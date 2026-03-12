Αναζήτηση
ΚΚΕ:Το Σάββατο η Θεατρική Παράσταση «ο Μπαμπάς ο Πόλεμος» του Ιάκωβου Καμπανέλλη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Θεατρική Παράσταση «ο Μπαμπάς ο Πόλεμος»

Οι Τομεακές Οργανώσεις Ηρακλείου ΚΚΕ και ΚΝΕ διοργανώνουν το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 20:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο ΕΛΜΕΠΑ τη Θεατρική Παράσταση της Ομάδας Θεάτρου ΚΚΕ-ΚΝΕ Ν. Χανίων «Ο Μπαμπάς ο Πόλεμος» του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων και για αυτό θα γίνουν κρατήσεις μέσω των Κομματικών Οργανώσεων και στα τηλέφωνα : 2810342328 (ώρες 09:00 – 13:00) και 6975597185 (ώρες 17:00 – 20:00). Επιπλέον θα γίνονται στην είσοδο έως και μισή ώρα από την έναρξη της παράστασης εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
