Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο μέσα σε λίγη ώρα στην Κρήτη: Νεκρός 23χρονος

Νέα τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (12/3) στην Κρήτη, αυτή τη φορά στον Δήμο Σητείας, όπου ένας νεαρός άνδρας 23 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή κοντά στη Μονή Καψά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες πακιστανικής υπηκοότητας κινούνταν με κατεύθυνση προς Μακρύ Γιαλό, ενώ αγροτικό όχημα κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, από Καψά προς Γούδουρα, όπως γράφει το neakriti.gr. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός της μηχανής φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα να πέσει στο οδόστρωμα και να βρεθεί κάτω από το διερχόμενο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τον 23χρονο συνεπιβάτη χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο 26χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας πολλαπλά κατάγματα. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 23χρονου, ενώ ο 26χρονος νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος και εξετάζεται το ενδεχόμενο να διακομισθεί σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε σημειωθεί ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο, με θύμα έναν 61χρονο δικυκλιστή, βυθίζοντας την Κρήτη στο πένθος μέσα σε διάστημα λίγων ωρών.