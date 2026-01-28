«Αν ακούσεις τα παιδιά!»: Η Μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά με τον Λευτέρη Ελευθερίου και τον Άλκη Κωνσταντόπουλο στο «Μικρό Φεστιβάλ» στον Άγιο Νικόλαο

Πώς θα σας φαινόταν μια συναυλία φτιαγμένη αποκλειστικά για παιδιά — και για όσους αισθάνονται (απαραιτήτως) παιδιά;

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Αν ακούσεις τα παιδιά!» έρχεται την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στο Κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο του “Μικρού Φεστιβάλ” που που διοργανώνει το Ωδείο Τέχνης Κρήτης και υποστηρίζει ο Δήμος Αγίου Νικολάου μέσω της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), και υπόσχεται ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό, φαντασία και χαμόγελα.

Αγαπημένα τραγούδια ξεσηκώνουν τους μικρούς φίλους και τους ταξιδεύουν στις πιο μαγικές στιγμές του ελληνικού αλλά και ξένου παιδικού τραγουδιού. Σπουδαίες δισκογραφικές δουλειές όπως η «Λιλιπούπολη», τα «Μυστικά του Κήπου» και ο «Τεμπέλης Δράκος» συναντούν τραγούδια που τα παιδιά γνωρίζουν από το σχολείο, αλλά και μελωδίες από κλασικές παιδικές ταινίες. Όλα ενώνονται σε μια ζωντανή, διαδραστική συναυλία γεμάτη ενέργεια, παιχνίδι και μουσική.

Ο Λευτέρης Ελευθερίου και ο Άλκης Κωνσταντόπουλος οδηγούν μικρούς και μεγάλους σε ένα θεότρελο μουσικό ταξίδι, όπου σύγχρονες και κλασικές μελωδίες μπλέκονται με τραγούδια από τον κόσμο του κινηματογράφου. Μια παράσταση που μετατρέπει το κοινό σε παρέα — τραγουδάμε, χορεύουμε και ζούμε τη χαρά της ζωντανής μουσικής όλοι μαζί.

Μαζί τους επί σκηνής ο μαέστρος Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος.

Πληροφορίες Παράστασης

Κινηματοθέατρο REX , Άγιος Νικόλαος

Ώρα έναρξης: 12:00

Προπώληση εισιτηρίων: Ωδείο Τέχνης Κρήτης & Βιβλιοπωλείο «Γραφή»

Γενική Είσοδος: 12€

Πληροφορίες: 28410 25690 | 28410 26422