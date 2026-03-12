Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρός 61χρονος οδηγός μηχανής

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εξετράπη η μηχανή διερευνώνται

Με αίμα βάφτηκε ξανά η άσφαλτος το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3), με έναν 61χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή σε τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive,https://www.cretalive.gr/ ο 61χρονος οδηγούσε μηχανή μικρού κυβισμού στην περιοχή Κορακοβούνι, στην οδό Φλαμπουριάρη, όταν –υπό συνθήκες που διερευνώνται– εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συνάντηση Σταύρου Αρναουτάκη με τον Δήμαρχο Αποκορώνου...

0
Συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη είχε...

Aεροπορικές διασυνδέσεις των παράκτιων, νησιωτικών και ...

0
Παρέμβαση Γιώργου Αλεξάκη στο ERA Regional Airline Conference στο...

Συνάντηση Σταύρου Αρναουτάκη με τον Δήμαρχο Αποκορώνου...

0
Συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη είχε...

Aεροπορικές διασυνδέσεις των παράκτιων, νησιωτικών και ...

0
Παρέμβαση Γιώργου Αλεξάκη στο ERA Regional Airline Conference στο...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συνάντηση Σταύρου Αρναουτάκη με τον Δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη για τα αναπτυξιακά έργα της περιοχής
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συνάντηση Σταύρου Αρναουτάκη με τον Δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη για τα αναπτυξιακά έργα της περιοχής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη είχε...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Νέος κύκλος λειτουργίας για το Τμήμα «Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς» της 1ης ΣΑΕΚ Ηρακλείου στο Αρκαλοχώρι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μετά τη φετινή λειτουργία του Τμήματος «Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς»...

Aεροπορικές διασυνδέσεις των παράκτιων, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιφερειών της Ευρώπης.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Παρέμβαση Γιώργου Αλεξάκη στο ERA Regional Airline Conference στο...

Συλλήψεις για διάφορα αδικήματα σε περιοχές της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη αλλοδαπός για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης Συνελήφθη χθες...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST