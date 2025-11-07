ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Έρχονται νέες ρυθμίσεις στα τεκμήρια και στον ΕΝΦΙΑ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Πρόσθετες νομοθετικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των ακριτικών περιοχών.

Τρεις νομοτεχνικές βελτιώσεις που διευρύνουν την περίμετρο των δικαιούχων για τη μείωση των τεκμηρίων και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε πως πρόκειται οι παρεμβάσεις στα τεκμήρια και στον ΕΝΦΙΑ ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, στηρίζουν την ελληνική Περιφέρεια και περιλαμβάνονται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Υπουργός:

Επεκτείνεται η μείωση κατά 50% του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και για τους υπόχρεους που ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν την κύρια κατοικία τους σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό από πεντακόσιους (500) έως χίλιους επτακόσιους (1.700) κατοίκους – αντί για 1500 που είναι η πρόβλεψη για την υπόλοιπη χώρα – για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με σύνορα της χώρας.

Η σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ επεκτείνεται και σε φυσικά πρόσωπα, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως χίλιους επτακόσιους (1.700) κατοίκους, πέρα από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας.

Το μηνιαίο επίδομα ύψους εκατόν τριάντα (130) ευρώ επεκτείνεται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Μαρώνειας και Φαναρίου (της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης) και Πόρτο Λάγους και στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν σε μονάδες προς τα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης).

 

PATRIS.GR

Ψηφίζεται σήμερα το νέο φορολογικό νομοσχέδιο – Ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους
Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας σε Μητσοτάκη: Οι Έλληνες αγρότες θα λάβουν την στήριξη που τους αναλογεί
