Ηράκλειο: Τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρός 61χρονος οδηγός μηχανής

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εξετράπη η μηχανή διερευνώνται

Με αίμα βάφτηκε ξανά η άσφαλτος το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3), με έναν 61χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή σε τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive,https://www.cretalive.gr/ ο 61χρονος οδηγούσε μηχανή μικρού κυβισμού στην περιοχή Κορακοβούνι, στην οδό Φλαμπουριάρη, όταν –υπό συνθήκες που διερευνώνται– εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.