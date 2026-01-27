Φιλιππινέζοι θα καλύψουν τα κενά εργαζομένων στον τουρισμό της Κρήτης

«Περιμένουμε πάνω από 2.000 φέτος στο νησί», λέει ο πρόεδρος των Διευθυντών Ξενοδοχείων και εξηγεί στο patris.gr τους λόγους που θεωρούνται «ιδανικοί εργαζόμενοι»
Με το βλέμμα στραμμένο στην έναρξη της τουριστικής σεζόν, οι ξενοδόχοι της Κρήτης συνεχίζουν και φέτος να αναζητούν προσωπικό για να καλύψουν τα κενά στις μονάδες τους.
Και το 2026 οι ντόπιοι εργαζόμενοι είναι σε έλλειψη και σε μεγάλο ποσοστό οι θέσεις θα καλυφθούν από εργαζόμενους τρίτων χωρών και κυρίως ανθρώπους από τις Φιλιππίνες.
Γιατί τους προτιμούν στον ξενοδοχειακό κλάδο
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Πελεκανάκη, η στροφή προς τη συγκεκριμένη χώρα, από όπου περιμένουμε πάνω από 2.000 υπαλλήλους, δεν είναι τυχαία.
Οι εργαζόμενοι από τις Φιλιππίνες θεωρούνται από την παγκόσμια αγορά τουρισμού ως:
Υψηλού επιπέδου κατάρτισης: Διαθέτουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Προσαρμοστικοί: Φημίζονται για την ευγένεια και την επαγγελματική τους συνείδηση.
Εξειδικευμένοι: Πολλοί εξ αυτών προέρχονται από τουριστικές σχολές με διεθνή πιστοποίηση.
Όπως σημειώνει ο πρόεδρος των Διευθυντών Ξενοδοχείων, πρόκειται για εργαζόμενους με εμπειρία στην φιλοξενία, οι οποίοι μιλούν αγγλικά, είναι συνεργάσιμοι, ευγενικοί και φιλικοί και δίνουν σημασία στο θέμα της καθαριότητας.
Επιπλέον έχουν καλή σχέση με τους συναδέλφους τους και έτσι δεν δημιουργούνται εντάσεις και προστριβές στο εργασιακό περιβάλλον.
Τα πόστα τα οποία απασχολούνται είναι κυρίως της καμαριέρας και της λάντζας, ωστόσο σε άλλες περιπτώσεις, προσλαμβάνονται για την κουζίνα ως μάγειρες, στο μπαρ, στο σέρβις κ.α.
Οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες έρχονται να δουλέψουν από 1- 5 χρόνια και το σημαντικότερο, όπως υπογραμμίζει ο κ.Πελεκανάκης με μισθούς που διαμορφώνονται με βάση την συλλογική σύμβαση εργασίας.
«Πληρώνονται όπως οι Έλληνες», είπε και υπογράμμισε ότι έρχονται για να καλύψουν σημαντικές ανάγκες στον τουρισμό και όχι για να γίνουν αντικείμενα εκμετάλλευσης.
