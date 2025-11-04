Η Περιφέρεια Κρήτης σε Workshop στη Χάγη για την Αυθεντική Κρήτη

Η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του προγράμματος Τουριστικής προβολής για το 2025, όπου τα Workshops/Roadshows και οι εκδηλώσεις αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα, και αφορά στοχευμένα επαγγελματίες του Τουρισμού, συμμετείχε στο Greek Tourism Workshop, στη Χάγη, που διοργανώθηκε επιτυχώς από την Tourism Media & Events. Συμμετείχαν περισσότερα από 45 τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις τουρισμού της Ολλανδίας.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο εμπορικός ακόλουθος της Ελλάδας στη Χάγη, Απόστολος Μιχαλόπουλος. Από πλευράς θεσμικών φορέων, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε -πλέον της Περιφέρειας Κρήτης- από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας και της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και από τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής.

Την Κρήτη επιπρόσθετα εκπροσώπησαν ο Δήμος Ρεθύμνης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, καθώς και εκπρόσωποι ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Το ενδιαφέρον για την Κρήτη ήταν έντονο καθώς σχεδόν όλα τα γραφεία τα οποία συμμετείχαν, αναζήτησαν πληροφορίες από τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να επεκτείνουν τις πωλήσεις τους σε διαφορετικούς και εναλλακτικούς προορισμούς.

Η δε παρουσίαση της Κρήτης από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης Δρ. Κυριάκο Κώτσογλου, όπου τονίστηκε η αυθεντικότητα της Κρήτης ως προορισμού καθώς και η βράβευσή της ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026, έγινε δεκτή με θερμό χειροκρότημα και απέσπασε πολλά θετικά σχόλια.

Το σύνολο των επαγγελματιών έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Περιφέρεια Κρήτης, την προσφιλή πλατφόρμα incrediblecrete.gr και ιδιαίτερα τον διαδραστικό χάρτη και τα QR’s, καθώς όλα αυτά διευκολύνουν τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους επισκέπτες στην αναζήτηση και αποθήκευση πληροφοριών από όλες τις συσκευές.

Οι Ολλανδοί τα τελευταία χρόνια εκτός από το τρίπτυχο ήλιος, θάλασσα, παραλία αναζητούν ουσιαστικές εμπειρίες στον εναλλακτικό νότο και στην αυθεντική ενδοχώρα. Λατρεύουν να γνωρίζουν ανθρώπους της υπαίθρου, να γεύονται τοπικές γεύσεις με προϊόντα υψηλής ποιότητας και να ανακαλύπτουν απομονωμένες παραλίες. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, μεγάλη μερίδα των πελατών τους, όπως και οι ίδιοι άλλωστε, είναι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες στο νησί μας, αναζητώντας ολοένα και περισσότερο τα παραπάνω.

Σημαντικό κίνητρο για την αύξηση της επιβατικής κίνησης των Ολλανδών τουριστών από και προς την Κρήτη αποτελούν οι συχνές απευθείας πτήσεις από Άμστερνταμ καθόλη τη διάρκεια του χρόνου προς το Ηράκλειο, ενώ προς τα Χανιά κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου.

Τηρώντας τις αρχές της φιλοξενίας, και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, παράλληλα με την ενημέρωση και τη συζήτηση με τους ανωτέρω επαγγελματίες, η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης προσέφερε τοπικά εδέσματα.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Γεώργιος – Νικόλαος Πανταζής και Μαρίνα Τσαπαρίδη, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου δήλωσε: «Οι Ολλανδοί, είτε λάτρεις της φύσης, είτε λάτρεις της νυκτερινής ζωής, στηρίζουν την Κρήτη, παραδοσιακά, ως μια από τις πρώτες αγορές μας, ειδικά το Ηράκλειο.

Στη Χάγη, τους δείξαμε την ποικιλόμορφη Κρήτη που έχει απαράμιλλη φύση, αποτελεί την αρχή του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, είναι η γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης, αλλά και δεν κοιμάται ποτέ και σε καλεί να ξενυχτήσεις μαζί της!! Η διαφορετική, η ποικιλόμορφη Κρήτη είναι η πιο αδιαμφισβήτητη πλευρά της πατρίδας μας. Επόμενος σταθμός Λονδίνο και WTM για την Κρήτη, Παντού!!»