωματίου από τον Ρομαντισμό έως Σήμερα

Ραλφ Βον Γουίλιαμς (1872–1958) Έξι Σπουδές πάνω σε αγγλικά λαϊκά τραγούδια για τσέλο και πιάνο Τσέλο: Μάνος Σγουρίδης | Πιάνο: Έλενα Περισυνάκη

Μάνος Παναγιωτάκης (γεν. 1982) The Sorrow of the Grey Lady (2026) για τσέλο και πιάνο σε Α’ εκτέλεση (Έργο συντεθειμένο για το 7ο Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου και τους εκτελεστές) Τσέλο: Μάνος Σγουρίδης | Πιάνο: Έλενα Περισυνάκη

Ρόμπερτ Σούμαν (1810–1856) Σονάτα αρ.1, έργο 105, για βιολί και πιάνο Βιολί: Μιχάλης Σπυριδάκης | Πιάνο: Ελένη Παπασπύρου

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Φραντς Σούμπερτ (1797–1828) Σονάτα σε ρε μείζονα, op. posth 137, αρ. 1 (D 384) για βιόλα και πιάνο Βιόλα: Άγγελος Κυπραίος | Πιάνο: Μαρίνα Μαρία Μπιλμέζη

Γιόαχιμ Ραφ (1822–1882) Καβατίνα, έργο 85, αρ. 3 για βιολί και πιάνο

Γκούσταβ Μάλερ (1860–1911) Κουαρτέτο με πιάνο σε λα ελάσσονα Piano Quartet Μουσικών Σχολών Χάρης Σαρρής Βιολί: Αριστείδης Συσκάκης | Βιόλα: Ιούλιος Ποιμενίδης-Ουίλαν Τσέλο: Sol Ligertwood | Πιάνο: Κωνσταντίνος Τρούλης

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 Νικητές του Διαγωνισμού Άλικης Βατικιώτη – Ρεσιτάλ Πιάνου

Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (1685–1750) Τοκάτα και Φούγκα σε ρε ελάσσονα, BWV 565 Πιάνο: Εμμανουήλ Κουτσάκης

Μιχαήλ Ιβάνοβιτς Γκλίνκα (1804–1857) Παραλλαγές πάνω στο τραγούδι «Το Αηδόνι» Φρεντερίκ Σοπέν (1810–1849) Σπουδή, έργο 25, αρ. 2, σε φα ελάσσονα Σεσίλ Σαμινάντ (1857–1944) Σπουδή Κοντσέρτου, έργο 35, αρ. 2 («Automne») Μπέλα Μπάρτοκ (1881–1945) Σονατίνα Γιορκ Μπόουεν (1884–1961) Τοκατίνα, έργο 128, αρ. 2 Μιλί Μπαλακίρεφ (1837–1910) Σκέρτσο αρ. 1 σε σι ελάσσονα

Πιάνο: Ορφέας-Μάριος Χριστονάκης

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου Σοπέν: Τα Πιανιστικά Κοντσέρτα

Φρεντερίκ Σοπέν (1810–1849) Κοντσέρτο για Πιάνο αρ. 1 σε μι ελάσσονα, έργο 11 I. Allegro maestoso II. Romance – Larghetto III. Rondo – Vivace Πιάνo: Νίκος Σταυλάς

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Φρεντερίκ Σοπέν (1810–1849) Κοντσέρτο για Πιάνο αρ. 2 σε φα ελάσσονα, έργο 21 I. Maestoso II. Larghetto III. Allegro vivace Πιάνo: Δημήτρης Καρύδης

Κουαρτέτο Εγχόρδων Πέτρος Χρηστίδης – βιολί Μιχάλης Σπυριδάκης – βιολί Άγγελος Κυπραίος – βιόλα Μάνος Σγουρίδης – βιολοντσέλο

Ιδρυτικά μέλη του Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου

Δημήτρης Καρύδης: Καλλιτεχνική επιμέλεια

Πέτρος Μόσχος: Καλλιτεχνικός σύμβουλος

Ιωάννα Γιάνναρη: Γενικός συντονισμός

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου( αίθουσα Συναυλιών). Ώρα 21:00.

Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/7o-festibal-pianou-irakleiou-564

Το Κουκλοθέατρο Κρήτης παρουσιάζει την νέα παραγωγή του «Το Κανόνι της Ειρήνης»!

Οι δημιουργοί του πασίγνωστου πλέον Ψαροτρομάρα, ανεβάζουν στο κουκλοθεατρικό σανίδι ακόμη μια παράσταση της Φρόσως Χατόγλου! Το “Κανόνι της Ειρήνης” γεννήθηκε 45 χρόνια πριν. Μεγάλωσε μαζί με πολλές γενιές παιδιών, πήγε σε όλα τα σχολεία, ταξίδεψε στο εξωτερικό, βραβεύτηκε και συνεχίζει ακόμη να έχει παντού φίλους, μικρούς και μεγάλους.

Μετά από τόσα χρόνια, η συγγραφέας του, η Φρόσω Χατόγλου, του δίνει μια νέα ζωή, μέσα από τις παραστάσεις του Κουκλοθεάτρου Κρήτης.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου. Ώρα έναρξης: 17:30

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/kouklorheatro-to-kanoni-tis-eirinis/

Συνεχίζονται:

Έκθεση ζωγραφικής Χάρη Βαϊλάκη

Έργα ζωγραφικής του Χάρη Βαϊλάκη θα φιλοξενούνται στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου- Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου μέχρι και το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου – Δημοτικής Πινακοθήκης και της Περιφέρειας Κρήτης. Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 30 Ιανουαρίου με Σάββατο 14 Μαρτίου 2026.

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Πλατεία Λιονταριών)

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/haris-vailakis/

«Από το Βορρά στο Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης» Φωτογραφική έκθεση του Νίκου Μπασιά

Ο Πολυχώρος – Γκαλερί της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου παρουσιάζει την ατομική έκθεση του βραβευμένου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο φωτογράφου και εικαστικού Νίκου Μπασιά, ένα μοναδικό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο των δημοτικών σχολείων που σφράγισαν γενιές. Με τίτλο «Από τον Βορρά στον Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης», η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σμύρνη, χαρτογραφώντας την ιστορία και τη μνήμη μέσα από τα κτίρια που αποτέλεσαν κέντρα κοινότητας και εκπαίδευσης.

Πολυχώρος -Gallery Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8 .Διάρκεια έκθεσης: Έως Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/photo-exhibition-nikos-basias/

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας,

θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ. Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα,

από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του. Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα,

ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.Διαβάστε περισσότερα εδώ: : https://www.heraklionculture.gr/events_all/exibition-dimitrios-vikelas/

