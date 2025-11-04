Χανιά:Ο ΦΣ Εστιών ΠΚ στηρίζει την σημερινή κινητοποίηση ενάντια στην παρουσία του βρετανικού αεροπλανοφόρου «HMS Prince of Wales» στη ναυτική βάση της Σούδας.

Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις βάσεις και την εμπλοκή, Χανιά, 2/11/2025

Το υπερσύγχρονο βρετανικό αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales βρίσκεται τις μέρες αυτές αγκυροβολημένο στη ναυτική βάση της Σούδας, όπως ακριβώς και τον περασμένο Μάιο.

Ένα αεροπλανοφόρο που σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, «…αποτελεί την αιχμή της ναυτικής ισχύος του Ηνωμένου Βασιλείου για τον 21ο αιώνα. Εφοδιασμένο με κατάστρωμα τύπου ski-jump, το αεροπλανοφόρο μπορεί να εκτοξεύει μαχητικά αεροσκάφη F-35B Lightning II, ενώ διαθέτει χώρο για πάνω από 40 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων ελικοπτέρων Merlin και Wildcat.

Το πλήρωμα του πλοίου ανέρχεται σε περίπου 700 άτομα, ενώ επιπλέον 900 άτομα είναι αφιερωμένα στις αεροπορικές επιχειρήσεις».

Η επίσκεψη αυτή γίνεται μια χρονική περίοδο που η αντιπαράθεση μεταξύ επιχειρηματικών ομίλων και ιμπεριαλιστικών συμμαχιών οξύνεται για τη μοιρασιά της λείας, οι προκλήσεις και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις βρίσκεται σε τροχιά έντονης κλιμάκωσης.

Ακόμη και την απειλή του πυρηνικού ολέθρου επιστρατεύουν ΗΠΑ και Ρωσία, καθώς τα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά κέντρα ετοιμάζονται να σύρουν τους λαούς στα πολεμικά σφαγεία. Τις τελευταίες μέρες η Ρωσία δοκίμασε νέα πυρηνικά όπλα, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ξεκινάει εκ νέου τις πυρηνικές δοκιμές σε μια εφιαλτική εξέλιξη που αντανακλά την τεράστια όξυνση του ανταγωνισμού.

Ισραηλινά αεροσκάφη και πυροβολικό συνεχίζουν τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας, παρότι η εκεχειρία που επέβαλαν οι ΗΠΑ με το πιστόλι στον κρόταφο εξακολουθεί, υποτίθεται, να παραμένει σε ισχύ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τον χαρακτήρα που έχουν οι συμφωνίες «ειρήνης» των ιμπεριαλιστών.

Η βάση της Σούδας έχει ξεκάθαρα ενεργό ρόλο και στους δύο πολέμους που μαίνονται στην περιοχή μας, που τη μετατρέπουν σε μόνιμο ορμητήριο των ΝΑΤΟϊκών φονιάδων όπως φάνηκε και από τους καλοκαιρινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν και από το σύνολο των εξελίξεων στην περιοχή. Ταυτόχρονα όμως ο τόπος μας έχει γίνει στόχος αντιποίνων όπως έχουν δηλώσει επανειλημμένα Ρώσοι και Ιρανοί αξιωματούχοι.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης και όλων των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, είναι τεράστιες που έχουν εμπλέξει τη χώρα μας σε όλους αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και κινδύνους των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, παραχωρώντας βάσεις, υποδομές και έμψυχο υλικό για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Δηλώνουμε πως δεν έχουν θέση στον τόπο μας τα αεροπλανοφόρα τους και τα πληρώματά τους! Δεν έχουν θέση στον τόπο μας οι φονιάδες των λαών!

Καλούμε κάθε Χανιώτη και Χανιώτισσα σε εγρήγορση!

Καλούμε τα σωματεία, τους συλλόγους, τους μαζικούς φορείς της πόλης μας, τον χανιώτικο λαό σε κινητοποίηση την Τρίτη στις 19:00 στην Αγορά.

Απαιτούμε:

• Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις του θανάτου στη χώρα!

• Έξω η Ελλάδα από τις πολεμικές επιχειρήσεις και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους!

• Καμία συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ!

• Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

