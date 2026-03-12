Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 13 Μαρτίου έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 συνοπτικά:

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Ολοκληρώνεται σήμερα η ατομική έκθεση φωτογραφίας του Γιάννη Μανιώρου με τίτλο «Ταξιδευόντας»

Στην έκθεση εκτίθενται κυρίως τοπία της Κρήτης — ενός τόπου βαθιά οικείου και ταυτόχρονα ανεξάντλητου. Οι εικόνες αποτυπώνουν στιγμές φωτός και ησυχίας, όπου το τοπίο δεν είναι απλώς φόντο, αλλά φορέας μνήμης και συναισθήματος.

Η έκθεση έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στην «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ηρακλείου, εταιρεία για τη νόσο Alzheimer και την υγιή γήρανση, ως μια πράξη προσφοράς και επιστροφής μέσα από την τέχνη. Διάρκεια έκθεσης: Τετάρτη 4 – Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Πολυχώρος -Gallery Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00. Σάββατο – Κυριακή & αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/photo-giannis-manioros-taxideuontas/

Παρουσίαση Βιβλίου: “Κούντουρο” του Νίκου Σφηνιά

Ο εκδοτικός οίκος «ΣΕΙΣΤΡΟΝ» σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «ΚΟΥΝΤΟΥΡΟ» του Νίκου Σφηνιά. Ο Νίκος Σφηνιάς από τα Νομικιανά Σφακίων, δικηγόρος και μουσικός, μας παρουσιάζει την πρώτη του συγγραφική προσπάθεια, με μαντινάδες και ποιήματα, εμπνεόμενος από την ομορφιά και τις αξίες του τόπου του, την κρητική ντοπιολαλιά αλλά και τους μεγάλους της κρητικής ποίησης, στους ώμους των οποίων πάτησε για να συνθέσει το «ΚΟΥΝΤΟΥΡΟ».

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 4, Ηράκλειο. Ώρα έναρξης: 20:00. Είσοδος ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/books-kountouro-nikos-sfinias/

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Ολοκληρώνεται η έκθεση ζωγραφικής Χάρη Βαϊλάκη

Έργα ζωγραφικής του Χάρη Βαϊλάκη θα φιλοξενηθούν στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου- Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου μέχρι και το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου – Δημοτικής Πινακοθήκης και της Περιφέρειας Κρήτης. Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή έως Σάββατο 14 Μαρτίου 2026. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο 10:00 -18:00 Τρίτη, Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη.

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/haris-vailakis/

Παρουσίαση Βιβλίου: “Το μυστικό του Ομπλίκ” του Λάζαρου Αλεξάκη

Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσουν οι: Μανόλης Φούμης, δημοσιογράφος, Ελένη Μπετεινάκη, νηπιαγωγός, συγγραφέας. Θα προλογίσει ο Αλέξανδρος Στεφανίδης (Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος).

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου. Ώρα έναρξης: 19:00. Είσοδος ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/books-to-mistiko-tou-omplik/

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

Φραντς Σούμπερτ – Χειμωνιάτικο Ταξίδι (Winterreise), D.911 σε ποίηση του Βίλχελμ Μύλλερ. Ο κύκλος τραγουδιών Χειμωνιάτικο Ταξίδι αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα της ρομαντικής μουσικής.

Ο Φραντς Σούμπερτ το ολοκλήρωσε το 1827, περίπου έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του, μελοποιώντας 24 ποιήματα του Βίλχελμ Μύλλερ και υφαίνοντας ένα συγκλονιστικό μουσικό ταξίδι. Ένας μοναχικός οδοιπόρος, εγκαταλειμμένος από τον έρωτα και βυθισμένος στη μελαγχολία, περιπλανιέται σ’ ένα χειμωνιάτικο τοπίο.

Μέσα από εικόνες φύσης, σιωπής και παγωνιάς, ξετυλίγεται μια εσωτερική διαδρομή γεμάτη νοσταλγία, απόγνωση, αλλά και ποιητική ομορφιά. Η μουσική του Σούμπερτ, με την εκφραστική της δύναμη και τη λεπτή δραματουργία της, μετατρέπει το Χειμωνιάτικο Ταξίδι σε μια καλλιτεχνική εμπειρία που υπερβαίνει το προσωπικό δράμα του ποιητικού ήρωα, αγγίζοντας διαχρονικά την ανθρώπινη ψυχή.

Συντελεστές

Βαθύφωνος: Μάνος Χριστοφακάκης

Πιάνο: Mélisande Sinsoulier

Επιμέλεια υποτιτλισμού: Ζωή Καραμπέκιου

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου(αίθουσα Συναυλιών). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/frants-soumpert-%E2%80%93-xeimoniatiko-taksidi-winterreise-d911-se-poiisi-tou-bilxelm-muller-569

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture στο YouTube

Online πρεμιέρα: “Νυχτερινοί σκοποί της Κρήτης” Βαγγέλης Βαρδάκης, Κωστής Αβυσσινός Η συναυλία που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ΄ Οδόν» το 2025 θα είναι από σήμερα διαθέσιμη στο ψηφιακό κανάλι πολιτισμού στο YouTube.

Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο www.youtube.com/c/HeraklionArtsCulture και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026

«Κριτικοί και κιτς: Ψάχνοντας κάτω από το χαμηλό επίπεδο»

Ομιλία της Κάρυ Αν Μπέιντυ Καθηγήτριας Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Φλώριδα (ΗΠΑ)

Η Carrie Ann Baade είναι ζωγράφος με διεθνή έκθεση και καθηγήτρια ζωγραφικής και σχεδίου στο Florida State University απο το 2007 έως σήμερα έρχεται την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 19.30 στο Ηράκλειο καλεσμένη του Κέντρου Θεατρικής Ανθρωπολογίας (Ηράκλειο) και του Δήμου Ηρακλείου να παρουσιάσει μία πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με τίτλο: «Κριτικοί και κιτς: Ψάχνοντας κάτω από το χαμηλό επίπεδο».

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης», Ανδρογέω 2. Ώρα έναρξης: 19:30. Είσοδος ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/carrie-ann-baade-kritikoi-and-kitsch/

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026

Παρουσίαση Βιβλίου: “Το τροχόσπιτο της μνήμης” του Γιώργου Αποστολάκη

Οι εκδόσεις ΟΤΑΝ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του Βιβλίου του Γιώργου Αποστολάκη “Το τροχοσπίτο της μνήμης”

Για το Βιβλίο θα μιλήσουν: Μιχάλης Παυλίδης, Καθηγητής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελίνα Φαρσάρη, Δημοσιογράφος, Γιώργος Αποστολάκης, Συγγραφέας του Βιβλίου. Συντονισμός παρουσίασης: Λευτέρης Κουμαντάκης

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου. Ώρα έναρξης: 18:30. Είσοδος ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/books-to-troxospito-ths-mnhmhs/

«Μικρές Ιστορίες της Πόλης»: Γιώργος Ανεμογιάννης: Σε τρεις Πράξεις και δύο Ιντερμέδια, με ομιλήτρια την κ. Βαρβάρα Τσάκα (Διαχειρίστρια έργων Ψηφιακού Πολιτισμού, τ. Διευθύντρια Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη). Πόσοι δημιουργοί μπορούν να χωρέσουν μέσα σε μία μόνο ζωή; Στην ομιλία αυτή, θα ακολουθήσουμε τη συναρπαστική διαδρομή του Ηρακλειώτη Γιώργου Ανεμογιάννη, μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την αισθητική του ελληνικού θεάτρου του 20ού αιώνα.

Αίθουσα «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Ώρα έναρξης: 19:00. Είσοδος ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/mikres-istories-tis-polis-giorgos-anemogiannis/

Συνεχίζονται…

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης.

Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ. Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του.

Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.Διαβάστε περισσότερα εδώ: : https://www.heraklionculture.gr/events_all/exibition-dimitrios-vikelas/

Έκθεση με έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου στα Ενετικά Τείχη

H πρώτη έκθεση με ψηφιακές ανατυπώσεις μεγάλης κλίμακας 20 σπουδαίων έργων από τη Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου που φιλοξενούνται στην πύλη του Αγίου Γεωργίου στα Ενετικά Τείχη.

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να προβάλλει την πλούσια εικαστική Συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων μεγάλης κλίμακας των έργων της σε διαφορετικά εσωτερικά κι υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, αρχής γενομένης από την Πύλη του Αγίου Γεωργίου.

Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων κατά μήκος των πεζοπορικών διαδρομών αλλά κι εντός των πυλών των Ενετικών Τειχών, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη Δημοτική Συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν.

Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 και σε άλλα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, μετατρέποντας τη διαδρομή τους από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από τις 08:00 έως τις 22:00.

Πύλη Αγίου Γεωργίου. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.heraklionartgallery.gr

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου στον παρακάτω σύνδεσμο: