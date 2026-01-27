Η Σύνοδος της Κρήτης εκλέγει νέους Μητροπολίτες: Στο προσκήνιο ο Ιερέας από την Μεσαρά!

Αύριο, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, συνεδριάζει η Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης για την εκλογή δύο μητροπολιτών στις χηρεύουσες Μητροπόλεις Κυδωνίας & Αποκορώνου και Λάμπης & Σφακίων. Ως επικρατέστερος για τη Μητρόπολη, Λάμπης και Σφακίων εμφανίζεται ο Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός. Ο 47χρονος ιερέας κατάγεται από τον Ζαρό και από τα Πιτσίδια, και αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της Μητρόπολης, με πλούσιο κοινωνικό έργο και στενή συνεργασία με τον Μητροπολίτη Μακάριο. Η Μητρόπολη Λάμπης και Σφακίων έχει έδρα το Σπήλι και καλύπτει τμήματα της Επαρχίας Σφακίων, του Αγίου Βασιλείου και του Αμαρίου. Η εκλογή του νέου Μητροπολίτη αναμένεται να δώσει συνέχεια στο έργο και την κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας στην περιοχή.