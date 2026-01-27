Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα 49χρονη – Της επιτέθηκε ο αδερφός της

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Χαλάνδρι, όπου μια 49χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από τον αδελφό της. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο διαμέρισμα όπου διέμεναν μαζί με την 85χρονη μητέρα τους, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα κινητικότητας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 55χρονος άνδρας, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικές δυσκολίες, επιτέθηκε με ιδιαίτερη βιαιότητα στη γυναίκα, χτυπώντας την επανειλημμένα στο πρόσωπο και προκαλώντας τραυματισμούς στην περιοχή των ματιών. Η 49χρονη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται. Τις φωνές που ακούστηκαν από το σπίτι αντιλήφθηκαν γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο, προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, όπου ανέλαβε την υπόθεση το αρμόδιο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας.