Περιοχή στο Ηράκλειο έγινε… Σικάγο – 27χρονος πυροβολούσε στον αέρα και προκάλεσε πανικό

Οι περαστικοί που βρέθηκαν μπροστά στο σκηνικό έντρομοι είδαν έναν άντρα να πυροβολεί στον αέρα.
Την περασμένη Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, γύρω στις 6 το πρωί, μια περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και διερχόμενοι από εκεί οδηγοί οχημάτων έζησαν ένα σκηνικό που θύμιζε Σικάγο.
Ήταν η στιγμή που ένας 27χρονος Έλληνας αποφάσισε να προκαλέσει πανικό στην πόλη. Ξεκίνησε από μπαρ της περιοχής, όπου διασκέδαζε με φίλους, και αφού έφυγε με το αυτοκίνητο του, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και σταμάτησε μπροστά από την επιχείρηση που μόλις είχε αφήσει πίσω του. Εκεί, χωρίς δεύτερη σκέψη, άνοιξε το παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα με όπλο που, όπως παραδέχτηκε αργότερα, είχε δανειστεί!
Η αναστάτωση που προκάλεσε ήταν τεράστια. Οι περαστικοί που βρέθηκαν μπροστά στο σκηνικό έντρομοι είδαν έναν άντρα να πυροβολεί στον αέρα, ενώ οι πρώτες κλήσεις στο 100 άρχισαν να φτάνουν στην αστυνομία. Οι αυτόπτες μάρτυρες, σε κατάσταση σοκ, έδωσαν στοιχεία για το όχημα του δράστη και την πορεία του, με τις αρχές να ξεκινούν αμέσως έρευνες στην περιοχή.
Η αστυνομία εντόπισε και ανέλυσε υλικό από κάμερες ασφαλείας κοντινών επιχειρήσεων, που κατέγραφαν την πλήρη διαδρομή του 27χρονου. Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό, ο νεαρός άντρας βγήκε από την επιχείρηση γύρω στις 5:30 το πρωί, κατευθύνθηκε στο πάρκινγκ, μπήκε σε ένα αυτοκίνητο που δεν ήταν δικό του και άρχισε να κινείται με μεγάλη ταχύτητα επί της λεωφόρου Βενιζέλου.
Οδηγώντας σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παραβίασε πολλούς κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κάνοντας μάλιστα αναστροφή στον κυκλικό κόμβο και κατευθυνόμενος προς τη λεωφόρο Μίνωος.
Αφού πέρασε μπροστά από το μπαρ, ο 27χρονος μείωσε ταχύτητα, έβγαλε το χέρι του από το παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί τουλάχιστον έξι φορές στον αέρα. Η εικόνα ήταν σοκαριστική για τους περαστικούς και τα πρώτα στοιχεία οδηγούσαν την αστυνομία στα ίχνη του δράστη.
Συνελήφθη λίγο αργότερα και παραδέχτηκε την πράξη του. Όταν ρωτήθηκε για το όπλο, ανέφερε ότι το είχε δανειστεί, χωρίς όμως να αποκαλύψει την ταυτότητα του ιδιοκτήτη.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ