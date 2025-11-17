ΚΡΗΤΗ

ΓΕΕΘΑ: Η εθνική στρατιωτική άσκηση «Δικέφαλος Αετός ’25»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εκτελέστηκαν τακτικές βολές σε τηλεκατευθυνόμενο στόχο, με παράλληλη ενσωμάτωση πολλαπλών σεναρίων σε διακλαδικό επίπεδο.
Ολοκληρώθηκε η στρατιωτική άσκηση με την επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ-25». Η άσκηση διήρκησε από την Κυριακή 2 έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 και έλαβε χώρα στο Πεδίο Βολής Κρήτης (ΠΒΚ), σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ.

Η «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ-25» είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ), μικρής κλίμακας, που αφορά στην επιχειρησιακή εκπαίδευση και αξιολόγηση βολών από Μονάδες του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου/Κέντρου Ελέγχου Βλημάτων και οπλικά συστήματα αντιαεροπορικών όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Διοίκησης Ενοποιημένης Αεράμυνας του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΑ), με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των τριών Γενικών Επιτελείων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της άσκησης εκτελέστηκαν τακτικές βολές σε τηλεκατευθυνόμενο στόχο, με παράλληλη ενσωμάτωση πολλαπλών σεναρίων σε διακλαδικό επίπεδο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«ΧΑΝΙΑmas»: Με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και Χριστουγεννιάτικο...

0
Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων για μικρούς...

ΚΚΕ:Προσυγκέντρωση για την πορεία του Πολυτεχνείου

0
Το ΚΚΕ τιμά τον ηρωικό φοιτητικό και εργατικό –...

«ΧΑΝΙΑmas»: Με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και Χριστουγεννιάτικο...

0
Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων για μικρούς...

ΚΚΕ:Προσυγκέντρωση για την πορεία του Πολυτεχνείου

0
Το ΚΚΕ τιμά τον ηρωικό φοιτητικό και εργατικό –...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Παρουσίαση Προγράμματος Εξωστρέφειας Επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Συλλήψεις για κλοπές και ναρκωτικά σε περιοχές της Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«ΧΑΝΙΑmas»: Με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και Χριστουγεννιάτικο Πάρκο για μικρούς και μεγάλους γιορτάζει τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ο Δήμος Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων για μικρούς...

Δημοτικά Τέλη 2026: Το Ηράκλειο γυρίζει σελίδα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Παρουσιάστηκαν όλες οι βελτιώσεις: Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ...

ΚΚΕ:Προσυγκέντρωση για την πορεία του Πολυτεχνείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το ΚΚΕ τιμά τον ηρωικό φοιτητικό και εργατικό –...

Το μήνυμα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για την 52η Επέτειο του Πολυτεχνείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την Επέτειο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST