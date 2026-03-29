Αναζήτηση
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΑΣΟΚ: Ομόφωνα αποφασιστηκαν οι πολιτικές και προγραμματικές θέσεις – Αποσύρθηκε πρόταση για εκλογή νέου προέδρου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η πολιτική απόφαση προβλέπει ρητά ότι δεν θα υπάρξει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία
Ομόφωνες αποφάσεις για τις πολιτικές και προγραμματικές θέσεις, καθώς και συντριπτική πλειοψηφία στις καταστατικές αλλαγές, κατέγραψε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν.

Η πολιτική απόφαση προβλέπει ρητά ότι δεν θα υπάρξει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι προγραμματικές θέσεις του κόμματος, ενώ η πρόταση για συνέδριο πριν από την εκλογή νέου προέδρου αποσύρθηκε και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Οι καταστατικές αλλαγές
Ως προς το καταστατικό, εγκρίθηκε η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα, με διασφάλιση της ποσόστωσης των διαφορετικών τάσεων. Ρυθμίστηκαν επίσης ζητήματα θητειών και ασυμβίβαστων.

Συγκεκριμένα, ορίστηκε ότι οι βουλευτές μπορούν να υπηρετούν έως πέντε πλήρεις θητείες (20 χρόνια), οι ευρωβουλευτές έως τρεις (15 χρόνια) και τα μέλη ανώτατων συνδικαλιστικών οργάνων έως τέσσερις (16 χρόνια).

Θεσπίζεται ασυμβίβαστο για τον Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, ο οποίος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος με σταυρό στις εκλογές. Επίσης, όσοι συμμετέχουν σε αυτοδιοικητικά ή συνδικαλιστικά ψηφοδέλτια που δεν στηρίζει το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να είναι μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

Στα αριστίνδην μέλη της Κ.Ε. προστίθενται ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι πρώην γραμματείς του κόμματος και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες που έχουν στηριχθεί από το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, συστήνονται 13 περιφερειακά συμβούλια.

Η Κεντρική Επιτροπή θα αριθμεί πλέον 271 μέλη αντί για 300, ενώ το Πολιτικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 23 μέλη αντί για 31.

Οι αποφάσεις αυτές σηματοδοτούν μια θεσμική ανανέωση του κόμματος, με στόχο την ενίσχυση της ενότητας και της οργανωτικής του λειτουργίας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST