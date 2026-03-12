Υπόθεση απάτης με κρυπτονομίσματα στην Κρήτη: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 12 κατηγορούμενους

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των 12 συλληφθέντων για την υπόθεση απάτης με κρυπτονομίσματα, που αποκάλυψε το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης την περασμένη εβδομάδα. Έτσι, ανακριτής και εισαγγελέας, μετά τις πολύωρες απολογίες τριών ακόμα κατηγορουμένων, έκριναν τους δύο από αυτούς προφυλακιστέους, ενώ άφησαν ελεύθερο τον τρίτο με περιοριστικούς όρους. Στους προφυλακισθέντες είναι ένας 58χρονος Ρεθεμνιώτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του goodnet.gr, ήδη είχαν προφυλακιστεί 2 ακόμα άτομα – και τρία είχαν αφεθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους– ενώ την πρώτη μέρα προφυλακίστηκαν 3 άτομα και αφέθηκε ελεύθερη μία γυναίκα. Έτσι, συνολικά για την υπόθεση προφυλακίστηκαν 7 άτομα, μία εκ των οποίων γυναίκα, και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 5 πέντε κατηγορούμενοι. Όλοι κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων για την μεγάλη υπόθεση οικονομικής απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατά την οποία φέρονται να έπεσαν θύματα τουλάχιστον 73 άτομα και οι εμπλεκόμενοι να αποκόμισαν κέρδος τουλάχιστον 14,4 εκ. ευρώ. «Εγκέφαλος» θεωρείται ένας Ιταλός, ο οποίος φέρεται να είχε κάνει έδρα του το Ντουμπάι, όπου παρουσιαζόταν να κάνει μεγάλη ζωή και διαφεύγει της σύλληψης. Η έρευνα των αστυνομικών αρχών κράτησε τουλάχιστον έναν χρόνο, μετά από την αξιοποίηση πληροφοριών που κρίθηκαν αξιόπιστες και αφού παρακολουθήθηκαν τα τηλέφωνα των φερόμενων ως δραστών, οι κινήσεις, οι ηλεκτρονικοί και τραπεζικοί τους λογαριασμοί, οι δραστηριότητές τους και η δημόσια και όχι μόνο παρουσία τους.