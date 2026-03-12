Συλλήψεις για διάφορα αδικήματα σε περιοχές της Κρήτης

Συνελήφθη αλλοδαπός για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Συνελήφθη χθες (11.03.2026) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς του Α Σταθμού Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης 39χρονος αλλοδαπός, διότι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών και σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε να τελεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος άνω του επιτρεπόμενου ορίου.

Συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προανάκριση ενεργείται από το Α Σταθμό Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη χθες (11.03.2026) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, 28χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ημεδαπό κατά την διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 γραμμάρια κάνναβης.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σύλληψη αλλοδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη, χθες (11.03.2026) πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου 26χρονος αλλοδαπός, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο και στην οικία του βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -107,58- γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των -530- ευρώ προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Συνελήφθη αλλοδαπός για κλοπή Συνελήφθη προχθές (10.03.2026) το βράδυ από αστυνομικούς του Α Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου 36χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα βραδινές ώρες ο ανωτέρω αλλοδαπός εισήλθε σε οικία ημεδαπού και αφαίρεσε το χρηματικό πόσο των – 400- ευρώ, κοσμήματα συνολικής χρηματικής αξίας -500- ευρώ και -4- ασυρμάτους ενδοεπικοινωνίας.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη .

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου