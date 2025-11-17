Πρώτο Βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025 στο GIS Crete της Περιφέρειας Κρήτης

Την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα» απέσπασε η Περιφέρεια Κρήτης στα Βραβεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025, για την καινοτόμο Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών GIS Crete. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη εφαρμογή αυτού του είδους σε ελληνική Περιφέρεια, η οποία συνδυάζει πρωτογενή δεδομένα των υπηρεσιών με δορυφορικές πληροφορίες του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονες πρακτικές ανοιχτών δεδομένων.

Το GIS Crete προσφέρει στη Διοίκηση μια ενιαία, αξιόπιστη και τεκμηριωμένη εικόνα για ολόκληρο το νησί, διευκολύνοντας τη λήψη ταχύτερων και πιο αποτελεσματικών αποφάσεων που στηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η χρήση γεωχωρικής πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο ενισχύει τον σχεδιασμό, μειώνει τον διοικητικό φόρτο και αυξάνει την ακρίβεια των παρεμβάσεων, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονης δημόσιας καινοτομίας.

Παράλληλα, οι πολίτες αποκτούν άμεση και διαφανή πρόσβαση σε επικαιροποιημένες χωρικές πληροφορίες, κάτι που μειώνει τη γραφειοκρατία, διευκολύνει την καθημερινότητά τους και ενισχύει τη συμμετοχή τους σε θέματα που αφορούν τον τόπο τους. Η διάθεση των δεδομένων μέσω ανοιχτών υποδομών – με τα open data να αντιμετωπίζονται πλέον ως σύγχρονο δημόσιο αγαθό – ενδυναμώνει την κοινωνία, ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων ιδεών και στηρίζει την επιχειρηματικότητα και την έρευνα.

Για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, η υποδομή μεταφράζεται σε καλύτερο συντονισμό, κοινή βάση πληροφορίας και σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Η Περιφέρεια Κρήτης, η οποία έχει ήδη αναγνωριστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ως pilot case για την άμεση αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, επιβεβαιώνει έτσι τον ρόλο της ως έναν από τους πιο καινοτόμους δημόσιους οργανισμούς της χώρας.

Η βράβευση αυτή αναδεικνύει τη σταθερή στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας να επενδύει σε εργαλεία που συνδυάζουν διαφάνεια και υψηλή τεχνογνωσία, μετατρέποντας την ψηφιακή πληροφορία σε πραγματικό όφελος για το περιβάλλον, την ανάπτυξη και τον πολίτη.

Η ημερομηνία της εκδήλωσης για την παραλαβή του βραβείου θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο το επόμενο χρονικό διάστημα.