28 Μαρτίου 2026

Ομιλία Χάρη Δούκα στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Όλοι σήμερα μιλάμε για την Πολιτική Αλλαγή.

Που αποτελεί κυρίαρχο αίτημα των πολιτών.

Αλλά, δεν αρκεί να το λέμε.

Δεν είναι μόνο ένα σύνθημα. Είναι απαίτηση.

Η ίδια φωτιά μας καίει συντρόφισσες και σύντροφοι.

Να ανατρέψουμε την αδιαφανή, ανάλγητη, αλαζονική και διεφθαρμένη πολιτική της ΝΔ.

Να ανατρέψουμε την αδίστακτη πολιτική των τηλεφωνικών υποκλοπών και της υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών.

Δημοκρατική ανατροπή και νίκη.

Προσωπικά το πιστεύω βαθιά. Με το χέρι στην καρδιά.

Και είμαι σίγουρος πως το ίδιο πιστεύετε και εσείς.

Σ’ εμάς λοιπόν, ΕΔΩ, ανήκει η ευθύνη να το κάνουμε πράξη.

Το «πώς» πρέπει να αναζητήσουμε σε αυτό το Συνέδριο.

Πώς θα αντιστρέψουμε το κλίμα.

Πώς θα μας εμπιστευτεί η κοινωνία. Ξανά.

Γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, φίλες και φίλοι.

Χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια.

Η κοινωνία περιμένει περισσότερα από εμάς.

Μπορεί να παίζει σ’ αυτό ρόλο και η επικοινωνιακή «υπεροπλία» της κυβέρνησης.

Αλλά εμείς οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε και να το υπερβούμε. Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες.

Πρέπει να πείσουμε –τον ένα χρόνο το πολύ που απομένει ως τις εκλογές– ότι έχουμε τη δύναμη και την ικανότητα να κυβερνήσουμε την Ελλάδα.

Αρνούμαι να δεχτώ ότι δεν θα κάνουμε όλα αυτά που πρέπει, ώστε να μην αφήσουμε τον κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ να κερδίσουν για τρίτη φορά.

Κύριος και αταλάντευτος στόχος μας είναι η Νίκη στις εκλογές και η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Αυτό επεδίωξα και επιδιώκω με τις προτάσεις μου.

Κάποιοι δυσανασχετούν, μιλούν για εσωστρέφεια.

Όμως ο αποκλειστικός στόχος μου είναι να νικήσουμε. Να φύγουμε από τη στασιμότητα.

Είμαστε ΠΑΣΟΚ και δεν μας επιτρέπεται να βολευόμαστε με μια δεύτερη θέση στις εκλογές.

Εδώ δεν ήρθαμε για να σκοτωθούμε μεταξύ μας, ούτε να μετρήσουμε κουκιά και συσχετισμούς.

Έχουμε πλήρη ενσυναίσθηση της ιστορικής μας ευθύνης.

Πρέπει να είμαστε εμείς κυβέρνηση μετά τις εκλογές, ώστε να προχωρήσουμε στην πλήρη διαλεύκανση του εγκλήματος των Τεμπών, των μεγάλων σκανδάλων, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και να οδηγηθούν και οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πρέπει να είμαστε εμείς – το ΠΑΣΟΚ – που θα έχουμε ως κυβέρνηση την ευθύνη της κρίσιμης για το πολιτικό μας σύστημα, Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Το Συνέδριο πρέπει να αποτελέσει ορόσημο επανεκκίνησης της παράταξης, και αφετηρία της Νίκης.

Φεύγοντας από εδώ θα πρέπει να είμαστε ΕΝΩΜΕΝΟΙ, αλλά και να έχουμε πάρει ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ που θα δείξουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στους πολίτες πως είμαστε ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ!

Καταθέτω λοιπόν σήμερα 3+1 προτάσεις που στοχεύουν αποκλειστικά σε αυτόν τον στόχο.

Που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ΝΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ για να φύγουμε δυναμικά μπροστά.

Πρόταση 1η

Δεν θα συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ μετά τις εκλογές.

Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, όποιος και αν είναι ο αρχηγός της.

Μου είπαν ότι αυτό είναι εμμονή, πείσμα, agenda για το Συνέδριο.

Δεν με ενδιαφέρει.

Γιατί η πρόταση αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση, είναι απαράβατος όρος για την πολιτική μας αξιοπιστία, για να μεγαλώσουμε εκλογικά, για την προοπτική της Νίκης. Ας μη κάνουμε πως δεν το καταλαβαίνουμε.

Δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε συνδιαχειριστές συντηρητικών πολιτικών.

Οι διαχωριστικές μας γραμμές με τη συντηρητική παράταξη δεν είναι συγκυριακές, είναι ταυτοτικές για τον χώρο μας.

Το σκληρό μάθημα που παίρνουν στις πρόσφατες εκλογές οι σύντροφοί μας του SPD της Γερμανίας λόγω της συνεργασίας με τη συντήρηση, ας μας προβληματίσει. Δεν πάνε καθόλου καλά!

Μέχρι προχτές δεν υπήρχε καμία σχετική αναφορά στα προσυνεδριακά κείμενα του ΠΑΣΟΚ. Καμία.

Όσες φορές έθετα θέμα, άκουγα την απάντηση, «αφού συμφωνούμε, δεν χρειάζεται κείμενο».

Όμως ο Μανόλης Αναγνωστάκης έγραψε «ότι σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις, ώστε να μην τις παίρνει ο άνεμος».

Επέμενα επί 4 μήνες για να υπάρχει γραπτό κείμενο.

Δέσμευση.

Δέσμευση όλων μας.

Σήμερα έρχεται επιτέλους η γραπτή εισήγηση του φίλου Κώστα Σκανδαλίδη, με συγκεκριμένη διατύπωση.

Αναγνωρίζω το θετικό της προσπάθειας. Είμαστε σε καλό δρόμο.

Άκουσα χθες τον Πρόεδρο να αναφέρει, ότι όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική του εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας.

Χαίρομαι που το ακούω και συμφωνώ, Πρόεδρε!

Μπορούμε μάλιστα να το προσθέσουμε στην απόφαση του Συνεδρίου και να το ψηφίσουμε όλοι μαζί.

Πάντως, το πιο σημαντικό είναι ότι μετά το κείμενο που κατατέθηκε, η στρατηγική μας είναι πια εντός πραγματικότητας.

Πρόταση 2η

Θέλουμε να γίνουμε η δύναμη αλλαγής που θα μιλήσει ξανά για τη θεσμική οργάνωση της χώρας με σοβαρότητα και τεκμηρίωση.

Όχι με τη γλώσσα της καταγγελίας, αλλά με τη γλώσσα της ανασυγκρότησης.

Το μεγάλο μας ΟΧΙ στη ΝΔ, είναι ένα μεγάλο ΝΑΙ, στις μεγάλες αλλαγές και τομές που έχει ανάγκη ο τόπος.

Χρειαζόμαστε νέες Πολιτικές, σε ένα περιβάλλον με πρωτοφανείς προκλήσεις, γεωπολιτικές, κλιματικές, τεχνολογικές.

Πολιτικές που επαναπροσδιορίζουν το προοδευτικό σχέδιο απέναντι στην ολιγαρχία του υπερπλούτου, στα καρτέλ και στις προκλητικές ανισότητες.

Αναφέρομαι λοιπόν ενδεικτικά σε 6 μόνο σημεία της πολιτικής πλατφόρμας που έχω ήδη διατυπώσει:

1. Να πούμε ένα καθαρό ΟΧΙ στον πόλεμο του Τραμπ και των συμμάχων του. Και λέμε ένα καθαρό ΝΑΙ στην Ειρήνη.

Δεν δεχόμαστε την αντικατάσταση του διεθνούς δικαίου, από το δίκαιο του ισχυρού, από τη βία, την αλαζονεία, την επιβολή.

Προωθούμε -και εγώ το προσπαθώ στο πλαίσιο της διπλωματίας των πόλεων- τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών και άλλων δυνάμεων (π.χ. Καναδάς) που θέλουν έναν διαφορετικό δρόμο.

2. Η μείωση των ανισοτήτων και η ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, προϋποθέτει την τολμηρή φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Δεν μπορεί η φορολογία των μεγάλων μερισμάτων να γίνεται με τον χαμηλότερο συντελεστή στην Ευρώπη, το 5%, και τα περισσότερα χρήματα να φεύγουν μάλιστα από τη χώρα. Γιατί σε πολύ μεγάλο ποσοστό, οι μέτοχοι των τραπεζών είναι ξένοι.

3. Νέο μοντέλο διακυβέρνησης. Το ελληνικό πρωθυπουργοκεντρικό μοντέλο, ένα είδος «αιρετού μονάρχη» που κυριαρχεί στη σύνθεση και λειτουργία της κυβέρνησης, έχει ξεπεράσει τα όρια της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Έχει μετατραπεί σε μείζον πρόβλημα δημοκρατικής ισορροπίας.

Ας συζητήσουμε την ενίσχυση του Προέδρου της Δημοκρατίας σε έναν ισχυρό και διακριτό πόλο της εκτελεστικής εξουσίας. Είτε με την άμεση εκλογή του από τον λαό με απόλυτη πλειοψηφία, είτε με τη διευρυμένη πλειοψηφία της Βουλής και τη διεύρυνση των ρυθμιστικών του αρμοδιοτήτων – χωρίς τις υπερεξουσίες του 1975.

4. Σαφέστερος διαχωρισμός ρόλων ανάμεσα σε κυβέρνηση και βουλευτές.

Πρέπει να σπάσει ο μηχανισμός του πελατειασμού εκεί όπου πραγματικά αναπαράγεται: στη μικροδιαχείριση της διοίκησης από την πολιτική εξουσία.

Όσο το κράτος λειτουργεί ως προέκταση του πολιτικού γραφείου, η δημοκρατία θα παραμένει ευάλωτη.

Να εξεταστούν προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ευρωπαϊκές και διεθνείς εμπειρίες, όπως η μερική ασυμβατότητα ανάμεσα στην υπουργική και τη βουλευτική ιδιότητα, δηλαδή ένα σημαντικό ποσοστό των Υπουργών να μην είναι βουλευτές, ώστε να ενισχυθεί η διάκριση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας και να αντιμετωπιστεί ο πελατειασμός.

Ας τολμήσουμε.

5. Διασφάλιση Δημόσιων Αγαθών και Εθνικής Κυριαρχίας

Να παλέψουμε ώστε η ΔΕΗ να διαδραματίσει τον ρόλο της ως δημόσια επιχείρηση.

Το νερό έχει ήδη πάψει να είναι δημόσιο αγαθό. Εμπορευματοποιείται. Ήδη ανακοινώθηκε αύξηση 30% στο νερό στους δήμους. Να το πάρουν πίσω.

Ο αφελληνισμός της ελληνικής οικονομίας που ξεκίνησε με τις τράπεζες και προχωράει με ακραίες αγορές από ξένα κεφάλαια και funds ακινήτων, ακόμα και στις πιο κρίσιμες περιοχές μας, όπως τα σύνορά μας, πρέπει να σταματήσει άμεσα.

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα πιο επικίνδυνο.

Η πώληση κρίσιμων εθνικών υποδομών και δικτύων προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Όταν η ιδιοκτησία στρατηγικών πόρων περνά σε ξένα χέρια, συχνά με εγχώρια χρηματοδότηση, η εξουσία λήψης αποφάσεων μεταφέρεται επίσης στο εξωτερικό. Η εθνική κυριαρχία σήμερα δεν χάνεται μόνο στα πεδία των μαχών αλλά στις συμβάσεις. Αν ένα κράτος χάσει τον έλεγχο των κρίσιμων υποδομών και των δικτύων του, χάνει την ουσία της κυριαρχίας του.

6. Αποκέντρωση παντού.

Οφείλουμε να τολμήσουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση, όπου το κράτος παράγει δημόσιες πολιτικές, η Περιφέρεια έχει την ευθύνη για την περιφερειακή ανάπτυξη και οι δήμοι σχεδιάζουν και αναπτύσσουν όλες τις πολιτικές που προάγουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Δύο μόνο παραδείγματα θα δώσω. Είμαστε σε τελείως άλλη κατεύθυνση. Δεν γίνεται οι πόροι για την Αυτοδιοίκηση να είναι στο 2% του κρατικού προϋπολογισμού της χώρας, όταν στην Ιταλία είναι 30%, στη Γαλλία 20%, στην Πορτογαλία 17% και στην Ισπανία 15%.

Και δεν είναι δυνατόν ο προϋπολογισμός Επιμελητηρίων να είναι 5πλάσιος από αυτόν της Αθήνας.

Πρόταση 3η

Θέλω να σας διαβάσω κάποιες πολιτικές αναφορές των Πρωθυπουργών μας, που σημάδεψαν την ιστορική διαδρομή του χώρου μας.

α) Ιδρυτική Διακήρυξη αρχών του ΠΑΣΟΚ –Ανδρέας Παπανδρέου

“Το κίνημα μας οφείλει να αποτελέσει τον φορέα όλων των γνήσιων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας.

Καλούμε όλες αυτές τις δυνάμεις, ενωμένες, να προχωρήσουν στον αγώνα.”

β) Κώστας Σημίτης: Ομιλία στο Συνέδριο του Συνασπισμού το 1998

“Όλες οι δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται στον ευρύ κεντροαριστερό χώρο, έχουν χρέος να ξαναβρεθούν στον ορίζοντα του διαλόγου και της κοινής δράσης, χωρίς τα τραύματα και τα πείσματα του παρελθόντος. Χωρίς προκαταλήψεις και δυσπιστία, χωρίς ηγεμονικούς όρους και στενόκαρδες εκλογικές υστεροβουλίες.”

γ) Γιώργος Παπανδρέου: Κεντρική προεκλογική ομιλία 2004

“ Απέναντι στον κίνδυνο της δεξιάς παλινόρθωσης, υψώνουμε το ανάστημα ως η μόνη πραγματική λαϊκή πλειοψηφία, η πλειοψηφία της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης.

Και καλούμε τους πολίτες της αριστεράς να έλθουν κοντά μας.”

Ας τολμήσουμε και εμείς…

Συνεχίζοντας στο σήμερα, αυτές τις ιστορικές πολιτικές αναφορές.

Γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί, απέναντι στις τεράστιες αλλαγές που συντελούνται.

Να γιατί χρειάζεται ο Προγραμματικός διάλογος. Με όσους θέλουν και μπορούν. Με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία.

Είμαστε εμείς του ΠΑΣΟΚ, η κυρίαρχη δύναμη στον προοδευτικό χώρο και κάθε γενναίο άνοιγμα, ενδυναμώνει την κυβερνητική προοπτική μας.

Είχα πει το 2024 στις εσωκομματικές εκλογές, ότι είναι ώρα να ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

Το λέω λοιπόν και τώρα. Να ενώσουμε δυνάμεις για να νικήσουμε τη δεξιά στις εκλογές.

Αυτό έκαναν οι Γάλλοι Σοσιαλιστές στις πρόσφατες Αυτοδιοικητικές Εκλογές μαζί με τους Οικολόγους και άλλες δυνάμεις της Αριστεράς του ρεαλισμού και όχι του πανικού.

Αυτό προετοιμάζουν και οι Ιταλοί Σοσιαλιστές μέσα από το Δημοκρατικό Κόμμα, για να οργανώσουν ένα ισχυρό μέτωπο που θα κινείται απέναντι στη Μελόνι το 2027.

Έχοντας πετύχει την πρώτη νίκη στο δημοψήφισμα που αποσκοπούσε στον έλεγχο της δικαιοσύνης, κάτι που απέτρεψαν.

Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι μεγάλες προοδευτικές τομές δεν προέκυψαν από απομόνωση, αλλά από σύγκλιση γύρω από καθαρές και προοδευτικές θέσεις και στόχους.

Φυσικά είναι δεδομένη απόφασή μας η αυτόνομη κάθοδος του ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές.

Και μία επιπλέον πρόταση (3+1)

Αφορά το ίδιο το κόμμα μας και τη λειτουργία του.

Η ενότητά μας δεν απειλείται. Είναι δεδομένη.

Χρειάζεται όμως και η ομοψυχία.

Αυτή όμως, δεν είναι προϊόν συμφωνιών κορυφής.

Σφυρηλατείται με δημοκρατικό διάλογο μέσα στα όργανα του κόμματος, που πρέπει να λειτουργούν τακτικά.

Αυτό που πολλές φορές, δεν γίνεται.

Χρειάζεται σύνθεση όλων των απόψεων που κατατίθενται και σεβασμό όλων των στελεχών.

Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με καχυποψία, κατηγορίες και ψιθύρους, όποιος δεν συμφωνεί με την ηγεσία.

Χρειάζεται να δοθεί ισχυρή φωνή στη βάση μας, σε εσάς εδώ που αποτελείτε τη ραχοκοκαλιά του ΠΑΣΟΚ.

Ενεργοποίηση – Συμμετοχή – Συνδιαμόρφωση!

Πράξη συμμετοχής, υψηλού συμβολισμού είναι και η συμμετοχή της βάσης μας σε όσες το δυνατόν περισσότερες διαδικασίες, όπως αυτές που προβλέπει το Καταστατικό μας για προκριματικές εκλογές στο ψηφοδέλτιό μας.

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Ας αναζητήσουμε όλοι μαζί με αλήθειες και καθαρές εξηγήσεις τον διαφορετικό δρόμο που πρέπει να χαράξουμε.

Τον δρόμο της ενότητας με διάλογο, με σεβασμό και αξιοποίηση της διαφορετικότητας και του πλουραλισμού των απόψεων, που σέβεται τη δημοκρατία της έκφρασης στην κοινή μάχη απέναντι στη συντήρηση.

Αυτός είναι ο δρόμος της Νίκης του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και της Προοδευτικής Διακυβέρνησης του τόπου.

Σ’ αυτόν τον δρόμο, ήμουν και θα είμαι παρών, στην πρώτη γραμμή, μαζί με όλους εσάς.

Ας γυρίσουμε πίσω, σε έναν άλλο Μάη, και ας θυμηθούμε το πάντα επίκαιρο σύνθημα του Γαλλικού Μάη του ’68: «Αν όχι τώρα πότε; Αν όχι εμείς ποιος;»

Η απάντηση είναι ΚΑΘΑΡΗ.

ΕΜΕΙΣ. ΤΟ ΠΑΣΟΚ. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ.

ΤΩΡΑ.

Σας ευχαριστώ.