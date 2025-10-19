ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: 48χρονος πόζαρε με όπλο στα social media – Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στο σπίτι του 48χρονου στο Περιστέρι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το επίμαχο πιστόλι και γεμιστήρας με 4 φυσίγγια.

Άμεση επέμβαση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, πραγματοποιήθηκε σε οικία 48χρονου ημεδαπού στην περιοχή του Περιστερίου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 48χρονος είχε αναρτήσει στο προσωπικό του προφίλ, σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφία όπου απεικονιζόταν να κρατάει πυροβόλο όπλο, ενώ πάνω σε τραπέζι είχε τοποθετήσει 4 φυσίγγια.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το επίμαχο πιστόλι και γεμιστήρας με 4 φυσίγγια επιμελώς κρυμμένα στον αποθηκευτικό χώρο καναπέ.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90%...

0
Οι επιλέξιμες δαπάνες. Ένα νέο, απλουστευμένο και ταχύτερο πρόγραμμα ενεργειακής...

Ένας στους 11 Έλληνες δεν έχει πρόσβαση...

0
Μετά τα αρνητικά στοιχεία της Eurostat, έκθεση της Κομισιόν...

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90%...

0
Οι επιλέξιμες δαπάνες. Ένα νέο, απλουστευμένο και ταχύτερο πρόγραμμα ενεργειακής...

Ένας στους 11 Έλληνες δεν έχει πρόσβαση...

0
Μετά τα αρνητικά στοιχεία της Eurostat, έκθεση της Κομισιόν...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η ΓΣΕΕ Στο Κέντρο της Πόλης – 20/21 Οκτωβρίου στο Μετρό Συντάγματος
Επόμενο άρθρο
Ένας στους 11 Έλληνες δεν έχει πρόσβαση σε γιατρό, εξετάσεις, φάρμακα
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Νέα σύνδεση διατροφής – κατάθλιψης

ΠΚ team ΠΚ team -
Ένα αμινοξύ από το έντερο «μιλάει» στον εγκέφαλο. Ισπανοί ερευνητές...

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι επιλέξιμες δαπάνες. Ένα νέο, απλουστευμένο και ταχύτερο πρόγραμμα ενεργειακής...

Αεροπορικές πτήσεις: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Αυξάνονται οι θέσεις που προσφέρουν οι αεροπορικές για πτήσεις...

Φρίκη στο Ηράκλειο: 55χρονη καταγγέλλει χρόνια σαδιστικής κακοποίησης από τον σύζυγό της!

ΠΚ team ΠΚ team -
Σοκαριστικές λεπτομέρειες για καψίματα, ασφυξία και ξυλοδαρμούς δόθηκαν από...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST