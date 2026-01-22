Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Ρεθεμνιώτικου Καρναβάλιου ‘26 : Γίνε, ζήσε, ντύσου Ο,ΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ

Στην γραμμή εκκίνησης βρίσκεται η φετινή διοργάνωση του «Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού».

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν το μεσημέρι στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνος Τσάκωνας, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Στέλιος Σαμψών – Αντιδήμαρχος Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου, Ρένα Κουτσαλεδάκη – Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Ρεθύμνης, Μιχάλης Πετρακάκης – Πρόεδρος Ο.Ρ.Κ. – Μανούσος Κλάδος – Δημοσιογράφος και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της διοργάνωσης Νίκος Μαρκαντώνης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ!

Η θεματική του φετινού Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού είναι «Ο,ΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ» και ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης κάλεσε όλη την Ελλάδα να έρθει στην πόλη μας λέγοντας: «Φέτος ζητάμε από όλους να ζήσουν ή να ντυθούν όπως ονειρεύονται.

Και αυτός είναι o χαρακτήρας του καρναβαλιού μας, υπερβατικός»! Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω την επιτροπή, τις ομάδες, τους χορηγούς μας, όλους εκείνους που στηρίζουν το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι και καλώ όλους να επισκεφθούν το Ρέθυμνο σε ένα από τα έξυπνα και διασκεδαστικά τριήμερα και τετραήμερα, που έχει το πρόγραμμα για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτό που ονειρευόμαστε χωρίς αλκοόλ, χωρίς υπερβολή, με ασφάλεια, με αξιοπρέπεια και με υπευθυνότητα».

«Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι είναι διαφορετικό» είπε από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μάνος Τσάκωνας για να συμπληρώσει: «Δεν είναι μόνο καρναβάλι. Κάνει μία μεγάλη προσπάθεια να αγγίζει τις τέχνες και να απλώνεται σε δύο τριήμερα και δύο τετραήμερα.

Το Ρέθυμνο είναι από σήμερα πολύχρωμο όχι μόνο σε στολισμό, αλλά και σε συναισθήματα. Είναι μία μεγάλη αγκαλιά και περιμένει τους επισκέπτες του να διασκεδάσουν, να γνωρίσουν την πόλη και εκείνους που είναι φίλοι του καρναβαλιού να συνεχίσουν να είναι, να το αγαπήσουν ακόμα περισσότερο και να το διαφημίσουν».

Πρόσκληση συμμετοχής στις εκδηλώσεις απεύθυναν όλοι οι συμμετέχοντες στην Συνέντευξη Τύπου.

Ο Αντιδήμαρχος Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου κ. Στέλιος Σαμψών είπε χαρακτηριστικά «Σας περιμένουμε όλους με πολλή ανυπομονησία να συμμετέχετε να ζήσετε αυτήν την εμπειρία του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, γιατί πραγματικά το καρναβάλι μας είναι κάτι ξεχωριστό. Στόχος μας είναι να διασκεδάσουμε έναν ολόκληρο μήνα»!

Από την πλευρά της η επικεφαλής της παράταξης της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δ.Σ. Ρεθύμνου κ. Ρένα Κουτσαλεδάκη είπε μεταξύ άλλων: «Το καρναβάλι δεν είναι μόνο χορός και τραγούδι, δεν είναι μόνο ξέφρενος ρυθμός, είναι και γνώση. Έχουμε και το κυνήγι θησαυρού, που είναι πηγή γνώσης για μικρούς και μεγάλους. Έχουμε, όμως, και τις παραδοσιακές καντάδες και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Έτσι, καλούμε όλους να συμμετέχουν με κέφι και με ασφάλεια».

Ο Πρόεδρος των Ομάδων Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού κ. Μιχάλης Πετρακάκης αφού ανακοίνωσε ότι φέτος συμμετέχουν τα πληρώματα 32 ομάδων με 27 άρματα, είπε μεταξύ άλλων: «Περιμένουμε περίπου 10.000 καρναβαλιστές, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική και τη σημασία του καρναβαλιού μας. Καλούμε όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει σε όλες τις εκδηλώσεις που έχουμε ετοιμάσει τόσο οι ομάδες όσο και ο Δήμος.»

Το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπή κ. Μανούσος Κλάδος είπε από την πλευρά του: «Οι άνθρωποι αυτής της πόλης έχουν καταφέρει και έχουν αναδείξει το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι σε θεσμό δημιουργίας και έκφρασης. Καλούμε, λοιπόν, όλη την Κρήτη, όλους τους κρητικούς να νιώσουν περήφανοι για τον θεσμό τους,

για τον αγκαλιάσουν και να έρθουν στο Ρέθυμνο, που ήταν και παραμένει η πόλη του πνεύματος, των τεχνών, του πολιτισμού, των γραμμάτων, αλλά και η πόλη της καρναβαλικής δημιουργικής έκφρασης και φαντασμαγορίας».

Τέλος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ’26 κ. Νίκος Μαρκαντώνης τόνισε, ότι «Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι δεν κοιτάει την εξωτερική εμφάνιση, αλλά την ψυχή κάθε καρναβαλιστή,

την διασκέδαση, να περάσει καλά μαζί μας. Άλλωστε, όποιος παρατηρήσει την αφίσα μας θα δει ότι έχουμε διάφορους χαρακτήρες, όχι στο πρότυπο των μοντέλων αλλά απλοί καθημερινοί άνθρωποι που διασκεδάζουν μέσα στην πόλη, μπροστά από μνημεία, που έχουν φιλοξενήσει την τέχνη και τον πολιτισμό. Είμαστε μία πόλη ανοιχτή και αυτό λέει φέτος η θεματική μας».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην φετινή διοργάνωση του 36ου Κυνηγιού του Θησαυρού, το 28ου Παιδικού Κυνηγιού και το 8ου Εφηβικού Κυνηγιού Θησαυρού λέγοντας για και ως εκπρόσωπος της Ομάδας Μπουμπούνες που διοργανώνει:

«Είμαστε περήφανοι γιατί ήδη το παιδικό έχει σπάσει ρεκόρ με περίπου 900 συμμετοχές παιδιών και 89 ομάδες, που θα πλημμυρίσουν την πόλη και το ίδιο ισχύει και για το εφηβικό κυνήγι, με 30 ομάδες και παραπάνω από 200 παιδιά. Το 36ο Κυνήγι Θησαυρού ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις και καινοτομίες, που οι συμμετέχοντες θα τις δουν σταδιακά»!

Γίνε, ζήσε, ντύσου Ο,ΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι είναι ένας τόπος ονείρου. Εκφράζει μια πλούσια πολιτιστική, κοινωνική και ιστορική παράδοση που έχει ρίζες πολλών αιώνων, ενώ παράλληλα είναι μια αφορμή ελεύθερης προσωπικής έκφρασης.

Σαν μια ανοιχτή αγκαλιά υποδέχεται τους επισκέπτες και τους συμμετέχοντες, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις, για να εκφραστούν ελεύθερα και να ζήσουν όπως ονειρεύονται, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα όλοι μαζί αυτό το συλλογικό και μαγικά ονειρικό περιβάλλον.

To Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι, διαμορφώθηκε μέσα από ζυμώσεις, σε ένα διαχρονικά πολυπολιτισμικό κοινωνικό περιβάλλον, σε μια πόλη – το Ρέθυμνο – που αποτέλεσε κοιτίδα γραμμάτων και τεχνών, αφού είχε πάντα το χάρισμα να αγκαλιάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολλών διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν από εδώ.

Μια πόλη, που ανέκαθεν μπορούσε να καταλάβει και να αποδεχτεί αυτές τις ιδιαιτερότητες, να τις ενσωματώσει στην δική της κουλτούρα και να προχωρήσει μπροστά, ανοιχτή σε νέες ιδέες.

Ακόμα και στο Ρέθυμνο του 21ου αιώνα, οι εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο αλληλεπιδρούν με την τοπική κοινωνία στα πολιτιστικά δρώμενα, σε μία γόνιμη ανταλλαγή ιδεών. Άλλωστε, το Ρέθυμνο είναι η πόλη που πάντα προτρέπει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της να είναι ο εαυτός τους, να προχωράνε μπροστά και να κατακτούν τα δικά τους όνειρα.

Ακριβώς αυτό χαρακτηρίζει και το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι, το οποίο είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το πνεύμα και την ιδιαίτερη ομορφιά της πόλης και που – με περισσότερα από 100 χρόνια καταγεγραμμένης παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα – δίνει ζωή στα όνειρα, στις ιδέες και στη δημιουργική ορμή του κάθε συμμετέχοντα και επισκέπτη.

Ένα ακόμη από τα χαρακτηριστικά της πόλης του Ρεθύμνου είναι η συμπερίληψη, η αποδοχή ιδεών, χαρακτήρων και εκφράσεων, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Με βασικό άξονα τη δημιουργική έκφραση, θα δημιουργήσουμε για άλλη μια χρονιά ένα συλλογικό όνειρο, καθώς σε αυτό όλοι εκφραζόμαστε ελεύθερα και συμμετέχουμε ισότιμα.

Κάθε ένας από εμάς κουβαλάει τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Αυτό ακριβώς είναι και το κοινωνικό μας μήνυμα για το 2026. Μόνο η συμπερίληψη και η αποδοχή κάθε συνανθρώπου μας, κάθε διαφορετικής προσωπικότητας μπορεί να υφάνει ένα δημιουργικό περιβάλλον συνύπαρξης και συνεργασίας, όπου όλοι θα αισθάνονται ασφαλείς και άξιοι. Κανένας δε μένει στο περιθώριο, όλοι έχουν μια ισότιμη θέση στο κοινό μας όνειρο.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Το 2026 για μία ακόμη χρονιά το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι στοχεύει σε δύο τριήμερα και δύο τετραήμερα εκδηλώσεων, καλώντας τον επισκέπτη να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές εβδομάδες ένα πρόγραμμα με έντονο το στοιχείο της διασκέδασης αλλά και της τέχνης.

Από την Αρχή του Τριωδίου μέχρι και την Κυριακή της Μεγάλης Παρέλασης το βασικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων συμπληρώνεται με τα πάρτι των Καρναβαλικών Ομάδων να ξεσηκώνουν καθημερινά την πόλη.

Η φετινή θεματική έχει τίτλο «Γίνε, ζήσε, ντύσου Ο,ΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ»!

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι μας προσκαλεί κοντά του να περάσουμε αξέχαστες στιγμές ξεγνοιασιάς απολαμβάνοντας μουσική, χορό, θεατρικά δρώμενα, εκθέσεις, τέχνες. Με βασικό άξονα τη δημιουργική έκφραση και σε ένα πλαίσιο συμπερίληψης και αποδοχής κάθε συνανθρώπου μας, θα δημιουργήσουμε ένα συλλογικό όνειρο, καθώς μόνο σε αυτό όλοι εκφραζόμαστε ελεύθερα και συμμετέχουμε ισότιμα.

Το πρώτο τριήμερο περιλαμβάνει μία μεγάλη Έκθεση Κοστουμιών με τις φετινές στολές όλων των ομάδων, την παρουσίαση της θεματικής του 2026 από όπου θα επιλεγεί η βασίλισσα του Καρναβαλιού με ψηφοφορία μέσω instagram και την Τελετή έναρξης των εκδηλώσεων που θα κηρύξει ο Δήμαρχος Γιώργης Μαρινάκης την Κυριακή της Αρχής του Τριωδίου (01/02), τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής και την καθιερωμένη μεγάλη συναυλία με την γνωστή καλλιτέχνιδα Evangelia.

Το δεύτερο τριήμερο είναι αφιερωμένο στο ξεχωριστό σε έμπνευση Κυνήγι Θησαυρού που ολοκληρώνεται την Κυριακή του Ασώτου (08/02) και που δίκαια κατέχει μία θέση στο βιβλίο Γκίνες ως το πολυπληθέστερο Κυνήγι.

Πρόκειται για ένα διαφορετικό παιχνίδι, με τη γνώση της Ιστορίας του πόλης να θεωρείται απαραίτητη και διοργανώτρια την εκάστοτε νικήτρια ομάδα της προηγούμενης χρονιάς. Περυσινοί νικητές και διοργανωτές φέτος, είναι οι «Μπουμπούνες».

Μέρες πριν διοργανώνεται το διήμερο Παιδικό Κυνήγι με συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού που γίνονται πραγματικοί μαθητές της Ιστορίας του Ρεθύμνου, το Εφηβικό Κυνήγι με συμμετοχή των μαθητών των Γυμνασίων,

αλλά και το Διαδικτυακό Κυνήγι που για τρεις ολόκληρες εβδομάδες προετοιμάζει με γρίφους τους Κυνηγούς για το μεγάλο Κυνήγι.

Προπομπός του πρώτου τετραημέρου είναι μία βραδιά καντάδας στην Παλιά Πόλη με τσικουδιές και κεράσματα να συμπληρώνουν τα μαντολίνα και τα ακορντεόν με την συμμετοχή και της Δημοτικής Χορωδίας.

Επίσης θα διεξαχθεί το Carnival League με μπάσκετ μεταξύ των ομάδων, που από πέρυσι οδήγησε και τον αθλητισμό να δηλώνει «παρών» στις Καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Το πρώτο τετραήμερο αρχίζει επίσημα με τις εκδηλώσεις της Τσικνοπέμπτης, με μία μεγάλη παρέλαση τυμπανιστών στην Παλιά Πόλη να συμπληρώνει τα υπαίθρια πάρτι και μουσικοθεατρικά δρώμενα από τις καρναβαλικές ομάδες.

Συνεχίζεται την Παρασκευή με μία παράσταση Θεάτρου Σκιών και ζωντανή μουσική ειδικά για το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι και την φετινή του θεματική, ενώ ακολουθεί το Σάββατο ο Χορός των Ομάδων,

όπου οι καρναβαλικές ομάδες παρουσιάζουν θεατρικά σκετς και βίντεο. Το τετραήμερο ολοκληρώνεται την Κυριακή της Απόκρεω (15/02) με την Γιορτή των Παιδιών που και το δημοφιλές Carnival Run όπου οι μικροί καρναβαλιστές διατρέχουν τα στενά της Παλιάς Πόλης, για να ακολουθήσουν δράσεις για τα παιδιά με έντονο το στοιχείο της αποκριάς.

Το δεύτερο τετραήμερο θα ξεκινήσει την Παρασκευή. Πάλι βραδάκι στην Παλιά Πόλη, πάλι με καντάδες αυτή τη φορά όμως με τις λύρες και τα λαούτα. Την κορύφωση των εκδηλώσεων θα αποτελέσουν όπως κάθε χρόνο οι δύο παρελάσεις του Σαββάτου,

η παιδική με μία μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση να περιμένει τους μικρούς καρναβαλιστές στο τέλος της και η πολύ δημοφιλής νυχτερινή παρέλαση με αυτοφωτιζόμενα άρματα,

χιλιάδες καρναβαλιστές και τη συμμετοχή του Κρητικού καλλιτέχνη Γρηγόρη Σαμόλη στη λήξη της. Την Κυριακή της Τυρινής (22/02) οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη μεγάλη παρέλαση και τη συμμετοχή 28 αρμάτων και 32 συνολικά πληρωμάτων με περίπου 11.000 καρναβαλιστές.

Ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων στο παραλιακό μέτωπο, διαφορετικό και μεγαλύτερο σε διάρκεια από κάθε άλλη χρονιά, θα αποχαιρετήσει την μεγάλη γιορτή.

Το τετραήμερο ολοκληρώνεται την Καθαρά Δευτέρα (23/02) με τις λαγάνες και τα νηστήσιμα να προσφέρονται στο Γεράνι, έναν οικισμό σε απόσταση μόλις 10 χιλιομέτρων όπου ο επισκέπτης θα διασκεδάσει με δρώμενα και το παραδοσιακό έθιμο της καμήλας, καθώς και στους κοντινούς Αρμένους με τα παραδοσιακά μουτζουρώματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – 2026

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/01 & ΚΥΡΙΑΚΗ 25/01

28ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ / 8ο ΕΦΗΒΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/01 Σπίτι του Πολιτισμού / ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΛΩΝ 2026

Διάρκεια: έως και την Τρίτη 17/02

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/01 LOUVRO the Club / ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Παρουσίαση θεματικής «Γίνε, ζήσε, ντύσου, Ο,ΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ»

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΙΚΗΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 01/02 Πλατεία Μικρασιατών / ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Αρχή Τριωδίου Δημοτική Φιλαρμονική / Παρουσίαση στολών / Συναυλία Evangelia

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/02 ΧΟΡΟΣ Κυνηγιού θησαυρού

ΣΑΒΒΑΤΟ 07/02 Κυνήγι θησαυρού

ΚΥΡΙΑΚΗ 08/02 36ο ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ του Ασώτου

ΤΡΙΤΗ 10/02 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΝΤΑΔΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/02 CARNIVAL LEAGUE (ΜΠΑΣΚΕΤ)

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 12/02 Παλιά Πόλη / ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΩΝ

Υπαίθρια πάρτυ Καρναβαλικών ομάδων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/02 Πλατεία Μικρασιατών / ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

«Το αποκριάτικο όνειρο του Καραγκιόζη»

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/02 Κέντρο ΘΥΜΕΛΗ / ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/02 CARNIVAL RUNτης Απόκρεω

Πλατεία Μικρασιατών / ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΡΙΤΗ 17/02 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη / ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«Ιστορία του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/02 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΝΤΑΔΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/02 ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Πλατεία Μικρασιατών / Μουσικοθεατρική παράσταση

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Πλατεία Μικρασιατών / Συναυλία Γρηγόρη Σαμόλη

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/02 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ & ΑΡΜΑΤΩΝ

της Τυρινής Παραλιακό Μέτωπο / Σόου πυροτεχνημάτων

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/02 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Γεράνι / ΕΘΙΜΟ της ΚΑΜΗΛΑΣ

Αρμένοι / Μουτζουρώματα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr

Τα βρίσκουμε εύκολα πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QR code που από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος της επταμελούς επιτροπής του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης Μάνος Τσάκωνας και μέλη ο Αντιδήμαρχος Παλιάς Πόλης Στέλιος Σαμψών

και η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Ρένα Κουτσαλεδάκη, ο πρόεδρος των Ομάδων Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού Μιχάλης Πετρακάκης και το μέλος του Συμβουλίου Μάριος Παπαδάκης και οι δημότες καρναβαλιστές Μανούσος Κλάδος και Κώστας Φετοκάκης.

Τον συντονισμό καλλιτεχνικών εκδηλώσεων όπως η Παρουσίαση της Θεματικής, η Τελετή Έναρξης και ο Χορός των Ομάδων, έχει αναλάβει ο Νίκος Μαρκαντώνης.

Το σύνολο των εκδηλώσεων συντονίζει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας θα είναι και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV.