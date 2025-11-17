ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Παρουσίαση Προγράμματος Εξωστρέφειας Επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τρίτη 18/11 -Παρουσίαση Προγράμματος Εξωστρέφειας Επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ» 2021- 2027, η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ και το Επιμελητήριο Ηρακλείου, μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network, διοργανώνουν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:
«Παρουσίαση Δράσης 1.3.1.1 – «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027»

Την Τρίτη, 18/11/2025 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα «ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9, Ηράκλειο).

• Μιχάλης Βάμβουκας, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Επιχειρηματικότητας
• Αριστείδης Φραγκάκης, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Κρήτης
• Βαγγέλης Καρκανάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου
• Μαρία Γρυπάρη, Υπεύθυνη Δράσης -Στέλεχος Αναπτυξιακής Κρήτης

•Χρύσα Δασκαλάκη, Εκπρόσωπος Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Η νέα δράση απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, σε επιλέξιμους για τη Δράση ΚΑΔ και έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.
Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«ΧΑΝΙΑmas»: Με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και Χριστουγεννιάτικο...

0
Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων για μικρούς...

Δημοτικά Τέλη 2026: Το Ηράκλειο γυρίζει σελίδα

0
Παρουσιάστηκαν όλες οι βελτιώσεις: Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ...

«ΧΑΝΙΑmas»: Με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και Χριστουγεννιάτικο...

0
Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων για μικρούς...

Δημοτικά Τέλη 2026: Το Ηράκλειο γυρίζει σελίδα

0
Παρουσιάστηκαν όλες οι βελτιώσεις: Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης : Ευχαριστήριο Τεχνικής Υπηρεσίας στην Πυροσβεστική
Επόμενο άρθρο
ΓΕΕΘΑ: Η εθνική στρατιωτική άσκηση «Δικέφαλος Αετός ’25»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«ΧΑΝΙΑmas»: Με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και Χριστουγεννιάτικο Πάρκο για μικρούς και μεγάλους γιορτάζει τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ο Δήμος Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων για μικρούς...

Δημοτικά Τέλη 2026: Το Ηράκλειο γυρίζει σελίδα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Παρουσιάστηκαν όλες οι βελτιώσεις: Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ...

ΚΚΕ:Προσυγκέντρωση για την πορεία του Πολυτεχνείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το ΚΚΕ τιμά τον ηρωικό φοιτητικό και εργατικό –...

Το μήνυμα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για την 52η Επέτειο του Πολυτεχνείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την Επέτειο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST