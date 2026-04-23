Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 24 Aπριλίου έως την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 συνοπτικά:

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ρεσιτάλ πιάνου Λευτέρη Γαβαλά

Με αφορμή τη βράβευσή του στον διεθνή διαγωνισμό πιάνου De Bach au Jazz με το ειδικό βραβείο «Manos Hadjidakis 100 years anniversary» (Ιούλιος 2025), ο Λευτέρης Γαβαλάς παρουσιάζει ένα ρεσιτάλ που ενώνει διαφορετικές εποχές και ύφη.

Από την Παρτίτα σε ντο ελάσσονα του Bach και την τελευταία σονάτα του Beethoven, περνά στη ρομαντική Φαντασία του Mendelssohn και κορυφώνει με την Ιονική Σουίτα του Χατζιδάκι, σε ένα πρόγραμμα όπου η παράδοση συναντά τον λυρισμό και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία.

Πρόγραμμα

J. S. Bach

Παρτίτα αρ. 2 σε ντο ελάσσονα, BWV 826

I. Sinfonia

II. Allemande

III. Courante

IV. Sarabande

V. Capriccio

L. v. Beethoven Σονάτα για πιάνο αρ. 32 σε ντο ελάσσονα, έργο 111

I. Maestoso – Allegro con brio ed appassionato

II. Arietta, Adagio molto semplice e cantabile

Μάνος Χατζιδάκις

Ιονική σουίτα, έργο 7

I. Introduction

II. Sarabande

III. Scherzo

IV. Aria V. Dance

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου( Αίθουσα Συναυλιών). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/resital-pianou-leuteri-gabala-578

Παρουσίαση Βιβλίου: “ΙΧΩΡ Το Αίμα των Θεών” του Γιώργου Δούκα

Το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης και οι Εκδόσεις Παπαζήση σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιώργου Δούκα, “ΙΧΩΡ Το Αίμα των Θεών”. Ομιλητές: Ευαγγελία Σχοιναράκη – Ηλιάκη, Πολιτικός Επιστήμονας, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, πρώην Βουλευτής & Νομάρχης Ηρακλείου. Γαλάτεια Κοζανίδη, Δικηγόρος, Μιχάλης Σφακιανάκης, Δικηγόρος και θεατρικός συγγραφέας.

Συντονίζει: Στέλιος Ζερβός, Δημοσιογράφος.

Πολυχώρος – Γκαλερί Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου(Χρυσοστόμου 8). Ώρα έναρξης: 19:30

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/event/books-ixor-giorgos-doukas/

Ολοκληρώνεται η ατομική έκθεση Γιούλης Γαροφαλάκη «Σιωπηλό βάρος»

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου φιλοξενεί στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου την ατομική έκθεση της Γιούλης Γαροφαλάκη με τίτλο «Σιωπηλό βάρος» με έργα ζωγραφικής, γλυπτά και φωτογραφίες από το 2000 μέχρι σήμερα.

H Γιούλη Γαροφαλάκη φωτογραφίζει και ζωγραφίζει το βάρος που μας περιβάλλει και περνά συχνά απαρατήρητο. Πώς συλλαμβάνεις το βάρος με ζωγραφικά μέσα; Πώς το βάρος γίνεται έργο τέχνης που διεγείρει τη σκέψη και κεντρίζει τη φαντασία; Φωτογραφίζοντας έναν βράχο από κοντινή απόσταση, η καλλιτέχνης μάς καλεί να κοιτάξουμε τη γη από ψηλά, όπως σε μια αεροφωτογραφία.

Οι σχισμές του βράχου παραπέμπουν σε ποτάμια, οι εσοχές σε χαράδρες, οι προεξοχές σε βουνά. Μια αδιάφορη λεπτομέρεια, που κανείς δεν την παρατηρεί, περιέχει έναν ολόκληρο κόσμο. Αναζητώντας εμμονικά την έννοια του βάρους μέσα από την εξερεύνηση της πέτρινης ύλης και των υλικών ζωγραφικής, η Γαροφαλάκη δίνει στους θεατές τη δυνατότητα να φανταστούν νέες γεωγραφίες όπου μπορούν να ταξιδέψουν νοερά.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου | Δημοτική Πινακοθήκη

Διάρκεια έκθεσης: Δευτέρα 6 – Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, Πλατεία Λιονταριών, Ηράκλειο Τηλ. 2813909228. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο 10:00 -18:00 | Τρίτη, Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/yiouli-garofalaki-siopilo-varos/

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture στο YouTube

On line πρεμιέρα: “Λαβύρινθος”: Έρρυθμος διάλογος. Η συναυλία που παρουσιάστηκε στο 2ο «Φεστιβάλ των Τειχών» το 2025 θα είναι από σήμερα διαθέσιμη στο ψηφιακό κανάλι πολιτισμού στο YouTube. Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Απριλίου2026 στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο www.youtube.com/c/HeraklionArtsCulture και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Συναυλία με τους Take5

Πολυφωνική μουσική από την Αναγέννηση στην παράδοση. Ένα ταξίδι στη μουσική που ενώνει το χθες με το σήμερα. Από πολυφωνικά αναγεννησιακά μαδριγάλια, Lieder και γνωστά οπερατικά κομμάτια μέχρι παραδοσιακά κομμάτια από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, αποδεικνύεται ότι η μουσική είναι μέσο έκφρασης που ενώνει παντού τους ανθρώπους.

Η αγάπη των take5 για τη μουσική πυροδοτεί την έμπνευση για τις διασκευές τους στα παραδοσιακά κομμάτια αλλά και τις επιλογές τους στο κλασικό ρεπερτόριο, από το 2012 μέχρι σήμερα.

Συντελεστές

Σοπράνο/Πιάνο: Σύλβια Στρούθου

Σοπράνο: Ειρήνη Αγιομυργιανάκη

Σοπράνο/Πιάνο: Ειρήνη Χαλκιαδάκη

Τενόρος/Πιάνο: Ορέστης Κουσαθανάς

Βαρύτονος: Γιώργος Κιαγιαδάκης

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου(Αίθουσα Συναυλιών). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/sunaulia-me-tous-take5-579

Παρουσίαση Βιβλίου: «ΚΑΘΑΡΜΟΣ» του Σπύρου Πετρουλάκη.

Το Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης Ηρακλείου, οι Εκδόσεις Μίνωας και η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Ν. Ηρακλείου, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη, ΚΑΘΑΡΜΟΣ. Ομιλητές: Εύη Γεραδάκη, διευθύντρια Δημόσιας Υγείας, Παύλος Ποτουρίδης, εκπαιδευτικός. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικοχορευτικά η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Ν. Ηρακλείου.

Πολυχώρος – Γκαλερί Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου(Χρυσοστόμου 8). Ώρα έναρξης: 19:00.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/event/books-spyros-petroulakis-katharmos/

Συνεχίζονται…

Έκθεση φωτογραφίας: «Το Ελληνικό Θαύμα στην Τασκένδη»

Στο πλαίσιο του 2ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Άνοιξης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), με τίτλο «Επέστρεφε», το οποίο τελεί υπό τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, παρουσιάζεται η έκθεση φωτογραφίας

«Το Ελληνικό Θαύμα στην Τασκένδη», ένα ιστορικό και πολιτισμικό αφιέρωμα στην ελληνική παρουσία και διασπορά στην Κεντρική Ασία. Mέσα από 100 σπάνιες ιστορικές φωτογραφίες και τεκμήρια, αναδεικνύεται μια λιγότερο γνωστή αλλά ιδιαίτερα σημαντική πτυχή του Ελληνισμού, που συνδέεται με την ιστορία της προσφυγιάς, της επιβίωσης και της πολιτισμικής συνέχειας.

Το παράδειγμα του Ελληνισμού στην Κεντρική Ασία αναδεικνύει την ικανότητα των κοινοτήτων να διατηρούν, να επαναπροσδιορίζουν και να μετασχηματίζουν την ταυτότητά τους σε διαφορετικά κοινωνικά και γεωγραφικά περιβάλλοντα.

Πολυχώρος – Γκαλερί Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο) Τηλ. 2810339067, E-mail: artgallery@heraklion.gr

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00

Σάββατο – Κυριακή & αργίες κλειστά

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/ekthesi-elliniko-thavma-taskendi-elmepa/

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ.

Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του.

Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.Διαβάστε περισσότερα εδώ: : https://www.heraklionculture.gr/events_all/exibition-dimitrios-vikelas/

Έκθεση με έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου στα Ενετικά Τείχη

H πρώτη έκθεση με ψηφιακές ανατυπώσεις μεγάλης κλίμακας 20 σπουδαίων έργων από τη Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου που φιλοξενούνται στην πύλη του Αγίου Γεωργίου στα Ενετικά Τείχη. Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών,

αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να προβάλλει την πλούσια εικαστική Συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων μεγάλης κλίμακας των έργων της σε διαφορετικά εσωτερικά κι υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών,

αρχής γενομένης από την Πύλη του Αγίου Γεωργίου. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων κατά μήκος των πεζοπορικών διαδρομών αλλά κι εντός των πυλών των Ενετικών Τειχών, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη Δημοτική Συλλογή

μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν. Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 και σε άλλα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, μετατρέποντας τη διαδρομή τους από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από τις 08:00 έως τις 22:00.

Πύλη Αγίου Γεωργίου. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.heraklionartgallery.gr

