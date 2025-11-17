Συλλήψεις για κλοπές και ναρκωτικά σε περιοχές της Κρήτης

Συνελήφθησαν τρεις (3) ημεδαποί για κλοπή

Συνελήφθησαν χθες (16.11.2025) μεσημέρι στο Ηράκλειο από αστυνομικούς Της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου τρεις ημεδαποί ( δύο ανήλικοι και 23χρονη ημεδαπή) κατηγορούμενοι για κλοπή.

Ειδικότερα χθες (16.11.2025) το μεσημέρι οι τρεις ημεδαποί εισήλθαν σε επιχείρηση ημεδαπού και ενώ η ημεδαπή απασχολούσε την υπάλληλο οι δύο ανήλικοι αφαίρεσαν τέσσερις (4) φιάλες αλκοολούχων ποτών συνολικής χρηματικής αξίας διακοσίων (200) ευρώ περίπου.

Άμεσα από ανωτέρω περιπολούντες αστυνομικούς εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι τρεις ημεδαποί και στην κατοχή τους βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα.

Επιπλέον συνελήφθη ακόμα μία ημεδαπή για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για απάτη

Συνελήφθη χθες (16.11.2025) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού 71χρονος ημεδαπός για απάτη.

Ειδικότερα χθες πρωινή ώρα άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή γυναίκα και με το πρόσχημα διευθέτησης υπόθεσης ατυχήματος συγγενικού της προσώπου την έπεισε να παραδώσει σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ.

Από την άμεση ανταπόκριση αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού αναζητήθηκε και εντοπίστηκε όχημα οδηγούμενο από τον 71χρονο ημεδαπό ο οποίος παρέλαβε τα χρήματα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό το οποίο αποδόθηκε στην παθούσα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

ΧΑΝΙΑ

Συνελήφθη αλλοδαπός για ψευδή κατάθεση και παραβάσεις περί Ναρκωτικών ουσιών

Επιπλέον εκκρεμούσε σε βάρος καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη προχθές (15.11.2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων 28χρονος αλλοδαπός για ψευδή κατάθεση και παραβάσεις περί Ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση.

Ειδικότερα προχθές (15.11.2025) το απόγευμα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον αλλοδαπό που επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ο οποίος δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας πλην όμως από την αστυνομική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου προέκυψαν τα αληθή και διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί σε βάρος του Απόφαση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, με την οποία έχει καταδικαστεί με ποινή κάθειρξης (8) ετών για παραβάσεις Νόμου περί ναρκωτικών. Επιπλέον στην κατοχή του και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγαριλίκι με μείγμα καπνού και κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

ΛΑΣΙΘΙ

Σύλληψη αλλοδαπού για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη πρωινές ώρες χθες (16.11.2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου 35χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας ναρκωτικών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στον αλλοδαπό κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15,2 γραμμάρια κάνναβης.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Σύλληψη τριών ατόμων για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες (16.11.2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης δυο ημεδαποί (43χρονος και 26χρονος) και 21χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έρευνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμεναν κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.