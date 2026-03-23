Πιερρακάκης: Έχουμε σχέδιο για την καταιγίδα

Τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξειδικεύουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και υφυπουργός Θάνος Πετραλιά.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τέσσερα στοχευμένα μέτρα για το Απρίλιο και Μάιο.

«Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί ήδη στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι:

1. Επιδοτούμε το diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά/λίτρο – όφελος στην τελική τιμή (με ΦΠΑ) σε 20 επτά/λίτρο.

2. Χορηγούμε Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων για στήριξη απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης – θα χρησιμοποιείται σε πρατήρια, ΜΜΜ και ταξί. Μεσοσταθμική στήριξη στα 36 λεπτά/λίτρο – σε μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, 50 ευρώ το δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά.

3. Για ανακούφιση αγροτών από απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα, επιχορηγούμε το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους.

4. Θεσπίζουμε αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρίες που θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στα περσινά επίπεδα.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη μείωση φόρων στα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια στην Ισπανία και γιατί η Ελλάδα δεν έκανε το ίδιο, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι αυτό που κάνει η χώρα μας είναι πιο γενναιόδωρο. Δίνουμε περισσότερα και τα στοχεύουμε σε αυτούς που τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Επίσης, η Ισπανία ανακοίνωσε μέτρα 5 δισ. εκ των οποίων το 1,16 αφορά τα καύσιμα. Τα υπόλοιπα αφορούν έργα τα οποία κάνουμε κι εμείς, είπε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Πετραλιάς διευκρινίζει ότι το fuel pass δίνεται σαν κίνητρο για να σταματήσει κάποιος να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο και να πάρει τα ΜΜΜ που είναι σταθερές οι τιμές τους, για αυτό και δίνεται μόνο σε ιδιοκτήτες οχημάτων.

Η κλίμακα φορολόγησης για τα τυχερά παιχνίδια αφορά διαδικτυακά παίγνια. Σήμερα εισπράττονται 270 εκατ. ευρώ από τη φορολόγηση αυτών των κερδών. Υπολογίζουμε ότι θα αυξηθεί κατά 100 εκατ. ευρώ, είπε κλείνοντας.

Το συνολικό κόστος των μέτρων υπολογίζεται σε 307 εκατ. ευρώ, είπε ο ίδιος.

Στόχος είναι να ανοίξει η πλατφόρμα για το fuel pass την επόμενη εβδομάδα και να δοθεί μέχρι το τέλος του μηνός, είπε ο κ. Πετραλιάς.

Για την επιδότηση της αγοράς λιπασμάτων: επιχορηγείται το 15% του κόστους των παραστατικών υπολογιζόμενο με το τελικό ύψους του ΦΠΑ. Δικαιούχοι αγρότες και νομικά πρόσωπα από τον πρωτογενή τομέα.

Το fuel pass θα δοθεί σε όλα τα ΙΧ είτε με αμόλυβδη είτε με ντίζελ. Το κόστος είναι 130 εκατ. ευρώ για το δίμηνο.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και κάτοικοι Ελλάδας οι δικαιούχοι του fuel pass. Η επιδότηση θα δοθεί με ψηφιακή κάρτα για πρατήρια βενζίνης και στα ΜΜΜ και στα ταξί. O κ. Πετραλιάς εξηγεί αναλυτικά τη διαδικασία χορήγησης του fuel pass.

Αύριο θα κατατεθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ότι θα μπορεί με απόφαση υπουργική να επεκταθεί και τον Μάιο, είπε. Το δημοσιονομικό κόστος είναι ακριβώς ίδιο με το να γινόταν με μείωση του ΕΦΚ, διευκρίνισε. Κατά μέσο όρο, είπε, όταν γίντεαι η έκπτωση στα διυλιστήρια περνάει σε 4-5 μέρες στα πρατήρια.

Τον λόγο έχει ο κ. Πετραλιάς. Εξηγεί την επιδότηση στο ντίζελ κίνησης. Ξεκινάει από 1 Απριλίου έως 30 Απριλίου και ανέρχεται σε 16 λεπτά το λίτρο προ ΦΠΑ, είπε. Σε 51 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το κόστος για τον Απρίλιο. Σε περίπτωση που συνεχιστεί το πρόβλημα θα επεκταθεί και για τον Μάιο. Συνολικά τότε θα ανέλθει σε 106 εκατ. Από 1η Απριλίου θα δούμε στην αντλία μια μείωση περίπου 20 λεπτών το λίτρο, ανέφερε.

Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τις ανησυχίες των πολιτών και την ευθύνη που έχουμε. Η χώρα είναι πιο ισχυρή και η οικονομία πιο ανθεκτική και έχουμε σχέδιο να ξεπεράσουμε και αυτή τη δυσκολία, κατέληξε.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον καλείται και η Ευρώπη να δράσει συντεταγμένα και έγκαιρα. Πρέπει να διασφαλίσει την επάρκεια ενέργειας, να χρησιμοποιήσει όπου χρειαστεί τα στρατηγικά αποθέματα και να στείλει ένα σταθερό μήνυμα στις αγορές και στους πολίτες ότι δεν θα αφήσει καμία χώρα να αντιμετωπίσει το μέγεθος του κόστους αυτοής της κρίσης, σημείωσε.

Προχωρούμε, είπε ακόμη ο κ. Πιερρακάκης, σε τροποποίηση της3 φορολόγησης κερδών από τυχερά παιχνίδια και διαμορφώνονται σε 20% – 30% από 15% – 20%. Εκτιμάται ότι τα δημόσια έσοδα θα ενισχυθούν κατά 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

ΤΟ τέταρτο μέτρο είναι τα εισιτήρια πλοίων. Θα αποζημιώσουμε τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στη βάση των υποχρεωτικών εκπτώσεων που ήδη παρέχουν για να συγκρατήσουν τις αυξήσεις. Το κόστος εκτιμάται σε 56 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το τρίτο μέτρο αφορά τον πρωτογενή τομέα και το κόστος παραγωγής στη γεωργία. Σε συνεργασία με τον ΥΠΑΑΤ θα επιχορηγηθεί το 15% της αξίας της αγοράς λιπασμάτων για τους επόμενους μήνες. Το δημοσιονομικό κόστος είναι 15 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο μέτρο είναι το fuel pass για νοικοκυριά. Εχει υπολογιστεί ώστε να αντιστοιχεί σε 36 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη. Το όφελος για τον πολίτη είναι μεγαλύτεριο από ό, τι με μια οριζόντια μείωση στην κατανάλωση. Επειδή είναι στοχευμένη η ενίσχυση δίνουμε μεγαλύτερη στήριξη σε αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο, είπε. Συνολικό κόστος μέτρου 130 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο μέτρο αφορά στο ντίζελ κίνησης, είπε ο υπουργός. Η επιδότηση με 16 λεπτά στο λίτρο ώστε να φτάσει στα 20 λεπτά στην τελική τιμή. Στόχος να συγκρατηθεί συνολικά το κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα. 106 εκατ. ευρώ το συνολικό κόστος.

Οταν αυξάνονται από τομα οι τιμές στην ενέργεια επηρεάζεται ολόκληρη η οικονομία. Δενβ γνωρίζουμε τη διάρκεια αυτής της κρίσης, επεσήμανε ο κ. Πιερρακάκης. Και ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια είναι αυτό που υπογραμμίζει την ευθύνη μας να κινηθούμε ψύχραιμα και υπεύθυνα. Να μην εξαντλήσουμκε όλα τα δημοσιονομικά εργαλεία αμέσως. Πολιτική ευθύνη δεν είναι να εξαντλείς όλα τα μέτρα σε μια ημέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο προχωράμε σε μια δέσμη μέτρων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο για να μειωθούν οι επιπτώσεις.

Μέσα σε λίγες μέρες ο πόλεμος προκάλεσε αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία, τόνιε. Το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η σταθερότητα, η αξιοπιστία, η μεταξύ μας σχέση εμπιστοσύνης, το να κρατάμε σταθερά το τιμόνι. Η κρίση στο Στενό του Ορμούζ έχει αφαιρέσει 15 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Οι τικές του αργού έχουν αυξηθεί κατά 70%, το κόστος μεταφοράς καυσίμων, το κόστος παραγωγής, παράλληλα 20% περίπου της παγκόσμιας προσφοράς LNG που περνάει από εκεί έχει επηρεαστεί και παράλληλα η Ευρώπη προσπαθεί να γεμίσει τα αποθέματα. Αυτό μπορεί να συνειχστεί τους επόμενους μήνες.

Τον λόγο έχει ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Χορηγείται fuel pass, επιδότηση στο diesel κίνησης και έρχονται παρεμβάσεις σε ακτοπλοϊκά και λιπάσματα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε γνωστά τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου, ανακοινώνοντας δέσμη 4 στοχευμένων μέτρων για το διάστημα Απρίλιος – Μάιος, ύψους 300 εκατ ευρώ.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, «πρωτοστατούμε στη διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης – μέχρι τότε κινούμαστε και μονομερώς σε εθνικό επίπεδο».

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά ο πρωθυπουργός, τα μέτρα στήριξης είναι τα εξής:

