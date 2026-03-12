Aεροπορικές διασυνδέσεις των παράκτιων, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιφερειών της Ευρώπης.

Παρέμβαση Γιώργου Αλεξάκη στο ERA Regional Airline Conference στο Βελιγράδι

Στο συνέδριο ERA Regional Airline Conference, το οποίο διοργάνωσε η European Regions Airline Association (ERA) στο Βελιγράδι, στις 11 και 12 Μαρτίου 2026 συμμετείχε ο Γιώργος Αλεξάκης, Αντιπρόεδρος της Διάσκεψης των Παράκτιων και Απομακρυσμένων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα.

Κατά την παρέμβασή του, ανέδειξε τη σημασία των αεροπορικών διασυνδέσεων για τις παράκτιες, νησιωτικές και απομακρυσμένες Περιφέρειες της Ευρώπης, επισημαίνοντας την ανάγκη για ουσιαστικές ευρωπαϊκές δράσεις και συνέργειες που θα βελτιώσουν τις συνθήκες αερομεταφορών στις περιφέρειες–μέλη της CPMR.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ειδικότερα στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συζήτησης για το μέλλον των περιφερειακών αερομεταφορών και ανέφερε ως καλή πρακτική την προσπάθεια της Κρήτης για τουρισμό όλο το χρόνο με διαφοροποίηση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού τουρισμού και στον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες και τα δίκτυα αερομεταφορών στην ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιώργος Αλεξάκης υπογράμμισε ότι για πολλές περιοχές της Ευρώπης – ιδίως για τα νησιά – η αεροπορία δεν αποτελεί απλώς μια επιλογή μετακίνησης, αλλά βασική υποδομή που εξασφαλίζει την εδαφική συνοχή, την οικονομική δραστηριότητα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναμενόμενη νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Βιώσιμο Τουρισμό, επισημαίνοντας ότι είναι αναγκαίο να συμπεριλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές και απομακρυσμένες περιφέρειες. Όπως τόνισε, οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις γεωγραφικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες των περιοχών αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, στην οποία οι Περιφέρειες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των Ευρωπαϊκών Στρατηγικών. Όπως σημείωσε, «η ενίσχυση του ρόλου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η έντονη εποχικότητα του Τουρισμού, αλλά και για την ανάπτυξη πολιτικών που θα στηρίζουν βιώσιμα τις τοπικές οικονομίες».

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι βασικός στόχος όλων των Περιφερειών – μελών της CPMR – και της Περιφέρειας Κρήτης – είναι η διασφάλιση δωδεκάμηνης αεροπορικής συνδεσιμότητας για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Η σταθερή και αξιόπιστη αεροπορική σύνδεση αποτελεί, όπως σημείωσε, ζωτικό πυλώνα συνοχής, καθώς υποστηρίζει τον Τουρισμό, την επιχειρηματική κινητικότητα και την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα για όσους ζουν μακριά από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς κόμβους.

Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι η ανάπτυξη των αερομεταφορών πρέπει να συμβαδίζει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική ουδετερότητα και τη μείωση των εκπομπών. Η μετάβαση σε πιο βιώσιμα μοντέλα μεταφορών, με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποτελεί βασική προτεραιότητα, χωρίς όμως να υπονομεύεται η συνδεσιμότητα των περιφερειακών περιοχών.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Αλεξάκης υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική μεταφορών οφείλει να αναγνωρίσει τον στρατηγικό ρόλο των περιφερειακών αερογραμμών και αεροπορικών εταιρειών στη διατήρηση της ισόρροπης ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Όπως σημείωσε, οι ίδιες οι Περιφέρειες – με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Περιφέρεια Κρήτης – αποτελούν βασικούς παράγοντες αυτής της μετάβασης, ενώ πλατφόρμες συνεργασίας όπως η CPMR συμβάλλουν ουσιαστικά ώστε οι περιφερειακές ανάγκες και προοπτικές να εκπροσωπούνται αποτελεσματικά στον ευρωπαϊκό διάλογο πολιτικής.

Στο πλαίσιο των διμερών επαφών που αναπτύχθηκαν στο συνέδριο, ο Γιώργος Αλεξάκης συνομίλησε και με τη Γενική Διευθύντρια της ERA, Monserrat Barriga, η οποία γνωρίζει πολύ καλά την Κρήτη λόγω της Aegean Airlines και της Sky Express που είναι μέλη της ERA.