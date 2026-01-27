«Γίνε, ζήσε, ντύσου ό,τι ονειρεύεσαι»: Ξεκινά το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι ’26!

Η μεγάλη στιγμή της Κρήτης πλησιάζει! Όλα είναι έτοιμα για το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι ’26 και η εκκίνηση αναμένεται να είναι εντυπωσιακή, προμηνύοντας μια φαντασμαγορική συνέχεια!
Με κεντρικό μήνυμα «Γίνε, ζήσε, ντύσου Ο,ΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ» οι εκδηλώσεις ξεκινούν και το Ρέθυμνο σαν μια ανοιχτή αγκαλιά περιμένει να υποδεχτεί
τους επισκέπτες και τους συμμετέχοντες, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις, για να εκφραστούν ελεύθερα και να ζήσουν όπως ονειρεύονται, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα όλοι μαζί αυτό το συλλογικό και μαγικά ονειρικό περιβάλλον.
Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι σας προσκαλεί κοντά του για αξέχαστες στιγμές ξεγνοιασιάς απολαμβάνοντας μουσική, χορό, θεατρικά δρώμενα, εκθέσεις, τέχνες. Με βασικό άξονα τη δημιουργική έκφραση και σε ένα πλαίσιο συμπερίληψης και αποδοχής κάθε συνανθρώπου μας, θα δημιουργήσουμε
ένα συλλογικό όνειρο, καθώς μόνο σε αυτό όλοι εκφραζόμαστε ελεύθερα και συμμετέχουμε ισότιμα.
Το πρώτο τριήμερο περιλαμβάνει μία μεγάλη Έκθεση Κοστουμιών με τιςφετινές στολές όλων των ομάδων, την παρουσίαση της θεματικής του 2026 από όπου θα επιλεγεί η βασίλισσα του Καρναβαλιού με ψηφοφορία μέσω instagram και την Τελετή έναρξης των εκδηλώσεων που θα κηρύξει ο Δήμαρχος Γιώργης Μαρινάκης την Κυριακή της Αρχής του Τριωδίου (01/02), τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής, παρουσίαση των στολών των ομάδων και την καθιερωμένη μεγάλη συναυλία με την γνωστή καλλιτέχνιδα Evangelia.
