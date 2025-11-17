Τρίτη 18/11 -Παρουσίαση Προγράμματος Εξωστρέφειας Επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ» 2021- 2027, η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ και το Επιμελητήριο Ηρακλείου, μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network, διοργανώνουν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

«Παρουσίαση Δράσης 1.3.1.1 – «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027»

Την Τρίτη, 18/11/2025 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα «ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9, Ηράκλειο).

• Μιχάλης Βάμβουκας, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Επιχειρηματικότητας

• Αριστείδης Φραγκάκης, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Κρήτης

• Βαγγέλης Καρκανάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου

• Μαρία Γρυπάρη, Υπεύθυνη Δράσης -Στέλεχος Αναπτυξιακής Κρήτης

•Χρύσα Δασκαλάκη, Εκπρόσωπος Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Η νέα δράση απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, σε επιλέξιμους για τη Δράση ΚΑΔ και έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 του ΕΣΠΑ 2021-2027.