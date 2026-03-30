ΠαΣοΚ: Τα πρώτα ονόματα της Κεντρικής Επιτροπής

Η ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επιτροπής εξελίσσεται σε μαραθώνιο, με την ηγετική ομάδα και την Άννα Διαμαντοπούλου να καταγράφουν ισχυρή δυναμική.

Με τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής να μετρούν, μέχρι το ξημέρωμα της Δευτέρας, 4.812 ψηφοδέλτια, ολοκληρώνεται σιγά – σιγά η κορυφαία εσωκομματική διαδικασία του ΠαΣοΚ.

Μέχρι τις 03:00 και με την ενσωμάτωση να βρίσκεται μόλις στο 25%, στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι Κώστας Τσουκαλάς, Θανάσης Γλαβίνας, Λευτέρης Καρχιμάκης από την ηγετική ομάδα, ενώ ψηλά στη σταυροδοσία βρίσκεται και η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου.

Στο στρατόπεδο του Νίκου Ανδρουλάκη υπήρχε η αίσθηση πως είναι ο νικητής του συνεδρίου. Συνεργάτες του πρόεδρου του ΠαΣοΚ εμφανίστηκαν αρκετά ικανοποιημένοι από τα πρώτα αποτελέσματα αποφεύγοντας όμως, να κάνουν κάποια πρόβλεψη. Από το επιτελείο του Χάρη Δούκα δήλωναν πως το δείγμα είναι μικρό και δεν μπήκαν σε διαδικασία εκτίμησης αποτελέσματος. «Η νύχτα είναι μεγάλη» ανέφεραν χαρακτηριστικά συνεργάτες του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος θα μετέχει αυτοδίκαια στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή.

Στο επιτελείο του Παύλου Γερουλάνου, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες ενδείξεις, υπήρχε η αίσθηση πως κινούνται στο όριο να εκλεγούν 60 άτομα στην Κεντρική Επιτροπή που ήταν και ο στόχος του.

Τα πιο πολλά χαμόγελα υπήρχαν στο περιβάλλον του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Συνεργάτες του βουλευτή Ανατολικής Αττικής εμφανίστηκαν αισιόδοξοι πως στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή θα είναι ο δεύτερος πόλος συγκεντρώνοντας από 27-30% των ψήφων, ποσοστό που αναλογεί σε 75-80 μέλη.

Ωστόσο, σύμφωνα με μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του συνεδρίου του ΠαΣοΚ «οποιαδήποτε πρόβλεψη με αυτό το ποσοστό ενσωμάτωσης είναι ριψοκίνδυνη». Όσο για το πότε θα βγουν τα τελικά αποτελέσματα, οι ίδιες πηγές απάντησαν πως «η διαδικασία είναι χρονοβόρα και η τελική κατάταξη θα καθυστερήσει, καθώς όλα τα ψηφοδέλτια ελέγχονται από περισσότερα από ένα άτομα που βρίσκονται πάνω από κάθε κάλπη».

Η επόμενη ημέρα

Με την τελική κατάταξη στην Κεντρική Επιτροπή να είναι θέμα ωρών για να ανακοινωθεί, το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠαΣοΚ ανήκει πλέον στην ιστορία και αφήνει πίσω του την αίσθηση μιας εύθραυστης, αλλά συνειδητής ενότητας. Αμοιβαίες υποχωρήσεις, συμβιβασμοί, αισθητά χαμηλωμένοι τόνοι και προσεκτικά ζυγισμένες λέξεις συνέθεσαν το σκηνικό μιας παράταξης που επιλέγει να κοιτάξει μπροστά, χωρίς να αγνοεί όμως τις ρωγμές της.

Το πιο σημαντικό μήνυμα όμως του συνεδρίου αποτελεί το γεγονός πως μέσα από αυτή τη διαδικασία, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να ανασυνταχθεί, έχοντας ήδη στραμμένο το βλέμμα της στην επόμενη εθνική κάλπη.

Η τελευταία «πράξη»

Η τρίτη και τελευταία ημέρα του συνεδρίου κύλησε ομαλά και χωρίς ευτράπελα. Οι κάλπες άνοιξαν κανονικά στις 08:00 και έκλεισαν στις 18:00. Oι σύνεδροι ψήφιζαν ο ένας μετά τον άλλον για την ανάδειξη των 271 μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής, επιλέγοντας 45 άτομα σε ένα ψηφοδέλτιο 506 ατόμων. Ψήφισαν όμως και για τα 13 περιφερειακά συμβούλια. Ένα όργανο που συντάχθηκε για πρώτη φορά. Κάποιοι σύνεδροι που ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία ταλαιπωρήθηκαν, καθώς από ορισμένες κάλπες δημιουργήθηκαν ουρές, όμως τα προβλήματα γρήγορα ξεπεράστηκαν.

Λίγο μετά την έναρξη της καταμέτρησης, προκλήθηκε μία μικρή αναστάτωση. Ομάδα συνέδρων που στηρίζουν τον Χάρη Δούκα, θέλησε να μπει στον χώρο που η εφορευτική μετρούσε τα ψηφοδέλτια. Όπως είπαν στα άτομα ασφαλείας που ήταν εκεί και δεν άφηναν κανέναν να περάσει θέλουν να μπουν ως «παρατηρητές». Σε αυτό το σημείο διαφώνησαν, όμως με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων η ένταση εκτονώθηκε και η διαδικασία συνεχίστηκε.

Κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης τα μέλη της εφορευτικής πάγωσαν τη διαδικασία αρκετές φορές, όχι απαραίτητα γιατί διαφωνούσαν, αλλά κυρίως γιατί χρειάστηκε να φάνε κάτι. Οι ώρες στο κλειστό γυμναστήριο στο Παλαιό Φάληρο ήταν πολλές και η κούραση μεγάλη. Ενώ μετά το φαγητό, και με τον ήλιο να ξεκινάει να ανατέλλει, ξεκίνησαν και οι πρώτες παραγγελίες για καφέδες, προκειμένου να παραμείνουν ξύπνιοι και να ανταποκριθούν στην τελευταία πράξη αυτής της κορυφαίας εσωκομματικής διαδικασίας.