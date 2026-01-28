Δύο δεσπότες κρίνουν τη μάχη της Κρήτης

Αυστηρές προειδοποιήσεις από Φανάρι και κυβέρνηση – Το παρασκήνιο της διπλής εκλογής

Τίτλοι τέλους αναμένεται να πέσουν στην πολύμηνη εκκλησιαστική κρίση στην Κρήτη. Συνέρχεται η Επαρχιακή Σύνοδος για να εκλέξει – εκτός απροόπτου – δύο μητροπολίτες: έναν στα Σφακιά (Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων) και έναν στα Χανιά (Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου).

Εδώ και αρκετούς μήνες, εμμονές σε πρόσωπα και προστριβές περί του Καταστατικού Χάρτη της ημιαυτόνομης τοπικής Εκκλησίας στη σκιά τοπικών οικονομικών σκανδάλων δημιούργησαν ένα συγκρουσιακό κλίμα μεταξύ της Αρχιεπισκοπής Κρήτης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου με αποτέλεσμα να αναβάλλεται η εκλογή μητροπολίτη στα Χανιά, όπου ήταν αρχικά η εστία της έντασης.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην πνευματική και διοικητική δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται απευθείας η Εκκλησία της Κρήτης, έβαλε τέλος στην κωλυσιεργία που παρατηρείτο στην εκλογή, έστειλε Εξαρχία στο νησί και δρομολόγησε προ εβδομάδων την αυριανή σύγκληση της Συνόδου.

Την Εξαρχία αποτελούν ο μητροπολίτης Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και ο μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος. Κρήτες και οι δύο, γνώστες της βαθύτερης τοπικής εκκλησιαστικής ανθρωπογεωγραφίας, θεωρούνται τα ιδανικότερα πρόσωπα για να δρομολογήσουν και να πετύχουν την εκλογή στις δύο μητροπόλεις.

Ο επικεφαλής της Εξαρχίας, μητροπολίτης Χαλκηδόνος, είναι πολύπειρος ιεράρχης, χαμηλών τόνων και εκφράζει απόλυτα τον Πατριάρχη. Ωστόσο, οι ελάχιστες ώρες μέχρι τις αυριανές εκλογές είναι κρίσιμες καθώς διαφαίνεται μια συγκρουσιακή διάθεση που έχει θορυβήσει το Πατριαρχείο και την κυβέρνηση, η οποία και αυτή από πλευράς της παρακολουθεί τις διεργασίες μετά τα όσα συνέβησαν στα Χανιά και τη δικαστική έρευνα που είναι σε εξέλιξη εις βάρος και εκκλησιαστικών προσώπων.

Ιερές συμμαχίες

Αν και στις εκλογές μητροπολιτών ισχύει το γνωστό ρητό «η νύχτα βγάζει επίσκοπο και η αυγή μητροπολίτη» οι, μέχρι στιγμής, ισορροπίες και ομαδοποιήσεις δείχνουν ότι τα πνεύματα δεν έχουν ηρεμήσει σε σχέση με την πρωτοβουλία του Φαναρίου να αλλάξει τον Καταστατικό Χάρτη, αλλά και να προωθήσει την εκλογή μητροπολιτών που δεν είχαν μέχρι σήμερα εμπλακεί στις διαφωνίες και τις κόντρες εντός της τοπικής ιεραρχίας.

Σύμφωνα με εκκλησιαστικής πηγές, η Επαρχιακή Σύνοδος εμφανίζεται διαιρεμένη σε δύο στρατόπεδα: Από τη μία πλευρά, οι μητροπολίτες α) Γορτύνης και Αρκαδίας, β) Κισσάμου και Σελίνου, γ) Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο και από την άλλη οι μητροπολίτες α) Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, β) Ιεραπύτνης και Σητείας και γ) Πέτρας και Χερρονήσου.

Επτά επίσκοποι και δύο της Εξαρχίας, εννέα στο σύνολο. Μέχρι σήμερα, o βοηθός επίσκοπος Κνωσού, Μεθόδιος Βερνιδάκης, κατόπιν πρότασης του μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, προτείνεται για τη μητρόπολη στα Χανιά και ο πρωτοσύγκελος του Αρχιεπισκόπου, αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου, για τη μητρόπολη στα Σφακιά. Ο αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Κουνάλης φέρεται να έχει την υποστήριξη του Πατριαρχείου,

ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος υποστηρίζει τον Πορφύριο της Μονής Γουβερνέτου για τα Χανιά. Προς αυτή την κατεύθυνση ο μητροπολίτης Πέτρας βρίσκεται πολύ κοντά σε συνεννόηση με το Πατριαρχείο, μέσω του μητροπολίτη Αυστρίας, για να δώσει την ψήφο του. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης δεν είχε ανοίξει μέχρι αργά χθες το βράδυ τα χαρτιά του.

Οι μητροπολίτες Κισσάμου και Ρεθύμνης δίνουν μάχη για να εκλεγεί στα Σφακιά ο πρωτοσύγκελος της εκεί μητροπόλεως Αθανάσιος Καραχάλιος (πνευματικοπαίδι του παραιτηθέντος Ειρηναίου) και σε αντάλλαγμα διαμηνύουν στον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο ότι θα ψηφίσουν την «ευλογία» του για τα Χανιά!