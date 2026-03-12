Συνάντηση Σταύρου Αρναουτάκη με τον Δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη για τα αναπτυξιακά έργα της περιοχής

Συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Αποκορώνου Γιάννης Αποστολάκης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Αποκορώνου Γιάννης Αθητάκης.

Κύριο αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η πορεία υλοποίησης των σημαντικών έργων και των μελετών που εκτελούνται ή σχεδιάζονται στον Δήμο Αποκορώνου, με έμφαση στις χρηματοδοτήσεις που αντλούνται από το ΕΣΠΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Ειδικότερα, εξετάστηκε η πρόοδος των ενταγμένων έργων υποδομής που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και αναβαθμίζουν το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, τέθηκαν επί τάπητος οι ανάγκες για νέες παρεμβάσεις, ιδίως στον τομέα της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, καθώς και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για την απρόσκοπτη συνέχιση του τεχνικού προγράμματος.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε τη σταθερή βούληση της Περιφέρειας Κρήτης να στηρίζει έμπρακτα τον σχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόνισε ότι μέσα από τη στενή συνεργασία με το Δήμο Αποκορώνου, διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των κρίσιμων υποδομών που έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία.

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Κουκιανάκης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης για τη διαρκή και εποικοδομητική συνεργασία, επισημαίνοντας ότι η στήριξη της Περιφέρειας είναι καθοριστική για την ωρίμανση των μελετών και την υλοποίηση των έργων πνοής στον Δήμο Αποκορώνου.