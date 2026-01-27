Ευλογία Αγιοβασιλόπιτας στην Ενορία Μασταμπά πόλεως Ρεθύμνης

25 Ιανουαρίου 2026

Το πρωί της Κυριακής, 25ης Ιανουαρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ενοριακού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά πόλεως Ρεθύμνης και παρακολούθησε με χαρά την εορτή του Κατηχητικού Σχολείου, ευλόγησε δε και την Αγιοβασιλόπιτα της Ενορίας.

Την ίδια ημέρα τιμήθηκαν δύο Εκκλησιαστικοί Σύμβουλοι της Ενορίας με την εύφημο μνεία της Ιεράς Μητροπόλεως και με την Ιερά Εικόνα της Θεοτόκου από πλευράς της Ενορίας.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε καταλλήλως προς τους Εφημερίους, Αιδεσιμολ. Πρωτ. Γεώργιο Παττακό και Εμμανουήλ Καμαρίτη, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και όλους τους παρόντες και τόνισε τη σπουδαιότητα της συμμετοχής των παιδιών μας στη Θεία Λατρεία και στη ζωή της Εκκλησίας εν γένει.

Τα παιδιά του Κατηχητικού παρέδωσαν στο Σεβασμιώτατο ψηφιδωτό εργόχειρό τους, το οποίο ο Σεβασμιώτατος αποδέχθηκε με μεγάλη χαρά.