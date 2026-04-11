Κόκκινα αυγά: Το έθιμο του τσουγκρίσματος και ο συγκινητικός συμβολισμός

Μικροί και μεγάλοι τσουγκρίζουν τα αυγά τόσο το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, μετά την Ανάσταση, όσο και το πρωί της Κυριακής του Πάσχα.

Το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών, είναι ένα ιδιαίτερα γνωστό και δημοφιλές έθιμο που πραγματοποιείται το Πάσχα. Μεγάλο μέρος του κόσμου περιμένει με ανυπομονησία να έρθει το βράδυ της Ανάστασης, έτσι ώστε να τηρήσει την παράδοση.

Tα αυγά τα βάφουμε την Μεγάλη Πέμπτη, και εκτός από κόκκινη βαφή πλέον αρκετοί πιστοί χρησιμοποιούν και άλλα χρώματα.

Οι κανόνες είναι απλοί: Δύο άνθρωποι κρατούν από ένα βρασμένο αυγό και νικητής είναι αυτός που θα καταφέρει πρώτος να σπάσει το κέλυφος του αυγού του άλλου, χωρίς όμως να σπάσει το δικό του.

Ο συγκινητικός συμβολισμός

Σύμφωνα με το έθιμο, το πρώτο αυγό που βάφεται δεν πρέπει να το σπάμε, καθώς ανήκει στην Παναγία. Αξίζει να σημειωθεί, πως η παράδοση του τσουγκρίσματος έχει ρίζες που φτάνουν μέχρι και τα βυζαντινά χρόνια.

Ο λόγος πίσω από το σπάσιμο είναι ιδιαίτερα συγκινητικός. Το αυγό συμβολίζει τον τάφο του Χριστού, ενώ το τσούγκρισμα την Ανάσταση του Θεανθρώπου και τη νίκη της ζωής επί του θανάτου.

 

