Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του και από τους τελευταίους old school του Χόλιγουντ, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Πένθος στον κόσμο της 7ης Τέχνης και όχι μόνο. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του, βραβευμένος με Όσκαρ και «κουβαλώντας» τους τίτλους του «ωραίου» και του «καλού παιδιού» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Ο γνωστός ηθοποιός υπηρέτησε τον χώρο του κινηματογράφου για περίπου έξι δεκαετίες, πρωταγωνιστώντας αλλά και σκηνοθετώντας μερικά από τα πιο γνωστά φιλμ του Χόλιγουντ. Το αποτέλεσμα ήταν να κερδίσει συνολικά δύο Όσκαρ στην καριέρα του, αντίστοιχες Χρυσές Σφαίρες, αλλά κι ένα βραβείο BAFTA.

Τα παιδικά χρόνια και οι άσχημες κριτικές

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ γεννήθηκε στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, στις 18 Αυγούστου του 1936. Ο πατέρας του ήταν λογιστής, ενώ η μητέρα του ήταν νοικοκυρά.

Λέγεται, ότι κατά τα σχολικά του χρόνια, όταν επέστρεφε στο σπίτι από το σχολείο σταματούσε έξω από τα στούντιο της Fox, για να παρακολουθήσει τους διάσημους ηθοποιούς της εποχής.

Ωστόσο, οι δικοί του δεν περίμεναν πολλά πράγματα από τον νεαρό Ρόμπερτ. Αν εξαιρέσει κανείς το γεγονός ότι ήταν καλός στον αθλητισμό, ήταν επιρρεπής στην… παραβατική συμπεριφορά: έπινε πολύ και έκανε μικροκλοπές.

Όταν τελείωσε το σχολείο άρχισε να δουλεύει ως σερβιτόρος αρχικά και μετά στις πετρελαιοπηγές της Καλιφόρνιας, ώστε να μαζέψει χρήματα και να κάνει ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Ένα ταξίδι που κράτησε περίπου έναν χρόνο.

Πήγε στο Παρίσι, στη συνέχεια στη Φλωρεντία, αλλά η πρώτη «κρυάδα» δεν άργησε να έρθει. Δοκιμάζοντας την τύχη του στη Σχολή Καλών Τεχνών της ιταλικής πόλης, δέχθηκε τόσο κακές κριτικές που απογοητευμένος επέστρεψε στις ΗΠΑ. Και μάλλον αυτή ήταν η καλύτερη κίνηση που θα μπορούσε να κάνει.

Τα πρώτα βήματα και η επιτυχία

Επιστρέφοντας στη Νέα Υόρκη θα κάνει μια τελευταία προσπάθεια στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών και θα εντυπωσιάσει τους πάντες. Ένα ακατέργαστο ταλέντο μόλις είχε κάνει την εμφάνισή του μπροστά τους καθηγητές και ο Ρέντφορντ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Το 1958 θα πάρει το βάπτισμα του πυρός στη θεατρική παράσταση Tall Story, δύο χρόνια μετά θα έρθει η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση και μέσα σε μια πενταετία θα μεταμορφωθεί σε ένα από τα πιο καυτά ονόματα του Χόλιγουντ.

Θα προταθεί για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Νέου ηθοποιού το 1965 χάρη στον ρόλο του στο φιλμ Inside Daisy Clover και οι μετοχές του στο Χόλιγουντ θα εκτοξευθούν. Ο νέας «ωραίος» της μεγάλης οθόνης μόλις είχε γεννηθεί, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ θα αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά και θα απογειώσει την καριέρα του – τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, ένθερμος υποστηρικτής του ανεξάρτητου κινηματογράφου που προωθούσε μέσω του Sundance Institute, οικολόγος με ακτιβιστική δράση, επί έξι δεκαετίες ενσάρκωνε μια λαμπρή πλευρά της Αμερικής. Πρωταγωνίστησε σε σπουδαίες κλασικές ταινίες, ανάμεσά τους οι Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973) και All the President’s Men (1976), ενώ τα τελευταία χρόνια μπήκε και στον μαγικό κόσμο της Marvel και των Avengers.

Η «κάτω από τα ραντάρ» προσωπική ζωή

To 1958, παντρεύτηκε τη Λόλα βαν Γουάγκενεν και έμειναν μαζί για πάνω από δύο δεκαετίες, αποκτώντας τέσσερα παιδιά. Το 1982 έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι δεν είναι μαζί εδώ και αρκετό καιρό, ενώ τρία χρόνια αργότερα ήρθε και το δεύτερο διαζύγιο.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ θα παντρευτεί για δεύτερη φορά το 2009, την επί χρόνια σύντροφό του Σίμπιλ Ζάγκαρς.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το μεσημέρι της 16ης Σεπτεμβρίου. Όπως έκανε γνωστό η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Σίντι Μπέργκερ, ο διάσημος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στη Γιούτα, χωρίς να γίνουν περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές.