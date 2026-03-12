Σμπώκος–Βασιλάκης: Στρατηγική επένδυση 121 εκατ. στη νότια Κρήτη

Σμπώκος και Βασιλάκης πήραν πράσινο φως για την δημιουργία 5άστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με τουριστικές κατοικίες και spa

Στην υλοποίηση μιας μεγάλης τουριστικής επένδυσης προχωρά ο όμιλος Σμπώκου-Βασιλάκη (PHĀEA – Γκολφ Ρέζιντενσις Α.Ε.), μετά την έγκριση χορήγησης κινήτρων από το Υπουργείο Ανάπτυξης προς τον επενδυτικό φορέα «MYRINA VILLAGE Τουριστικαί και Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε.» για το έργο «PHĀEA – South Crete:

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης». Το επενδυτικό σχέδιο έχει ήδη χαρακτηριστεί ως Στρατηγική Επένδυση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4864/2021 που διέπει το πλαίσιο προώθησης μεγάλων επενδύσεων στη χώρα.

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 1», η οποία αφορά επενδύσεις με προϋπολογισμό άνω των 75 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της συγκεκριμένης επένδυσης ανέρχεται σε 121.110.643,12 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, γεγονός που την καθιστά ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί το τελευταίο διάστημα στον ελληνικό χώρο.

Αναλυτική κατανομή του επενδυτικού προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τον επενδυτικό φάκελο που αξιολογήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), το κόστος της επένδυσης κατανέμεται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες δαπανών.

Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες απορροφούν περίπου 94,46 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την έκταση και την κλίμακα του τουριστικού συγκροτήματος που πρόκειται να αναπτυχθεί. Στον μηχανολογικό εξοπλισμό κατευθύνονται περίπου 10,52 εκατ. ευρώ, ενώ για έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό προβλέπονται περίπου 15,94 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ένα μικρότερο μέρος του προϋπολογισμού, ύψους περίπου 197 χιλιάδων ευρώ, αφορά την προμήθεια μεταφορικών μέσων που θα εξυπηρετούν τη λειτουργία του συγκροτήματος.

Η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπει την παροχή συγκεκριμένων θεσμικών κινήτρων που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της υλοποίησης του έργου και στη διευκόλυνση της επενδυτικής διαδικασίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται, καταρχάς, η εφαρμογή των διατάξεων περί ταχείας αδειοδότησης (fast track), όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του νόμου 4864/2021. Το συγκεκριμένο καθεστώς επιτρέπει την ταχύτερη εξέταση και έκδοση των απαραίτητων διοικητικών αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο ωρίμανσης της επένδυσης.

Η επένδυση «PHĀEA – South Crete» εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος της χώρας

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ειδικής χωροθέτησης μέσω Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.), με χρήση γης «Τουρισμός – Αναψυχή», όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του νόμου. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει τον ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό της επένδυσης, διαμορφώνοντας το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τουριστικού συγκροτήματος.

Επιπλέον, στην επένδυση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 που επιτρέπουν την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργία του τουριστικού έργου. Παράλληλα ενεργοποιούνται και οι προβλέψεις του άρθρου 6 για την κατασκευή βοηθητικών και συνοδών έργων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν υποδομές πρόσβασης, τεχνικά έργα ή άλλες εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη λειτουργία της επένδυσης.

Η επένδυση «PHĀEA – South Crete» εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος της χώρας και ειδικότερα στην ανάπτυξη υψηλών προδιαγραφών τουριστικών υποδομών. Με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 121 εκατομμύρια ευρώ, το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της νότιας Κρήτης, τόσο μέσω της δημιουργίας νέων τουριστικών υποδομών όσο και μέσω της κινητοποίησης επενδυτικών κεφαλαίων στον τομέα του ποιοτικού τουρισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επενδυτικής πρότασης που είχε κατατεθεί στην Enterprise Greece το επενδυτικό έργο στη θέση «Σκούρος» αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αειφόρου τουριστικού συγκροτήματος υψηλής ποιότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει την ανέγερση και λειτουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος κατηγορίας 5* δυναμικότητας 140 δωματίων, την κατασκευή 30 Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών, κτιρίου υποδοχής, κοινόχρηστης πισίνας, χώρων εστίασης, κέντρου αναζωογόνησης (wellness and fitness spa) και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-κήπου για παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος υλοποιεί ήδη και μία επένδυση ύψους 100 εκατ. ευρώ που αφορά στην μετατροπή των δύο υφιστάμενων ξενοδοχείων κατηγορίας 5 αστέρων, του Blue Palace, δυναμικότητας 452 κλινών και μιας ακόμη μονάδας, δυναμικότητας 99 κλινών, σε ένα Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα (ΣΤΚ) συνολικής δυναμικότητας 743 κλινών στη θέση Πλάκα της Ελούντας, στην Κρήτη.