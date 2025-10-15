ΑΘΛΗΤΙΚΑΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΚΑΚΙ: Στο Πανευρωπαϊκό η Χριστοδουλάκη του ΟΦΗ

Μια ακόμη σπουδαία επιτυχία, για το σκακιστικό τμήμα του ΟΦΗ. Η σκακίστρια του ΟΦΗ Τόνια Χριστοδουλάκη, συμμετέχει με την Εθνική ομάδα, στο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών, που διεξάγεται στη Γεωργία.

Η Τόνια Χριστοδουλάκη, που αγωνίζεται στην ομάδα του ΟΦΗ τα τελευταία δύο χρόνια, έχει ανεβάσει το ΕΛΟ της στο 2171 και είναι αυτή την στιγμή το Νo.4 στις ενεργές Ελληνίδες σκακίστριες!

Με την Εθνική Γυναικών αγωνίζονται οι: Σταυρούλα Τσολακίδου, Αναστασία Αβραμίδου, Κατερίνα Παυλίδου, Τόνια Χριστοδουλάκη και Ζέτα Γράψα. Συνοδός-προπονητής της αποστολής είναι ο Χριστόδουλος Μπανίκας.

Ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ και το σκακιστικό τμήμα του συλλόγου, με ανακοίνωση τους, συγχαίρουν την Τόνια Χριστοδουλάκη, για την τιμητική συμμετοχή της στην Εθνική ομάδα και εύχεται στα Εθνικά μας συγκροτήματα καλή επιτυχία στο Πανευρωπαικό πρωτάθλημα!

Αγιασμός την Κυριακή

Τον ετήσιο Αγιασμό, όλων των τμημάτων του, θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 19/10 (11.30π.μ.) ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, στο κλειστό γυμναστήριο του Βαρδινογιάννειου Αθλητικού Κέντρου.

Πρόκειται για μια εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός, τα τελευταία χρόνια, για το μεγαλύτερο αθλητικό σύλλογο της Κρήτης, που φιλοξενεί 10 τμήματα-αθλήματα και πάνω απο 2 χιλιάδες αθλητές στις τάξεις του.

Στην ανακοίνωσή του, ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, καλεί τους προπονητές και τους αθλητές του, να συμμετάσχουν δυναμικά, ντυμένοι ομοιόμορφα, με τα χρώματα του ΟΦΗ.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Περιοχή στο Ηράκλειο έγινε… Σικάγο – 27χρονος...

0
Οι περαστικοί που βρέθηκαν μπροστά στο σκηνικό έντρομοι είδαν...

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Το πρόγραμμα της 3ης...

0
Ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ Το πρόγραμμα των αγώνων της...

Προηγούμενο άρθρο
Περιοχή στο Ηράκλειο έγινε… Σικάγο – 27χρονος πυροβολούσε στον αέρα και προκάλεσε πανικό
ΠΚ team
ΠΚ team
