Λασίθι:Λευτέρης Ελευθερίου και Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος παρουσιάζουν στο «Μικρό Φεστιβάλ» στον Άγιο Νικόλαο τη μουσικοθεατρική παράσταση «Με την όπισθεν»

Το πιο ανατρεπτικό και θεότρελο μουσικοθεατρικό δίδυμο της ελληνικής σκηνής έρχεται στον Άγιο Νικόλαο για μια μοναδική βραδιά γεμάτη γέλιο, μουσική και συγκίνηση.

Ο Λευτέρης Ελευθερίου, με το πολυδιάστατο ταλέντο του στην υποκριτική, το τραγούδι και τις μιμήσεις, συναντά τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο, τον γνωστό και ως Άνθρωπο Ορχήστρα, στη μουσικοθεατρική παράσταση «Με την όπισθεν» που θα παρουσιάσουν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 στο Κινηματοθέατρο REX, στο πλαίσιο του «Μικρού Φεστιβάλ» που διοργανώνει το Ωδείο Τέχνης Κρήτης και υποστηρίζει ο Δήμος Αγίου Νικολάου μέσω της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.).

Η παράσταση αποτελεί ένα εκρηκτικό μείγμα μουσικής και stand-up comedy, όπου το χιούμορ συναντά τη συγκίνηση, η σάτιρα τη νοσταλγία, τα λαϊκά μπλέκονται με τα μπλουζ, οι ορχήστρες με τις μπάντες. Μέσα από μια παιχνιδιάρικη —πάντα— διάθεση, οι δύο καλλιτέχνες ταξιδεύουν το κοινό σε αγαπημένες στιγμές της ελληνικής και ξένης μουσικής σκηνής, ανατρέποντας τα πάντα… «με την όπισθεν».

Μαζί τους επί σκηνής ο μαέστρος Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος.

Πληροφορίες Παράστασης

Κινηματοθέατρο REX , Άγιος Νικόλαος

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση εισιτηρίων: Ωδείο Τέχνης Κρήτης & Βιβλιοπωλείο «Γραφή»

Τιμές εισιτηρίων: Γενική Είσοδος: 15€, Μαθητικό / Φοιτητικό: 12€

Πληροφορίες: 28410 25690 | 28410 26422