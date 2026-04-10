«Πάσχα στο χωριό» για τους περισσότερους λόγω ακρίβειας

Μειωμένη κατά 30% η ζήτηση για ταξίδια.

Οι περισσότεροι Κρητικοί ετοιμάζονται να γιορτάσουν το φετινό Πάσχα, χωρίς να εγκαταλείψουν τα όρια του νησιού.

Η καθιερωμένη «έξοδος» προς άλλους προορισμούς ή ακόμη και η διαμονή σε ξενοδοχεία εντός Κρήτης, έχει πλέον μετατραπεί σε επιλογή που αφορά λίγους, καθώς η μεγάλη πλειονότητα των οικογενειών στρέφεται σε πιο οικονομικές λύσεις.

Ανάμεσά τους, κυριαρχεί το «Πάσχα στο χωριό» ή η φιλοξενία σε σπίτια φίλων και συγγενών, όπου ο καθένας συνεισφέρει στο γιορτινό τραπέζι.

Το αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και των εισιτηρίων για πλοία και αεροπλάνα, δημιουργεί στην πράξη έναν άτυπο περιορισμό στις μετακινήσεις.

Το οικογενειακό εισόδημα δεν επιτρέπει πολλά έξοδα

Για μια τετραμελή οικογένεια, τα έξοδα για ταξίδι εκτός νησιού ή ακόμη και για μεγάλες αποστάσεις εντός Κρήτης με αυτοκίνητο, απορροφούν σημαντικό μέρος του μηνιαίου εισοδήματος, πριν καν προστεθούν οι υπόλοιπες εορταστικές δαπάνες.

Παρά την επιθυμία πολλών για μια σύντομη απόδραση, οι οικονομικές δυνατότητες δεν το επιτρέπουν.

Αυτό συμβαίνει ακόμη και σε περιπτώσεις, όπου οι τιμές σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία εμφανίζονται μειωμένες, καθώς εξακολουθούν να θεωρούνται απαγορευτικές για τον μέσο εργαζόμενο.

Παράλληλα, η επιλογή για πασχαλινό γεύμα εκτός σπιτιού συνεπάγεται αυξημένο κόστος, καθώς οι ανατιμήσεις έχουν περάσει και στους καταλόγους των εστιατορίων.

«Το χωριό αποτελεί τη μοναδική λύση για να ζήσουμε το Πάσχα, χωρίς να επιβαρυνθούμε ιδιαίτερα οικονομικά», επισημαίνουν πολλοί, διαπιστώνοντας ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί σχεδόν σε όλα τα είδη: από το κρέας και τα λαχανικά μέχρι τα ποτά και τα γλυκά, τόσο στα σούπερ μάρκετ, όσο και στους φούρνους και τα ζαχαροπλαστεία.

Ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, είπε στην «Π» ότι η ακρίβεια έχει χτυπήσει «κόκκινο» σε όλα τα είδη, ενώ η μέση οικογένεια με το περιορισμένο μηνιαίο εισόδημα κάνει περικοπές ακόμη και στο πασχαλινό τραπέζι.

Τι λέει στην «Π» ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος

«Οι πασχαλινές διακοπές για τη συντριπτική πλειοψηφία είναι προφανώς απαγορευτικές», είπε, σημειώνοντας ότι με τις αυξήσεις και στη μετακίνηση, τα περιθώρια για αποδράσεις -ακόμη και σύντομες- είναι πολύ περιορισμένα.

Έτσι, για την πλειονότητα, το φετινό Πάσχα σημαίνει επιστροφή στις ρίζες και στο πατρικό σπίτι, με τις οικογένειες να συγκεντρώνονται γύρω από την παραδοσιακή σούβλα και τον ξυλόφουρνο.

Αισθητά μειωμένη η ταξιδιωτική ζήτηση για το Πάσχα, αλλά η Κρήτη έχει… ρεύμα

Συγκρατημένη, σε σχέση με πέρυσι, η ταξιδιωτική ζήτηση την περίοδο του Πάσχα, όπως διαπιστώνουν και τα ελληνικά τουριστικά γραφεία.

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιών και Τουρισμού από τα μέλη των Συνδέσμων της σε όλη την Ελλάδα, η πτώση της ζήτησης στα ταξίδια εσωτερικού φτάνει το -30%, σε σχέση με το Πάσχα του 2025, με τους ταξιδιώτες να κινούνται πιο προσεκτικά και να επιλέγουν κυρίως γνωστούς και παραδοσιακά δημοφιλείς προορισμούς.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η Κέρκυρα, τα Ιωάννινα, η Καστοριά, η Βέροια, το Πόρτο Χέλι, το Ναύπλιο, η Κόρινθος, η Πάτμος, τα Μετέωρα, η Καλαμάτα και η Κρήτη.

Σημαντικό ρόλο στην εφετινή εικόνα διαδραματίζει και το γεγονός ότι το Πάσχα πέφτει ημερολογιακά νωρίς, με αποτέλεσμα αρκετά καταλύματα να παραμένουν ακόμη κλειστά, περιορίζοντας την προσφορά σε αρκετές περιοχές και επηρεάζοντας τη συνολική κινητικότητα.

Στα ταξίδια εξωτερικού, η μείωση διαμορφώνεται περίπου στο -25% σε σχέση με πέρυσι, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως σε προορισμούς της Αλσατίας, της Ιταλίας και της Νάπολης, ενώ καταγράφεται και μια σαφής τάση αποφυγής των πολύ μεγάλων αστικών κέντρων.

Λιγότερα και τα ταξίδια στο εξωτερικό

Οι Έλληνες ταξιδιώτες φαίνεται να επιλέγουν περισσότερο πόλεις και περιοχές που βρίσκονται «δίπλα» στις μεγάλες μητροπόλεις, όπως για παράδειγμα το Μόναχο αντί του Βερολίνου.

Θετική εικόνα εμφανίζει η Αίγυπτος, όπου παραδοσιακά καταγράφεται ενδιαφέρον για θρησκευτικού χαρακτήρα ταξίδια στο Πατριαρχείο της Αλεξανδρείας και στη Μονή Σινά, ενώ το Μαρόκο και η Τυνησία συνεχίζουν να κινούνται ικανοποιητικά, σε αντίθεση με άλλες αγορές της ευρύτερης περιοχής, που επηρεάζονται εντονότερα από τις τρέχουσες εξελίξεις.

Ικανοποιητικά κινείται επίσης η Κύπρος, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση της στις επιλογές των Ελλήνων ταξιδιωτών, ενώ θετική εικόνα εμφανίζει και η Τουρκία, με την Κωνσταντινούπολη να συγκεντρώνει σημαντικό ενδιαφέρον που περιστρέφεται γύρω από τις επισκέψεις στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως -ενόψει των ημερών του Πάσχα- στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος των Ελλήνων για θρησκευτικό τουρισμό.

Σε επίπεδο διαθέσιμων προγραμμάτων για το Πάσχα του 2026, η αγορά παρουσιάζει ευρύ φάσμα επιλογών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Στους εγχώριους προορισμούς, οι τιμές ξεκινούν από 120 ευρώ για ατομικά προγράμματα τριών ημερών στο Λουτράκι και φτάνουν έως τα 930 ευρώ για 7ήμερο γύρο Κρήτης, ενώ υπάρχουν και ενδιάμεσες επιλογές προγραμμάτων σε δημοφιλείς περιοχές, όπως η Φλώρινα, η Καστοριά, οι Πρέσπες, η Μεθώνη, η Καλαμάτα, οι Σέρρες, η Κερκίνη, το Καϊμακτσαλάν, τα Πόζαρ, η Αρχαία Ολυμπία, η Αρκαδία, η Τήνος, το Ναύπλιο, η Μάνη, τα Τζουμέρκα, η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, το Πήλιο, η Κέρκυρα, η Λίμνη Πλαστήρα, η Ξάνθη, ο Έβρος, η Σκύρος, η Ρόδος, η Σύμη και η Πάτμος.

Στο εξωτερικό, οι οργανωμένες επιλογές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Βελιγράδι, Μαρακές, Κωνσταντινούπολη, κρουαζιέρα στην Αδριατική, Παρίσι, Σικελία, Καππαδοκία, Μαδρίτη, Πράγα, Κάιρο, Λισσαβώνα, Ιορδανία, Μόναχο, Ινδία και Πανόραμα Αλβανίας, με τις τιμές να ξεκινούν από 735 ευρώ και να φτάνουν έως τα 1.390 ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ