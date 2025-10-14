Παρέμβαση Λευτέρη Αυγενάκη για την ανάγκη ενίσχυσης του στόλου οχημάτων και μοτοσικλετών του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου

Την επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, με την οποία επισημαίνεται η ανάγκη ενίσχυσης και ανανέωσης του στόλου οχημάτων και μοτοσικλετών του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, κατέθεσε στη Βουλή με Αναφορά του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο πρ. Υπουργός – Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Λευτέρης Αυγενάκης.

Η Αναφορά στηρίζεται στην από 13.10.2025 επιστολή της Ένωσης, με την οποία αναδεικνύεται η σημασία της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου για την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και η ανάγκη να υποστηριχθεί η υπηρεσία με σύγχρονα και αξιόπιστα μέσα.

Η συμβολή της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή:

«Από την ίδρυσή της το 2017, η Υπηρεσία Άμεσης Δράσης Ηρακλείου έχει συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του τρόπου αστυνόμευσης στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά και στις τουριστικές περιοχές του νομού κατά τους θερινούς μήνες».

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι «η συνεχής παρουσία και δράση των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, κερδίζοντας την εκτίμηση και τα θετικά σχόλια των συμπολιτών μας και της τοπικής κοινωνίας».

Η κατάσταση του στόλου και οι δυσκολίες

Παρά την αποτελεσματική δράση της υπηρεσίας, ο υφιστάμενος στόλος αντιμετωπίζει σοβαρές φθορές λόγω παλαιότητας και υπερβολικής χρήσης. Σύμφωνα με την επιστολή: «Από τα έξι (6) περιπολικά οχήματα που διαθέτει η Υπηρεσία, τα πέντε (5) έχουν ήδη συμπληρώσει δεκαετή χρήση και προσεγγίζουν τα 400.000 χιλιόμετρα έκαστο».

Η Ένωση σημειώνει επίσης ότι «οι μηχανικές βλάβες είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, καθιστώντας ασύμφορη και πρακτικά αδύνατη τη συντήρησή τους», ενώ «ορισμένα οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω έλλειψης πόρων για επισκευές».

Αντίστοιχα, «ο στόλος των μοτοσικλετών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. παρουσιάζει ανάλογη εικόνα, καθώς οι περισσότερες έχουν υπερβεί τα δέκα (10) έτη ζωής και προσεγγίζουν τα 200.000 χιλιόμετρα, γεγονός που επηρεάζει τόσο την ασφάλεια όσο και την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών που τις χειρίζονται».

Το αίτημα για ενίσχυση της υπηρεσίας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου ζητά «την άμεση ενίσχυση της νευραλγικής αυτής υπηρεσίας πρώτης γραμμής με νέο και αξιόμαχο στόλο περιπολικών και μοτοσικλετών, αντίστοιχο με την πρόσφατη ενίσχυση που πραγματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής».

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η ουσιαστική υποστήριξη της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου δεν αποτελεί απλώς ζήτημα υπηρεσιακής αναβάθμισης, αλλά θέμα ασφάλειας των πολιτών και των ίδιων των αστυνομικών που δίνουν καθημερινά τον αγώνα στην πρώτη γραμμή».

Η πρωτοβουλία του Λευτέρη Αυγενάκη

Με την Αναφορά του, ο κ. Αυγενάκης επισημαίνει την ανάγκη «να διερευνηθεί άμεσα το αναφερόμενο ζήτημα και να αναληφθούν δράσεις για την ανανέωση και ενίσχυση του στόλου οχημάτων και μοτοσικλετών του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου», επισημαίνοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα ενισχύσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ασφάλεια των πολιτών.