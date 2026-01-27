Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα 49χρονη – Της επιτέθηκε ο αδερφός της

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Χαλάνδρι, όπου μια 49χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από τον αδελφό της. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο διαμέρισμα όπου διέμεναν μαζί με την 85χρονη μητέρα τους, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα κινητικότητας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 55χρονος άνδρας, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικές δυσκολίες, επιτέθηκε με ιδιαίτερη βιαιότητα στη γυναίκα, χτυπώντας την επανειλημμένα στο πρόσωπο και προκαλώντας τραυματισμούς στην περιοχή των ματιών. Η 49χρονη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται.

Τις φωνές που ακούστηκαν από το σπίτι αντιλήφθηκαν γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο, προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, όπου ανέλαβε την υπόθεση το αρμόδιο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το Ελληνικό Μουσείο Αδελαΐδας γιορτάζει την Παγκόσμια...

0
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026. Το...

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός – «Δεν...

0
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της...

Το Ελληνικό Μουσείο Αδελαΐδας γιορτάζει την Παγκόσμια...

0
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026. Το...

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός – «Δεν...

0
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-header-ad
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δυστύχημα Ρουμανία: Επίσημη τοποθέτηση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Επόμενο άρθρο
Η Σύνοδος της Κρήτης εκλέγει νέους Μητροπολίτες: Στο προσκήνιο ο Ιερέας από την Μεσαρά!
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το Ελληνικό Μουσείο Αδελαΐδας γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

ΠΚ team ΠΚ team -
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026. Το...

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός – «Δεν υπάρχουν λόγια γι’ αυτές τις τραγικές στιγμές»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της...

«Κατασκευάζω-Νοικιάζω»: Έρχεται νέο στεγαστικό πρόγραμμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Πώς θα πέσουν νέα ακίνητα στην αγορά - Τι...

Ευλογία Αγιοβασιλόπιτας στην Ενορία Μασταμπά πόλεως Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
25 Ιανουαρίου 2026 Το πρωί της Κυριακής, 25ης Ιανουαρίου 2026,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST