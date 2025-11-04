Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά το μακελειό

Στις φυλακές Αλικαρνασσού κρατείται ο αδελφός και άλλοι συγγενείς του 39χρονου που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Υπέκυψε ο εργάτης που είχε ανασυρθεί από τον Πύργο των Κόμηδων

Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού έκαναν τα ξημερώματα αστυνομικοί του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ, μετά το μακελειό στα Βορίζια. Στις φυλακές κρατούνται ο αδελφός και άλλοι συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το Σάββατο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση.

Σημειώνεται πως ο 39χρονος την παραμονή του ένοπλου περιστατικού φέρεται να είχε επισκεφτεί τις φυλακές.

Πένθος και φόβος στα Βορίζια

Μετά την κηδεία του 39χρονου, τα Βορίζια θυμίζουν χωριό… φάντασμα. Πολλές οικογένειες έχουν εγκαταλείψει προσωρινά τα σπίτια τους, ενώ όσοι παραμένουν αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, και η επαναλειτουργία τους θα αποφασιστεί μόνο όταν αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια στην περιοχή.

Οι ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και θα μείνουν έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα και αποτραπεί το ενδεχόμενο αντίποινων.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η κηδεία της 56χρονης στα Χανιά

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στον Αλικιανό Χανίων και η κηδεία της Ευαγγελίας Φουντεδάκη (Φραγκιαδάκη).

Η κηδεία θα γίνει στο χωριό του συζύγου της υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους σε όσους θα πηγαίνουν στο χωριό, όπως έγινε χθες και στη κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια.