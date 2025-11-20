Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τα προβλήματα που προκαλεί στις επιχειρήσεις η δυσλειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ

Την παρέμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ κ. Αναστάσιου Μάνου για την αντιμετώπιση των σοβαρών δυσλειτουργιών του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ζητεί με επιστολή του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης.

Όπως επισημαίνει, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου φτάνουν καθημερινά καταγγελίες και παράπονα επαγγελματιών και επιχειρηματιών, μεταξύ άλλων, για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε επαυξήσεις, νέες συνδέσεις ή τεχνικές παρεμβάσεις με σοβαρές επιπτώσεις στην ολοκλήρωση επενδυτικών έργων, για επαναλαμβανόμενα λάθη σε επισκοπήσεις και επανελέγχους, ζωτικής σημασίας για τη λειτουργεία των επιχειρήσεων.

Αναλυτικά ο κ. Καρκανάκης αναφέρει στην επιστολή του:

«Αξιότιμε κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ως θεσμικός εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας και των επαγγελματιών του νομού, γίνεται καθημερινά αποδέκτης καταγγελιών και παραπόνων από επιχειρήσεις, ιδιώτες και τεχνικούς επαγγελματίες αναφορικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ στο Ηράκλειο.

Πρόσφατα, ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ηρακλείου απέστειλε στο Επιμελητήριο αναλυτική καταγραφή προβλημάτων, τα οποία επιβεβαιώνονται από πολλές ακόμη περιπτώσεις που έχουμε λάβει το τελευταίο διάστημα. Τα ζητήματα αυτά δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά χρόνιες και σοβαρές δυσλειτουργίες που επηρεάζουν άμεσα την οικονομική δραστηριότητα, την υλοποίηση επενδύσεων και την ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Συνοπτικά, τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί είναι τα εξής:

1. Μη ανταπόκριση στα αιτήματα επικοινωνίας: Υπάρχουν πολλαπλές αναφορές για αιτήματα επαγγελματιών και πολιτών που μένουν αναπάντητα επί εβδομάδες. Η αδυναμία επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ δημιουργεί αδιέξοδα σε επείγοντα τεχνικά ζητήματα, καθυστερήσεις σε συνδέσεις, αλλά και σοβαρή διοικητική ανασφάλεια.

2. Επαναλαμβανόμενα λάθη στις επισκοπήσεις – έλλειψη συντονισμού: Έχουν παρατηρηθεί συνεχείς λανθασμένες επισκοπήσεις, ακόμη και μετά από υποβολή αιτημάτων για επανέλεγχο με σαφή εντολή επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη ή τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Παρά τα σαφή σχόλια στα σχετικά αιτήματα, οι υπάλληλοι δεν επικοινωνούν, με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη και να απαιτούνται νέες αιτήσεις, χρόνος και κόστος.

3. Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και έλλειψη υλικών στο Ηράκλειο: Έργα που αφορούν επαυξήσεις, νέες συνδέσεις ή τεχνικές επεμβάσεις καθυστερούν υπέρμετρα, προκαλώντας άμεσες επιπτώσεις σε επιχειρηματικά έργα, τεχνικές εγκαταστάσεις και οικοδομικές εργασίες.

Παράλληλα, καταγράφεται έλλειψη κρίσιμων υλικών, χωρίς επίσημη ενημέρωση για τον λόγο, το χρονοδιάστημα αποκατάστασης ή τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί.

4. Καθυστερήσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τα έργα δικτύου που απαιτούνται για τον ηλεκτρισμό Φ/Β σταθμών: ιδιαίτερη ανησυχία καταγράφεται και για το ζήτημα των Φ/Β σταθμών έως 400 kW στην Κρήτη, ένα θέμα που παραμένει εκκρεμές από το 2021.

Παρά την άρση του «παγώματος» των διαδικασιών το 2024, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί όλες οι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, ενώ παρατηρούνται καθυστερήσεις και στα απαιτούμενα έργα δικτύου. Δεδομένου ότι από 01/01/2026 οι σταθμοί άνω των 200 kW θα υπάγονται στο καθεστώς ευθύνης εξισορρόπησης, θεωρούμε εύλογο να εξεταστεί η δυνατότητα εξαίρεσης των εν λόγω έργων για την Κρήτη ή η παροχή παράτασης, ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι συνδέσεις και να αποφευχθεί πρόσθετη επιβάρυνση για τους επενδυτές.

Για τους παραπάνω λόγους, το Επιμελητήριο ζητά άμεσα:

1.Επίσημη και άμεση ανταπόκριση στα εκκρεμή αιτήματα επικοινωνίας που έχουν κατατεθεί από επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

2.Διερεύνηση των σφαλμάτων στις επισκοπήσεις και θεσμοθέτηση υποχρεωτικής επικοινωνίας των αρμοδίων υπαλλήλων με τον ιδιοκτήτη ή τον εγκαταστάτη πριν από κάθε νέα επισκόπηση.

3.Επίσημη ενημέρωση για:

– τα αίτια των σημαντικών καθυστερήσεων στο Ηράκλειο,

– την έκταση της έλλειψης υλικών,

– τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης.

4.Συγκεκριμένο σχέδιο ενεργειών για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και πολιτών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

5.Λαμβάνοντας υπόψη τις θεσμικές καθυστερήσεις, την αδυναμία του ΔΕΔΔΗΕ να ολοκληρώσει εγκαίρως τις συνδέσεις και τη σημαντική ταλαιπωρία των παραγωγών από το 2021, ζητούμε τα Φ/Β πάρκα έως 400 kW στην Κρήτη είτε να εξαιρεθούν από το καθεστώς εξισορρόπησης είτε να δοθεί εύλογη παράταση για να μπορέσει ο ΔΕΔΔΗΕ να ηλεκτρίσει τα έργα.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί προκαλεί σημαντικές δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και καθυστερήσεις σε έργα και επενδύσεις. Ως Επιμελητήριο, θεωρούμε ότι ένας τόσο κρίσιμος φορέας όπως ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να λειτουργεί με συνέπεια και επαρκή εξυπηρέτηση προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών και σε μια επίσημη ενημέρωση για τα ανωτέρω θέματα.»