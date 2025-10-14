Παραλύει η χώρα– Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς στην 24ωρη απεργία

Σε κλοιό κινητοποιήσεων εισέρχεται σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η χώρα, καθώς ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ έχουν προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο -μεταξύ άλλων- προβλέπει δυνατότητα εργασίας έως και 13 ώρες ημερησίως.

Η συμμετοχή των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές ανατροπές στις μετακινήσεις, καθιστώντας τη μέρα δύσκολη για τους επιβάτες σε Αθήνα και περιφέρεια.

Λεωφορεία ΟΑΣΑ – Στάση εργασίας, περιορισμένα δρομολόγια

Τα λεωφορεία της Αθήνας θα συμμετάσχουν στην απεργία με στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

όπως δημοσίευσε το airetos.gr Έτσι, δρομολόγια θα πραγματοποιούνται μόνο μεταξύ 9:00 και 21:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών προς τις συγκεντρώσεις των απεργών.

Το *Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ*καλεί τους πολίτες να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, καθώς οι αναμονές ενδέχεται να είναι αυξημένες λόγω μειωμένων οχημάτων στους δρόμους.

Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ . Σε λειτουργία μόνο για οκτώ ώρες

Με στάσεις εργασίας θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι σε Μετρό, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο και Τραμ.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των εννέα σωματείων της ΣΤΑΣΥ, τα μέσα σταθερής τροχιάς θα κινηθούν μόνο μεταξύ 9:00 και 17:00.

Κατά τις υπόλοιπες ώρες, οι συρμοί θα παραμείνουν ακινητοποιημένοι, γεγονός που αναμένεται να επιβαρύνει την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας.

όπως αναφέρει το airetos.gr Τρένα και Προαστιακός. Καμία διαδρομή όλο το 24ωρο

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει πλήρως στην απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, περιλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδια με τρένο ή ανταποκρίσεις μέσω Προαστιακού καλούνται να προβούν σε αλλαγή ή ακύρωση εισιτηρίων.

Πλοία – Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν και τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και ΠΕΠΡΝ, καταγγέλλοντας ότι το νέο νομοσχέδιο «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Κατά συνέπεια, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας έως τα μεσάνυχτα της Τρίτης, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών δεν είναι δυνατοί οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Αναμένονται καθυστερήσεις και αναβολές δρομολογίων σε όλες τις ακτοπλοϊκές γραμμές.

σύμφωνα με το airetos.gr

Μαζική συμμετοχή Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για «μέτρα-εμπαιγμό» και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία, διεκδικώντας:

* Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο

* Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

* Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές

* Συλλογικές Συμβάσεις στο Δημόσιο

* Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους

Από την πλευρά της, η ΓΣΕΕ και τα Εργατικά Κέντρα ανά τη χώρα απαιτούν την κατάργηση του 13ώρου, μείωση ωραρίου και ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.https://airetos.gr/