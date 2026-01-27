Αστυνομικός διευθυντής Ρεθύμνου και επίσημα ο Χρήστος Παπαδάκης

Και επίσημα αστυνομικός διευθυντής Ρεθύμνου είναι ο Χρήστος Παπαδάκης. Ο έμπειρος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, που φέρει τον βαθμό του αστυνομικού διευθυντή, αναλαμβάνει την ηγεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου, με τις πληροφορίες της Κρητικής Επιθεώρησης και του GOODnet.gr να επιβεβαιώνονται πλήρης. Ο κ. Παπαδάκης αφήνει την διεύθυνση της Ασφάλειας Ρεθύμνου, όπου βρισκόταν τα τελευταία χρόνια και πλέον αναλαμβάνει μία ακόμα πιο απαιτητική θέση. Θυμίζουμε ότι ο Χρήστος Παπαδάκης έχει θητεύσει σε καίριες θέσεις στην καριέρα του, όπως στην διοίκηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, ενώ υπήρξε και ο Διοικητής της Τροχαίας ΒΟΑΚ επί πολλά χρόνια.