Άνοιγμα στην τουριστική αγορά της Δανίας και της Ολλανδίας από το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Την κατάκτηση νέων τουριστικών αγορών έχει θέσει ως στόχο η διοίκηση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ενισχύοντας τη συμμετοχή του σε δράσεις που επιτρέπουν στα μέλη του να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους συνεργασίες.

Στις 23/10 και στις 30/10 έλαβε μέρος στα «B2B Greek Tourism Workshops» που πραγματοποιήθηκαν σε Κοπεγχάγη και Χάγη και στα οποία συμμετείχαν 39 Ολλανδοί και 46 Δανοί τουριστικοί πράκτορες και tour operators, αντίστοιχα.

Στην αποστολή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου συμμετείχαν οι εκπρόσωποι τεσσάρων τουριστικών επιχειρήσεων του Ηρακλείου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν απευθείας με τους ξένους επιχειρηματίες, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για συνεργασίες με τη χώρα μας και την Κρήτη ειδικότερα.

Πρόκειται για τις επιχειρήσεις:

•ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ CRETATIVE POTS

•ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

•ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΑΤΕΚΕ OMICRON HOTELS

•ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ KNOSSOS ΜΠΙΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Κ.Α.).

Παράλληλα, το Επιμελητήριο Ηρακλείου παρείχε στους ενδιαφερόμενους ενημερωτικό υλικό και άλλων τουριστικών επιχειρήσεων μελών του, που δεν είχαν την ευχέρεια να συμμετάσχουν δια ζώσης.

Τα «B2B Greek Tourism Workshops» πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Πρεσβειών της Ελλάδας στην Κοπεγχάγη και τη Χάγη.

«Διαπιστώνουμε ζωηρό ενδιαφέρον για συνεργασίες με επιχειρηματίες τουρισμού της Κρήτης και προσπαθούμε ν’ αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για να βοηθήσουμε τα μέλη μας να φτάσουν σε στοχευμένες αγορές» σημείωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης.

Από το Επιμελητήριο Ηρακλείου συμμετείχαν στην αποστολή ο Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων κ. Σταύρος Στεφανάκης, η Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων κα. Άρτεμις Μαυράκη, και η Υπεύθυνη του Γραφείου Επιχειρηματικής Υποστήριξης κα. Λένα Στεφανουδάκη.